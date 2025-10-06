ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକ ଉପରେ ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା
ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : October 6, 2025 at 11:09 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 8:07 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରକ୍ତରଞ୍ଜିିତ ହୋଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର । ଘର ନିକଟ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହୋଇଛି ଗୁଳିମାଡ଼ । ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ମୃତ । ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନ୍ଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠନଗର ଛକ ନିକଟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ୨ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍କେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ଆଇନ୍ଜୀବୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଖାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ଼ କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ-
ସୋମବାର ଥିଲା କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣମା । ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋଟର ସାଇକଲରେ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିରେ ବୈକୁଣ୍ଠନଗର ସ୍ଥିତ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଘରେ ପାଖରେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈକୁଣ୍ଠନଗର ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଳି ସିଧା ପୀତବାସଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା । ଗୁଳିମାଡ କରିବା ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଯୁବକ ପୀତବାସଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍କୁଟିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ କଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ଏ ନେଇ ଏମକେଏସଜିରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିଥିବା ଏଫ୍.ଏମ୍.ଟି ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ସୁଦୀପା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ବାୟୋପ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ । ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଏକ ମେଟାଲ ପାଇଥିଲୁ । ତାଙ୍କ ଡାହାଣପଟ ଛାତିର ଉପରପଟେ ଏହା ବାଜିଥିଲା । ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତପାତ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ-
ଘଟଣାପରେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇ.ଜି , ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍.ପି ଙ୍କ ସମେତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯା଼ୟୀ, କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଟିମ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି । ସେଥିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଯଥାଶିଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ପାରିବୁ ।
ପିତବାସ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ପରୋପକାରୀ, କନିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ ପୀତବାସ-
ଯୁବ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଷ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରଛନ୍ତି । କନିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର ସେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ । ଖୁବ ପରୋପକାରୀ, ସ୍ନେହୀ ଲୋକ ଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏମକେଏସଜି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିଜେପି ନେତା-
ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଧାୟକ, ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ବ୍ରଦ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କମ ହେବ । ପୀତବାସ ଲୋକଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ ଓ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟାୟ କଥାରେ ସେ କାହା ସହ ସାଲିସ କରୁ ନ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ କ୍ଷତି । ଏ ମାଟି ଜଣେ ବଡ ଆଇନଜୀବୀ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକଙ୍କୁ ହରାଇଛି । ଏ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିହେବନି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ବିଜେପି ସରକାର କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡିବନି ।
ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହି ଘଟଣାରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏପରି ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଇତିହାସରେ କେବେ ଘଟି ନ ଥିଲା । ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିବକ୍ତାଙ୍କୁ ଏପରି ହତ୍ୟା କରିବା ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ ।
ରାଜ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ, ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ କ୍ଷତି । ସେ ଜଣେ ଭଲ ଆଇନଜୀବୀ, ରାଜନେତା, ସମାଜସଂସ୍କରକ ଥିଲେ । ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଛ଼ଡାଯିବ ନାହିଁ । ସେ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରିବା ସହିତ ଏପରି ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କାମନା କରିଥିଲେ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ. ଅନିଲ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରଦ୍ମପୁର ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା । ତାଙ୍କୁ କିଏ ଏବଂ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲା ତାହା ଜଣାପଡୁନି । ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ସରୋଜ ସାବତ କହିଛନ୍ତି, ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବା ପରି ଜଣେ ମଣିଷ ଥିଲେ । ଅନ୍ୟାୟକୁ ନିର୍ଭୟରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଋଖସୁଖର ସାଥୀ ବି ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର