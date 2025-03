ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନା ବାଟବଣା ! - RIVER LINKING PROJECTS

By ETV Bharat Odisha Team

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡୁଛି । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ୯ଟି ଲିଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ । ଫଳରେ ଜଳର ସୁବଣ୍ଟନ, ମରୁଡି ନିରାକରଣ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ଜଳ ପରିବହନ ଓ ଗମନାଗମନ ଆଦିର ସୁଫଳ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ବାଟବଣା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।

River Linking Projects (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟରେ ୯ ଟି ଲିଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ:

ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ କମିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଶୁଖୁଲା ପଡୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ୯ ଟି ଲିଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଉଛି ।

ବୁଢାବଳଙ୍ଗ (କାଂଶପାଳ) - ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କୋଲାବ ନଦୀରୁ - ତେଲେଙ୍ଗିରି ନଦୀ ବନ୍ଧ ନାଗାବଳୀ - ବଂଶଧାରା - ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଲିଙ୍କ ମହାନଦୀ (ହୀରାକୁଦ) - ବ୍ରାହ୍ମଣୀ (ଟିକିରି) ଲିଙ୍କ ମହାନଦୀ (IB) - ବ୍ରାହ୍ମଣୀ (କାଂସବାହାଲ) ଲିଙ୍କ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହ କେନାଲ - ଚିଲିକା ବଂଶଧାରା - ଋଷିକୁଲ୍ୟା (ନନ୍ଦିନି ନଳା) ଲିଙ୍କ ମହାନଦୀ (ଗୋଧନେଶ୍ଵର, ମଣିଭଦ୍ରା) - ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଲିଙ୍କ ହୀରାକୁଦ - ଜୀରା - ଅଙ୍ଗ - ସୁକତେଲ - ଟିଟିଲାଗଡ ଲିଙ୍କ ଯୋଜନା

ଏହି ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ । ଜଳର ସୁବଣ୍ଟନ, ମରୁଡି ନିରାକରଣ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ଜଳ ପରିବହନ ଓ ଗମନାଗମନ ଆଦିର ସୁଫଳ ଓଡିଶା ପାଇବ ।



ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରୟାସ:

ଏହାବ୍ୟତୀତ ଜାତୀୟ ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମହାନଦୀ (ବରମୂଳ) - ଗୋଦାବରୀ (ଦୋୱାଲିସ୍ୱରମ) (MG Link) ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା -ମହାନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାତୀୟ ଜଳ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ଵାରା ଅଧ୍ୟୟନ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ସ୍ତରରେ ଅଛି । ସେହିପରି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ଦିନକୁ ଦିନ କମୁଥ‌ିବାରୁ ବର୍ଷାଜଳ ଅମଳ କରିବାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖି ଖରାଦିନରେ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି । ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ରିଚାର୍ଜ ଟୁ ଆକ୍ବିଫାୟର (ARUA) ରେନ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ (Community Harnessing and Harvesting rainwater Artificially from Terrace to Aquifer) । 'ଛାତ' ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂତଳ ଜଳର ପୁନଃଭରଣ କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବଧୀନ ଥ‌ିବା ୭୨ ଟି ଅନ୍ତଃନଦୀ ଜଳାଶୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି । ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ।





ଜଳସମ୍ପଦ ଓ ନଦୀ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ:

ଜଳସମ୍ପଦ ଓ ନଦୀ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡିଶାରେ ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨.୫୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଲାଗି ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ୨୦୧୯ ଫେବୃଆରୀରେ ପାରାଦୀପରେ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡକରୀ । ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ୩ଟି ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ୪୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା । ବ୍ରାହ୍ମଣୀ - ମହାନଦୀ ଜଳମାର୍ଗର କଳିଙ୍ଗନଗର - ଧାମରା ସେକ୍ସନରେ ୨୬୨ କିଲୋମିଟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥର ବିକାଶ ଲାଗି ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୁଡାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।



ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫାଇଦା:

ନଦୀ ସଂଯୋଗୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ତିନିଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ୨୦୨୨ରେ ତତ୍କାଳୀନ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ବେଶ୍ବର ଟୁଡ଼ୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି ମହାନଦୀ - ଗୋଦାବରୀ ସଂଯୋଗର ବୈକଳ୍ପିକ ମହାନଦୀ - ଋଷିକୁଲ୍ୟା - ଗୋଦାବରୀ, ଗଙ୍ଗା - ଦାମୋଦର - ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା - ମହାନଦୀ ସଂଯୋଗ । ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ । ମହାନଦୀ - ଗୋଦାବରୀ ସଂଯୋଗ ଦ୍ବାରା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶକୁ ଫାଇଦା ମିଳିଥାନ୍ତା । ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ ୩.୫୨ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଓ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ୦.୯୧ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ସୁଫଳ ମିଳିଥାନ୍ତା ।