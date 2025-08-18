ବରଗଡ଼: ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି ବରଗଡ଼ରେ ବିଜେଡି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଏକ ବିରାଟ ଚାଷୀ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ନୂତନ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନୀତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବସିଡି ପଇସାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଆଦି ଦାବିକୁ ନେଇ ଏହି ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବିରୋଧୀ ଦଳର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ।
ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିୟମ ସରଳୀକରଣ:
ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ ନିୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବରଗଡ଼ର ଚାଷୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଦଳ ଏହି ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିୟମକୁ ବାତିଲ କରି ସରଳୀକରଣ କରିଛି । କେବଳ ଘୋଷଣାନାମା ଦେଇ ଚଳିତବର୍ଷ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ନିୟମ ହୋଇଛି l ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି ।
ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା:
ଏହି ବିରାଟ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ହଜାର ହଜାର ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ତଥା ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭା ସହିତ ଏକ ବିରାଟ ରାଲି କରିଥିଲେ l ଏହି ବିରାଟ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ବିଜେଡ଼ି ନେତା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରତାପ ଜେନା, ରୋହିତ ପୂଜାରୀ, ଟୁକୁନି ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଝାରୀ, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରୀଆ, ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରୀତା ସାହୁ, ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା, ଆଦି ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନେ ଏହି ବିରାଟ ଚାଷୀ ସମାବେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ, ଚାଷୀ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅତିରିକ୍ତ ବୋନସ ପାଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁର ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ସରକାର ନୂତନ ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ । ଏହା ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଚାଷୀ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଚାଷୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ । ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହୋଇଥାଏ । ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନୀତିକୁ ଜଟିଳ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବସିଡିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାର ଏହା ଏକ ସରକାରଙ୍କ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଫନ୍ଦି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡି ରହି ଆସିଛି ଆଗକୁ ବି ରହିବ ଚାଷୀଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବ । ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ନିଜର ହକ ପାଇଁ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି - ବିଜେଡି ଉପ ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
କଣ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ:
ଭାଜପା ସରକାର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୮୦୦ ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ ସହାୟତା(ବୋନସ) ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଷୀ ଉଲ୍ଲସିତ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭରୁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢି ଚାଲିଲା l ବରଗଡ଼ର ଚାଷୀ ସଙ୍ଗଠନ ଜୟ କିସାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ବାନକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଜଟିଳ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ।
ସରକାର ଚଳିତବର୍ଷ ଖରିଫ ଋତୁର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ୪/୫ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ଜମିବାଡିର ସତ୍ତ୍ବ ସଂଶୋଧନ ପୂର୍ବକ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଟ୍ଟା ଦେଇ ନଥିବା କାରଣରୁ ଶତକ ୬୦/୭୦ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସଂଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟା ରହିଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଂଶାବଳି ନ ହେଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଉନାହିଁ । ଫଳସ୍ବରୂପ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ୧,୫୫,୬୧୭ ଜଣ କୃଷକ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାହାର ଅଧା କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ତେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସମସ୍ତ କୃଷକ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ସେନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଥିଲା ଓ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଥିଲା l
ବଦଳିଲା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ଓ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ l ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରୟରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ମଣ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ସରଳୀକରଣ କରା ଯାଇଥିଲା । ଚାଷୀ କେବଳ ନିଜ ଘୋଷଣାନାମା ଜରିଆରେ ଏଥର ଖରିଫ ଚାଷରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ଆସିଥିଲା l
ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ?
'ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ସରକାର ପଞ୍ଜିକରଣକୁ ସରଳୀକରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜାହିର କରିବାକୁ ଯାଇ ଚାଷୀ ସମାବେଶ କରୁଛି । ଏହା ରାଜନୀତି ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହେଁ', ବୋଲି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ଵିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଅତାବିରା ବିଧାୟକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦ l
ଚାଷୀର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଧାରିଛି ବିଜେପି: ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି କରୁଛି ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ଦେଉଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ l ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 24 ବର୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ l ଘୋଷଣା କରିଥିବା 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ । ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଅବଧି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରୀ କରି ପାରୁନଥିଲେ । ବିଜେଡ଼ି ନିଜେ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଆପଣେଇଥିଲା । 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଇ ଚାଷୀର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁଧାରିଥିବା ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼