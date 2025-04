ETV Bharat / state

ବିଜେଡି ପଲିଟିକ୍ସ; ମୌକା ଦେଖି ରାଗ ସୁଝାଉଛନ୍ତି ହାରୁ ଓ ବିତାଡିତ ନେତା - BJD POLITICS

Updated : April 8, 2025 at 5:48 PM IST

Published : April 8, 2025 at 5:17 PM IST

By ETV Bharat Odisha Team

BJD politics intensifies day by day (ETV Bharat Odisha)



ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରାଜ୍ୟସଭା ଯାଇଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ । 2019 ନିର୍ବାଚନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଖଣ୍ଡପଡାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ । ଦଳର ପରିଚାଳନା, ଦଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦଖଲକୁ ନେଇ ସେ ମୁଁହ ଖୋଲିଥିଲେ । ସମ୍ପାଦକୀୟ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜନ ବିରୋଧୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ବିତାଡିତ କରିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ସେହିପରି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ରେଡ଼ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା । ସୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ସୌମ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ କରି ବିଜେଡିକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ।

ସୌମ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ଫଳରେ ଅନେକ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି । ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ତାହା ଦେଖି ଅମୋଦିତ ହେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ । ନବୀନଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଥିତ ଓ ବିବ୍ରତ କରୁଛି । ନବୀନ ବେଶୀ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ । ତେବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ସହକର୍ମୀମାନେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି, ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତା' ହେଲା "ବେଇମାନ" । 'Waqf Bills' ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ନ ଦେବା ନେଇ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ? ନବୀନଙ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ? ମୋତେ ଲାଗେ, "ଚୁପ ସୈତାନ" ଛଡ଼ା ଆଉ ଭଲ ଶବ୍ଦ ମିଳିବ ନାହିଁ ।





ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦିନ ଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର 'ହୃଦୟ ସମ୍ରାଟ' ବୋଲି ତାଙ୍କର ତୋଷାମଦକାରୀମାନେ କହି ବୁଲୁଥିଲେ । ନବୀନ ବାବୁ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ଜଣା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବେ । ପିତାଙ୍କ ନାମରେ ଗଢ଼ିଥିବା ‘'ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବଳ" ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ । ଆଜି କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ଏତେ କଥା ଘଟି ଯାଉଛି, ଅଥଚ ସମ୍ରାଟ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ! ବିଜେଡି ବଳ କେଉଁଠି ହଜିଗଲା ଯେ ସେ ଏକ ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ? ଦିନକରେ ୩ ଥର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ପୁଣି ଶେଷରେ ବିବେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ! ଦଳର ବିବେକ କ'ଣ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଟଣାଓଟରା ହୋଇ ବିବେକ ଦଂଶନ ଭୋଗିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ ।



ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଇଂରାଜୀରେ କଥା ଅଛି- "Better late than never" । ଏବେବି ସମୟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବାର୍ଥ ଓ ସ୍ବାଭିମାନକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଧୋକା ନ ଦିଅନ୍ତୁ । ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ କରେ । ଭୁଲ୍‌କୁ ସ୍ବୀକାର କରି ଆଗେଇଯିବା ସୁପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ । କିନ୍ତୁ ଭୁଲକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଠିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ନେତାମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏହା କାପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ । ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି, ଈଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ କରିବେ ।"

ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁହ ଖୋଲିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଆକ୍ଷେପକୁ ସେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ଅଶୋକ କହିଛନ୍ତି, "ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ଲୋକ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟୁ ଓ ରୁଚିହୀନ । ଏଭଳି ଭାଷା ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୋଭା ପାଏନାହିଁ । କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଏହା ମନରେ ।"