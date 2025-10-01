SI ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ମାମଲା; ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି
"୧୬ ମାସରେ ୧୬ଟି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲାଣି। ଗତକାଲି ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଛି।"
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାର ୧୬ ମାସରେ ୧୬ଟି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲାଣି। ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସବ ଇନିସପେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ରାକେଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସରକାର ଏହି ଘୋଟାଲରେ ସାମିଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସମେତ ବହୁ ସଂଗଠନ। ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସରକାର ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନବୀନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ସାମନାକୁ ଆସୁଛି। ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୬ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ବାତିଲ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ୪ଟି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଛି। ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ ୩୦-୩୧ରେ ଓଏସଏସଏସସି ପକ୍ଷରୁ ଆରଆଇ, ଏଆରଆଇ, ଅମିନ, ଆଇସିଡିଏସ ସୁପରଭାଇଜର, ଏସଏଫଏସ ଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ଦର୍ଶାଇ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ ମଧ୍ଯରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଗଷ୍ଟ ୨୨ରେ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି- ୨୦୨୫କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଚାଲିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଅସୁବିଧାଜନକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ହରାଉଥିବା ବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
ଚିନ୍ତାରେ ଅଶାୟୀ:-
ନିଯୁକ୍ତି ଅଶାୟୀ ଗଞ୍ଜାମର ପିଣ୍ଟୁ ବିଷୋୟୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ୪ ବର୍ଷ ହେବ SI ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରୀ ସହ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲି। ସମୟ ଅଭାବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗତବର୍ଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଲ ଥିଲା। କାରଣ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରୀ ଛାଡି SI ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଲ ଥିବାରୁ ଏଥିର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବି ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଗଲାଣି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଓ ଆଉ ଏବେ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା। ଗୋଟେ ପଟେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଓ ଏପଟେ ମାନସିକ ଚାପ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି।"
ସେହିପରି ଭଦ୍ରକର ଅଶାୟୀ ସୁଜିତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ନୂଆ ସରକାର ଗତବର୍ଷ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଆଶା ଓ ସମୟ ବଢିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚାକିରୀ ଛାଡି ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିବେଶ କରିଛି। କୋଚିଂରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଭଡାରେ ଘର ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କୋଚିଂ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ନିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି।"
ଭଡ଼ାରେ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା :-
କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ କରପ୍ସନର ଆବାହକ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାତିଲ ହେଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ହେଉଛି। ଓପିଆରବି ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ SI ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ପାଇଁ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଆରଆଇ, ଅମିନ ପରେ ପୋଲିସ SI ବିକ୍ରି ଯୋଜନା। ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ପୁଣି ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଏହି SI ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଓପିଆରବି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଠିକା ଦେଇଥିଲା। ସେହି ସଂସ୍ଥା ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଠିକା ଦେଇଛି।
ଘଟଣାରେ ହେଉ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ :-
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ସିଭିଲ୍ ଜେଇରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଉଥିବା କମ୍ପାନିମାନେ ଦାୟୀ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ତଥା ବିଭ୍ରାଟ ପଛରେ ସଂସ୍ଥା ଓ ବଡ଼ବଡ଼ ଆଇପିଏସଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରଶ୍ନ ଲିକ ବନ୍ଦ ନହେଉଥିବାରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସରକାର ଚାକିରୀ ବିକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିନା ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମେଧାବୀ ମାନେ ପଢା ଛାଡି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।"
SI ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ :-
ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "୧୬ ମାସରେ ୧୬ଟି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲାଣି। ଗତକାଲି ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ SI ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ରାକେଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଓ ବିଧାୟକ ସାମିଲ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସରକାର ଏହି ଘୋଟାଲରେ ସାମିଲ ଥିବା ବିଜେପିର ନେତାଙ୍କୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଲିଆତି ହେବାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପୋଲିସ ବିଭାଗର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତର ଫଳ କ'ଣ ବାହାରିବ ବୋଲି ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଚୋର ହାତରେ ଚାବି କାଠି ଦେବା ସଦୃଶ ହେବ। ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖସେଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।"
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନୁହେଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ :-
ହଜାର ହଜାର ମେଧାବୀ ପରିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ସରକାର ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ଦ୍ଵାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଚୁପ ବସିବ ନାହିଁ। ଏ ସରକାରରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ଲୋଗାନ ଆସିଛି,"ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଚାକିରୀ ନିଅ"। ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛି। ହଜାର ହଜାର ମେଧାବୀ ପରିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦଳ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି SI ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଏକ କଳା ତାଲିକା ଭୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି :-
ଛାତ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ଶାସନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେବା ପରେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହେବାକୁ ଥିବା SI ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ କାରଣରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ଓ ୬ରେ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସପ୍ତାହରୁ କମ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜାଲିଆତି ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଧରା ପଡିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କୋଚିଂ ଦେବା ନାମରେ ନିଆ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଧରିଛି।"
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଦଳ :-
ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସାଙ୍ଘାତିକ ନୁହେଁ। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥା ବିଶେଷ କୋଚିଂ ପ୍ରଦାନ ଜାଲିଆତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିଲା କିପରି ? ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ତ ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, ନିଜେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଦରକାର। ଏହି ଘଟଣାରୁ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଚାକିରୀ ଆଶାୟୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଦାବୀ କରୁଛୁ। ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ନହେଲେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରହିଛି SOP :-
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି SOP। ସରକାରୀ ପ୍ରେସରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଛାପିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହୋଇଛି। ଫାଇନାଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତଠାରୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଆସିବା ଯାଏ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓଏଏସ ଅଧିକାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ରହିବେ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରଯିବ। ସେହିପରି ଅନଲାଇନ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଲ୍ଟି ଫାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ବା ଏମଏଫକୁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏଆଇ ଟୁଲ୍। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସିସିଟିଭି ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓକାକ ଓ ଏନଆଇସି ପାଖରେ ରହିବ।
