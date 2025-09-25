ETV Bharat / state

ଦିନେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲେ ଏବେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର

15 ବର୍ଷ ତଳେ କେରଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯାଇଥିଲେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ । ଗାଁକୁ ଫେରି ସମନ୍ୱିତ କୃଷି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା଼ ରାଜକନିକାର ବିକାଶ ବେହେରା ।

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Bikash Integrated Farming Success Story କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଦିନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଖଟୁଥିଲେ ... ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ଯେଣତେଣ ଚଳିଯାଉଥିଲା ତେଲଲୁଣର ସଂସାର । ସମୟ କ୍ରମେ ଶରୀର ସାଥ୍‌ ଦେଲାନି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ...ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ । କେଉଁ କାମ କରିବେ ପରିବାର ଚଳାଇବେ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଥାଏ । ଚାଷ କାମ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଲେ ...ସମନ୍ବିତ ଚାଷ କରି ପାଇଲେ ସଫଳ ଚାଷୀର ଟ୍ୟାଗ୍‌ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର 38 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଚାଷ କରି ନିଜେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର । ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କୃଷି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ବିକାଶଙ୍କ ଦାଦନରୁ ସଫଳ ଚାଷୀର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।

ଦାଦନରୁ ସଫଳ ଚାଷୀ ବିକାଶ, ସମନ୍ବିତ ଚାଷ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଭାଗ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ଦାଦନରୁ ପାଲଟିଲେ ଚାଷୀ:

କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ କାମ ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର ...ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବାରି ହୋଇପଡେ । ବିକାଶଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଖୋଲାରୀ ଗାଁ । ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍‌ । ଗତ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ବିକାଶ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସୁଦୂର କେରଳରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଏହାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ପୁଣି ଥରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ । ସେଠାରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କଲେ । ସେଠାରେ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଚାଷରେ ମନ ଦେଲେ । ପରେ ନିଜର ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମିରେ ଚାଷ କରି ସାମାନ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବା ପରେ ଚାଷକୁ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବାଛି ନେଲେ । ସମନ୍ବିତ ଚାଷ କରି ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିକାଶ ।

Kendrapara Farmer Success Story
ବିକାଶଙ୍କ ଧାନ ଚାଷ, ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ବିଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ (ETV Bharat Odisha)

ବିକାଶଙ୍କ ସୁନାର କ୍ଷେତ...

ହସୁଛି ସବୁଜ କ୍ଷେତ... ପାଣିରେ ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି ମାଛ...କ୍ଷେତରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବାର ସମ୍ଭାର । ନିଜେ ବିଲରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, 4ରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ବିକାଶ । ମଜୁରୀକୁ ବାଦ୍‌ ଦେଇ ବାର୍ଷିକ 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେ । ଏଥିସହ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

Kendrapara Farmer Success Story
ସୌର ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)


କଣ କଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ?

ନିଜ ଜମି ଓ ଲିଜରେ ଜମି ନେଇ ମୋଟ୍ ସାଢ଼େ 7 ଏକର ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇଛନ୍ତି ବିକାଶ । ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଧାନ ଯେପରିକି ପୂଜା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ,ହଜାରେ ଏକତିରିଶି, ଶାଠିଆ, ତୁଳସୀ, ମାଛ କଣ୍ଟା ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, ପୋଟଳ, ଟମାଟ ଭଳି ପରିବା ଫସଲ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଗୋପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।

Kendrapara Farmer Success Story
ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ବିକାଶ (ETV Bharat Odisha)


ସମନ୍ବିତ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ବିକାଶ ?

ସମନ୍ବିତ ଚାଷ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ସମ୍ପର୍କରେ ବିକାଶ କୁହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ସମନ୍ବିତ ଚାଷ କରେ । ଯେମିତିକି ଗାଈ, ଧାନ, ମାଛ,ପନିପରିବା, ଫଳରେ କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି । ନିଜର ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ବାକି ଜମି ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଆଣି ଚାଷ କରୁଛି । ୧୦ ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ଚାଷ କାମ କରି ଆସୁଛି ।’

Kendrapara Farmer Success Story
ବାୟୋଫ୍ଲକରେ ମାଛ ଚାଷ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କରିଥିଲେ ବାୟୋଫ୍ଲକ ଚାଷ:

୪ ଏକର ଭଳି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ । ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାୟୋଫ୍ଲକ ଆଣିଥିଲେ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାୟୋଫ୍ଲକ ଚାଷ ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ । ଯାଆଁଳା ସିଜିନ ସରିବା ପରେ ବାୟୋଫ୍ଲକ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଆଗକୁ ସିଜିନ ଆସିଲେ ପୁଣି ଚାଷ ହେବ’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବିକାଶ । ତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା ‘ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ଆଜିର ସମାଜରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲି । ମାଛ ଚାଷ ସହ ପଙ୍ଗାସ ଚାଷ କରିଛି, ସରକାରୀ ସ୍କିମରେ ବହୁତ ଥର ଚାଷ କରିଛି ।'

Kendrapara Farmer Success Story
ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି,ଭେଣ୍ଡି, କଲରା,ପୋଟଳ,ଟମାଟର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି ବିକାଶ ?

ନିଜେ ସମନ୍ବିତ ଚାଷ କରିବା ସହ 6 ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି ବିକାଶ । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆସି ଏହି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଗାଁରୁ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ମାସିକ ଦରମା ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ । ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମାସିକ 24 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ।

ଦାଦନରୁ ସଫଳ ଚାଷୀ ବିକାଶ, ସମନ୍ବିତ ଚାଷ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଭାଗ୍ୟ
ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାବେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ବିକାଶ, ତାହାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
ଦାଦନରୁ ସଫଳ ଚାଷୀ ବିକାଶ, ସମନ୍ବିତ ଚାଷ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଭାଗ୍ୟ
ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଭାବେ ମିଳିଛି ମାନପତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ମିଳିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର:

ସମନ୍ବିତ ଚାଷ ପାଇଁ 2020ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କୃଷି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ବିକାଶ । ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ମୋଟ 8ଟି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ।

Kendrapara Farmer Success Story
ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ (ETV Bharat Odisha)

ବିକାଶ କୁହନ୍ତି, ‘ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଜୀବନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଅଛି । ଚାଷ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିଲାଣି । ତେଣୁ ଯୁବବର୍ଗ ଚାଷକୁ ଆସିବା ଦରକାର । ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସିନ ବାହାରିଲାଣି । ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁବପିଢି ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦୂର କରିବା ଦରକାର ।’

ବର୍ଷାସାରା କାମ ଦିଅନ୍ତି ବିକାଶ:

କୋଇଲିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଖୋଲାରୀ ଗାଁର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ‘ଆମେ ବିକାଶଙ୍କ ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁ । ବର୍ଷ ସାରା ମଜୁରୀରେ ଚାଷ କାମ କରୁ । ପନିପରିବା, ଧାନ ଚାଷ,ମାଛ ଯାଆଁଳ କାମ କରିବା ସହ ଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାମ କରୁଥାଉ । ଆମକୁ ସେ ମାସିକ ଭାବେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି । ଟେକ୍ନିକାଲ ଚାଷ ଜଣାନାହିଁ ତଥାପି ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲ କଲେ ସେ ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତି । ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ବର୍ଷାସାରା କାମ ମିଳୁନଥିଲା ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷସାରା କାମ ପାଇଛୁ କାମର ଅଭାବ ନାହିଁ ।’

Kendrapara Farmer Success Story
ବାୟୋଫ୍ଲକ (ETV Bharat Odisha)

‘କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି’:

ପଡୋଶୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ବିକାଶଙ୍କ ପାଖରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ହରିହର ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ । ହରିହର କୁହନ୍ତି, ‘ଏଠାରେ 3 ମାସ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛୁ । ଆମେ ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 24000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି । ’

Kendrapara Farmer Success Story
ବିକାଶଙ୍କ ମାଛ ଜାଆଁଳ କେନ୍ଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)



ସମନ୍ବିତ ଚାଷୀ ବିକାଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ:

ସମନ୍ବିତ କୃଷିରୁ ବାର୍ଷିକ ୪ରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ । ବିକାଶଙ୍କ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ ବିକାଶ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି । '

Kendrapara Farmer Success Story
ସବୁଜ କ୍ଷେତ, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ବିକାଶ (ETV Bharat Odisha)

‘ବିକାଶ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ’

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ ଜମିର ଅଭାବ ନାହିଁ । ହେଲେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି । ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜକନିକା ଖୋଲାରୀ ଗାଁର ବିକାଶ, ନିଜେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ, ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିିଥାଏ । ’

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

