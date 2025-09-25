ଦିନେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲେ ଏବେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ, ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର
15 ବର୍ଷ ତଳେ କେରଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯାଇଥିଲେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ । ଗାଁକୁ ଫେରି ସମନ୍ୱିତ କୃଷି କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା଼ ରାଜକନିକାର ବିକାଶ ବେହେରା ।
Published : September 25, 2025 at 5:40 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Bikash Integrated Farming Success Story କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଦିନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଖଟୁଥିଲେ ... ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ଯେଣତେଣ ଚଳିଯାଉଥିଲା ତେଲଲୁଣର ସଂସାର । ସମୟ କ୍ରମେ ଶରୀର ସାଥ୍ ଦେଲାନି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ...ଆପଣା ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ । କେଉଁ କାମ କରିବେ ପରିବାର ଚଳାଇବେ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଥାଏ । ଚାଷ କାମ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଲେ ...ସମନ୍ବିତ ଚାଷ କରି ପାଇଲେ ସଫଳ ଚାଷୀର ଟ୍ୟାଗ୍ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର 38 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଚାଷ କରି ନିଜେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର । ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କୃଷି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି । ବିକାଶଙ୍କ ଦାଦନରୁ ସଫଳ ଚାଷୀର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
ଦାଦନରୁ ପାଲଟିଲେ ଚାଷୀ:
କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ କାମ ଯାହାର କି ଆନନ୍ଦ ତାହାର ...ଏହି ଉକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବାରି ହୋଇପଡେ । ବିକାଶଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଖୋଲାରୀ ଗାଁ । ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ । ଗତ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ବିକାଶ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସୁଦୂର କେରଳରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ଏହାପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ପୁଣି ଥରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ । ସେଠାରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କଲେ । ସେଠାରେ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଚାଷରେ ମନ ଦେଲେ । ପରେ ନିଜର ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମିରେ ଚାଷ କରି ସାମାନ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବା ପରେ ଚାଷକୁ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବାଛି ନେଲେ । ସମନ୍ବିତ ଚାଷ କରି ଏବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିକାଶ ।
ବିକାଶଙ୍କ ସୁନାର କ୍ଷେତ...
ହସୁଛି ସବୁଜ କ୍ଷେତ... ପାଣିରେ ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି ମାଛ...କ୍ଷେତରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବାର ସମ୍ଭାର । ନିଜେ ବିଲରେ ଖଟୁଛନ୍ତି, 4ରୁ 6 ଜଣଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି ବିକାଶ । ମଜୁରୀକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ବାର୍ଷିକ 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେ । ଏଥିସହ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
କଣ କଣ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ?
ନିଜ ଜମି ଓ ଲିଜରେ ଜମି ନେଇ ମୋଟ୍ ସାଢ଼େ 7 ଏକର ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇଛନ୍ତି ବିକାଶ । ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଧାନ ଯେପରିକି ପୂଜା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ,ହଜାରେ ଏକତିରିଶି, ଶାଠିଆ, ତୁଳସୀ, ମାଛ କଣ୍ଟା ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାସହ ବାଇଗଣ, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, କଲରା, ପୋଟଳ, ଟମାଟ ଭଳି ପରିବା ଫସଲ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ ଗୋପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।
ସମନ୍ବିତ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ବିକାଶ ?
ସମନ୍ବିତ ଚାଷ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫସଲ ସମ୍ପର୍କରେ ବିକାଶ କୁହନ୍ତି, ‘ମୁଁ ସମନ୍ବିତ ଚାଷ କରେ । ଯେମିତିକି ଗାଈ, ଧାନ, ମାଛ,ପନିପରିବା, ଫଳରେ କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି । ନିଜର ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ବାକି ଜମି ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଆଣି ଚାଷ କରୁଛି । ୧୦ ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହି ଚାଷ କାମ କରି ଆସୁଛି ।’
ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ କରିଥିଲେ ବାୟୋଫ୍ଲକ ଚାଷ:
୪ ଏକର ଭଳି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ । ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ବାୟୋଫ୍ଲକ ଆଣିଥିଲେ । ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାୟୋଫ୍ଲକ ଚାଷ ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ । ଯାଆଁଳା ସିଜିନ ସରିବା ପରେ ବାୟୋଫ୍ଲକ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଆଗକୁ ସିଜିନ ଆସିଲେ ପୁଣି ଚାଷ ହେବ’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବିକାଶ । ତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା ‘ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ଆଜିର ସମାଜରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲି । ମାଛ ଚାଷ ସହ ପଙ୍ଗାସ ଚାଷ କରିଛି, ସରକାରୀ ସ୍କିମରେ ବହୁତ ଥର ଚାଷ କରିଛି ।'
କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି ବିକାଶ ?
ନିଜେ ସମନ୍ବିତ ଚାଷ କରିବା ସହ 6 ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଛନ୍ତି ବିକାଶ । ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଆସି ଏହି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଗାଁରୁ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ମାସିକ ଦରମା ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ । ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମାସିକ 24 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ବିକାଶ ।
ମିଳିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର:
ସମନ୍ବିତ ଚାଷ ପାଇଁ 2020ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କୃଷି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ବିକାଶ । ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ମୋଟ 8ଟି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ।
ବିକାଶ କୁହନ୍ତି, ‘ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଜୀବନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ ଅଛି । ଚାଷ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିଲାଣି । ତେଣୁ ଯୁବବର୍ଗ ଚାଷକୁ ଆସିବା ଦରକାର । ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସିନ ବାହାରିଲାଣି । ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁବପିଢି ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦୂର କରିବା ଦରକାର ।’
ବର୍ଷାସାରା କାମ ଦିଅନ୍ତି ବିକାଶ:
କୋଇଲିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଖୋଲାରୀ ଗାଁର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ‘ଆମେ ବିକାଶଙ୍କ ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁ । ବର୍ଷ ସାରା ମଜୁରୀରେ ଚାଷ କାମ କରୁ । ପନିପରିବା, ଧାନ ଚାଷ,ମାଛ ଯାଆଁଳ କାମ କରିବା ସହ ଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାମ କରୁଥାଉ । ଆମକୁ ସେ ମାସିକ ଭାବେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି । ଟେକ୍ନିକାଲ ଚାଷ ଜଣାନାହିଁ ତଥାପି ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲ କଲେ ସେ ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତି । ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ବର୍ଷାସାରା କାମ ମିଳୁନଥିଲା ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷସାରା କାମ ପାଇଛୁ କାମର ଅଭାବ ନାହିଁ ।’
‘କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି’:
ପଡୋଶୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ବିକାଶଙ୍କ ପାଖରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି ହରିହର ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ । ହରିହର କୁହନ୍ତି, ‘ଏଠାରେ 3 ମାସ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛୁ । ଆମେ ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 24000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି । ’
ସମନ୍ବିତ ଚାଷୀ ବିକାଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କୁହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ:
ସମନ୍ବିତ କୃଷିରୁ ବାର୍ଷିକ ୪ରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ । ବିକାଶଙ୍କ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ ବିକାଶ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି । '
‘ବିକାଶ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ’
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ ଜମିର ଅଭାବ ନାହିଁ । ହେଲେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି । ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜକନିକା ଖୋଲାରୀ ଗାଁର ବିକାଶ, ନିଜେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ, ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିିଥାଏ । ’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା