ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଗଳାବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତସ୍କର, ଟାର୍ଗେଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର - ILLEGAL SMUGGLING BY PLANE

ଚୋରାଚାଲାଣ ପାଇଁ ତସ୍କରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର । ସଜାଗ ଏୟାରପୋର୍ଟ ।

Biju Patnaik international airport
Biju Patnaik international airport (ETV BHARA ODISHAT)
Published : August 26, 2025 at 2:01 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: କେତେବେଳେ ସୁନା ତ କେତେବେଳେ ସରିସୃପ ପୁଣି କେତେ ବେଳେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ । ବିଦେଶରୁ ସିଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ ହେଉଛି ଚୋରାଚାଲାଣ । ଏଥି ପାଇଁ ସଫ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ସାଜିଛି ବିମାନବନ୍ଦର। ମୌକା ଦେଖିଲେ ଚୌକା ମାରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ମଗଲର, ନଚେତ ଧରାପଡି ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି । ସୁରକ୍ଷାରେ ଢିଲା ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଏହି ବାଟକୁ ଆପଣାଇ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ଚୋରାଚାଲଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଧରାପଡୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଏସବୁର ଖୋଲିଛି ଗୁମର। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି କାରବାର ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଧରାପଡିବା ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସଜାଗ କରିଦେଇଛି ।

ବିମାନରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ଯ ଚାଲାଣ
ବିମାନରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ଯ ଚାଲାଣ (ETV BHARAT ODISHA)
ପାର୍ବଣ ଓ ଶୀତ ଋତୁ ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ଏଜେନ୍ସିର ନଜର:


ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ, ଶୀତ ଦିନ ସହ ଛୁଟିର ମାହୋଲ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନ। ବିଦେଶରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମେତ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଛୁଟିବ ସୁଅ। ଏହାରି ଭିତରେ ଭିଡ଼ର ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତସ୍କର ବା ସ୍ମଗଲର। ଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ଦେଖି ଚୋରାଚାଲାଣ ବିମାନ ଯୋଗେ କିପରି ଚାଲାଣ କରିବେ ସେନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ । ଲିଷ୍ଟରେ ଥାଇପାରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନିଶା କାରବାର ମରିଜୁଆନା ଡ୍ରଗ୍ସ ଭଳି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନା ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ । ଏନେଇ ଏସବୁ ଗତିବଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଭଳି କାରବାର ଉପରେ କଡା ନଜର ରହିବ ସେନେଇ ସବୁ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ ଫୋକସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର।

ଏୟାରପୋର୍ଟ ବି ସଜାଗ, ଚେକିଂ ହେବ କଡାକଡି:

biju patnaik international airport
biju patnaik international airport (ETV BHARAT ODISHA)


ଚୋରାଚାଲାଣ ବେଳେ କିପରି ସ୍ମଗଲର ଖସି ନଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍‌ ଠାରୁ ଏକଜିଟ ଗେଟ୍‌, ବିମାନବନ୍ଦର କାର୍ଗୋ ଓ ରନଓ୍ବେ ସବୁ କିଛି ଉପରେ ରହିଛି ସିସିଟିଭି ନଜରରେ‌। ତା ସହିତ ଗଳାବାଟ ସଫଳ ନ ହେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲଗେଜ ସ୍କାନରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ଆଲର୍ଟ। ଚେକିଂ ସହ କଡ଼ା ନଜର ରଖି ସହଜରେ କିପରି ତସ୍କର ମାନେ ଖସି ନପାରିବେ ସେଥି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ କଷ୍ଟମ, ଡିଆର ଆଇ, ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରି ଜିଏସଟି ଓ ସିଆଇଏସଫ ଭଳି ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର। ଆଗକୁ ପୂଜା ବଜାରକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆହୁରି ଅଫିସରଙ୍କ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି।


ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ କଷ୍ଟମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, " ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଉପରେ ଆମର ରହିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନଜର‌। ବିମାନଯାତ୍ରୀଙ୍କ ହାବଭାବ, ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ରିୟଲ ଟାଇମ ଟ୍ରାକ ସିଷ୍ଟମ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଜସ୍ବ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନସ ଆଧାରରେ ବିମାନବନ୍ଦରେ ଏଭଳି ସନ୍ଦେହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି କଡ଼ା ନଜର।ଏପରିକି ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଲଗେଜ ସ୍କାନର ଓ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ଫଳରେ ବିଗତ ଦିନରେ କିଛି କିଛି ଚୋରାଚାଲାଣର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇପାରିଛି । କେବଳ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ସୁନା ନହଁ ବରଂ ଫେକ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ବିମାନ ଯାତ୍ରା କରି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଲୁକ ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଓ ସଠିକ ପାସପୋର୍ଟ ନଥିବା ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ଗଳାବାଟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ମଧ୍ୟ ଧରାପଡୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଫେକ ପାସପୋର୍ଟ ଯୋଗେ କମ ବୟସ ଲୋକ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଗତ ଶନିବାର ଗୋରଖପୁରର ବ୍ୟକ୍ତି ଧରାପଡିଥିଲେ। "

ବିମାନରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ଯ ଚାଲାଣ
ବିମାନରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ଯ ଚାଲାଣ (ETV BHARAT ODISHA)

ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ମାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଯେହେତୁ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଇଟ ଅପରେସନ ସିଧା ସଳଖ ଯାତାୟତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସ୍ମଗଲଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମଗଲିଂ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସଫଳ ହେବେ ତେବେ ସେହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଆପଣାଇବେ । ଯଦି ଧରାପଡିଲେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ମିଶନ ସଫଳ ହେବା। ଏପରିକି ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏମାନେ ନିଜେ କାରବାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ଯାତ୍ରୀ ଯିଏ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ହେଉଥିବେ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ମଗଲର। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇ ପାର୍ସଲ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଧରା ପଡୁଛି ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ପାର୍ସଲରେ କଣ ଅଛି । କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବେଆଇନ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି । ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ସେମାନେ ବେଆଇନ ଜିନିଷ ଆଣି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାରବାର ଯେଉଁମାନେ ପେଷାଦାର ତସ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। "

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶେଷ କରି ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କକ ଓ ଦୁବାଇରୁ ସୁନା, ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଥାଏ। ସେହିଭଳି ବ୍ୟାଙ୍କକ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ସହରରୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କାରବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କହିବା ଯେପରିକି ବିନା ଇ ଓ୍ବେ ବିଲ ବା ଜିଏସଟି ଫାଙ୍କିବାକୁ କୋରିଆର ଯୋଗେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ହୀରା ଭଳି ଦାମି ଜିନିଷ ଚାଲାଣ କରିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ଏସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କି ଚକମା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କୋରିଆର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କାରବାର ପଛରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଧରାପଡିଲେ ଫାଇନ ଦିଅନ୍ତି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଜିନିଷ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିନିଷର ଦାମ୍‌ ଠାରୁ ଫାଇନର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କେହି କ୍ଲେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ । "

ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ । କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛନ୍ତି ଯେମିତି କଷ୍ଟମ, ଆୟକର, ରେଭେନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ,ଇମିଗ୍ରେସନ ଭଳି ଦାୟିତ୍ବ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ଆଲର୍ଟ ରହିବୁ ବା ଆମର‌ ଅଫିସର ରହିବେ ଏସବୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ସେତେ ଧରାପଡିବ । ପ୍ରତି ଦିଗ ପ୍ରତି ବହୁତ ସଜାଗ ରହିଛୁ। "

କୋରିଅର ଯୋଗେ ସୁନା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା କାର୍ଗୋରୁ କୋରିଅର ଗାଡି
କୋରିଅର ଯୋଗେ ସୁନା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା କାର୍ଗୋରୁ କୋରିଅର ଗାଡି (ETV BHARAT ODISHA)
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କିଛି ଜବତ ଘଟଣା ଉପରେ:


1-22ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ବିମାନରେ 4 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଞ୍ଜେଇ ବା ମାରିଜୁଆନା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରିଥିଲେ କଷ୍ଟମ ଅଧିକାରୀ। ବସ୍ନା ନଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଟ କରି ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ମାରିଜୁଆନା ଜବତ ହୋଇଥିଲା ।

ସ୍ନାକ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ
ସ୍ନାକ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ (ETV BHARA ODISHAT)

2-ଚଳିତ ମାସ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ସ୍ନାକ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଟମାଟୋ ଓ ପଟାଟୋ ଫ୍ଲେଭର ସ୍ନାକ୍ସ ପାକେଟ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଦେଶ ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ ବେଳେ ଦୁଇଥର ଧରିଥିଲେ DRI । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 8 କେଜିର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲେ।

3-ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଲୁଚା ଛପାରେ ବିମାନ ଯୋଗେ କଇଁଛ ଓ ସାପ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାଲେସିଆରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିବା ବିଦେଶୀ ସରିସୃପ ଧରାପଡିଥିଲା । ବିମାନ ଯୋଗେ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ବହୁରୂପୀ ଏଣ୍ଡୁଅ, ଗୋଧି, ସାପ ଓ କଇଁଛ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଣେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀକୁ ଗିରଫ ସହ ତା ଠାରୁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।

4-2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବ 13ରେ କୋରିଅର ଯୋଗେ ସୁନା ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା କାର୍ଗୋରୁ କୋରିଅର ଗାଡି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର କାର୍ଗୋରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଲଜିଷ୍ଟିକ ସଂସ୍ଥାର କିଛି କନସାଇନମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସେହି ଠାରେ 20 କେଜି ସୁନା ଠାବ ହେବା ସହ 80 କେଜିର ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଥିଲା‌ । 5ଜଣ ସୁନା ଦୋକାନୀଙ୍କର ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ସୁନା । କନସାଇନମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ସଲ ପ୍ୟାକେଟରେ ଜିଏସଟିର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଥିବାରୁ ଏନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା CT GST ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ।

5-6 ମେ 2024ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଇ ସୁନା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା । DRI ଧରିଥିଲା 3କେଜି 770 ଗ୍ରାମର ସୁନା। ମଳଦ୍ୱାର ଦେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ 4ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଥିଲେ ସୁନ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଆଇବା ପରେ ସୁନା ଧରାପଡିଥିଲା ।

6-ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିମାନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ, ଦୁବାଇ, ସିଙ୍ଗାପୁର, କ୍ବାଲାଲମ୍ପପୁର, ଆବୁଧାବିକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିମାନ ଉଡାଣ କରୁଛି।


Domestic flight
ମୋଟ ଆଗମନ ଉଡାଣ /Total Arrival Movements -48
ମୋଟ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଉଡାଣ/Total Departure Movements - 48
ମୋଟ ଆଗମନ ଯାତ୍ରୀ-/Total Arrival Pax -6168
ମୋଟ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରୀ-/Total Departure Pax-6637

International flight
ମୋଟ ଆଗମନ ଉଡାଣ/Total Arrival Movements - 02
ମୋଟ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଉଡାଣ/Total Deparature Movements - 00
ମୋଟ ଆଗମନ ଯାତ୍ରୀ-/Total Arrival Pax - 53
ମୋଟ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଯାତ୍ରୀ -/Total Departure Pax-00

