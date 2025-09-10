ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ବର, ୨୦ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ରଖିଲେ ମେୟର
ଇଡକୋ ଏରିଆରୁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟାକ୍ସ ଆଦାୟ ପାଇଁ ବିଏମସି କାମ କରିବ। ଏହାସହ ୭୦ଟି ସ୍କୁଲରେ ଫାଇଲେରିଆ ସଚେତନତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରାଯିବ ବୋଲି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କ ସୂଚନା।
Published : September 10, 2025 at 8:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। ଆଉ ମା'ଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ବିଏମସି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଳମାଳ ସମସ୍ଯା। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଏମସିର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ। ସହରରେ ଥିବା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କର୍ପୋରେଟର ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିଥିବା ବେଳେ ପାର୍ବଣ ଲାଗି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡେଡ୍ ଲାଇନ ଦେଲେ ମେୟର।
"ରାସ୍ତାଘାଟ, ଡ୍ରେନ୍, ଷ୍ଟ୍ରିଟଲାଇଟ ଠୁ ନେଇ ଏକାଧିକ ସମସ୍ଯା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ତେଣୁ ୨୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ସାଜିଥିବା ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଯିବ," ବୋଲି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସହରର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ସମସ୍ଯା ମୁକ୍ତ ଓ ବିନା ବାଧାରେ କେମିତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେ ନେଇ ବିଏମସିର ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ତ୍ବରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ୱାର୍ଡ ଅଫିସ ଲାଗି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକି ଅନୁମତି ମିଳୁନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଏମସି ବୈଠକରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି।
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଇଡକୋ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଏମସି ଆଦାୟ କରିବ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ଯାକ୍ସ ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି । ଇଡୋକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଧିକ ୱାର୍ଡ ଯାଉଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଏମସି କାର୍ଯ୍ଯ କରୁଛି। ପାଖାପାଖି ଇଡୋକରୁ ଏରିୟର ୪୦ରୁ ୫୦ କୋଟି ଆସିପାରେ। ଏବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି।ଆଗକୁ ଜଣାପଡିବ। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୬ ରୁ ୭ କୋଟି ଆସିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ବିଏମସିରି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂଜାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ବିଏମସି ବୈଠକରେ ଅନେକ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି। ସାନିଟେସନ, ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ, ବଜାର ଫି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସମାଧାନ ହୋଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। କର୍ପୋରେସନ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଇଡକୋ ଏରିଆରୁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟାକ୍ସ କଲେକ୍ଟ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଏବେ କାମ କରିବ। ଏହା ସହ ୭୦ ଟି ସ୍କୁଲରେ ଫାଇଲେରିଆ ସଚେତନତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାମ୍ପେନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରଣା।
ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବୈଠକରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ବୈଠକ ବର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି 37 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କର୍ପୋରେଟର ବନ୍ଦିତା ପାଲ୍। ବିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ସେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ବୈଠକ ବସୁଛି ସତ, ହେଲେ ୱାର୍ଡର ଉନ୍ନତି କି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାବଦରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉନି। ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସି ଓ କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ବୈଠକ ଶେଷ ହେଉଛି। ଜାଣିଶୁଣି ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାମକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବନ୍ଦିତା ପାଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଚିଠି କରିବାକୁ କହିକି ସବୁ ବିଭାଗ ଚୁପ ବସି ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଚିଠି ବାବଦରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳୁନି। ବିକାଶ କଥା କହିଲେ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି। ସରକାର ଦେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଏମସି କହୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରିଷଦରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉନି ସେ ବୈଠକକୁ ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଦିତା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏମସି ମେୟର ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନକରିଛନ୍ତି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଏମସି ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର