ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ଲଜ୍ଜା; ମା' ଓ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ! ଝିଅର ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ବାପା ଗିରଫ - MOTHER MINOR DAUGHTER RAPE CASE

Bhubaneswar shocker Mother and minor daughter raped by domestic help ( ETV Bharat Odisha )

Published : May 5, 2025 at 7:53 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମାଲିକ ଘରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା । ହେଲେ ମାଲିକାଣିକୁ ବ୍ଲାକ ମେଲ୍ କରୁଥିଲା । ମାଲିକାଣି ଝିଅର ନ୍ୟୁଡ୍ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ଧମକ ଦେଇ ମା'କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା । ପରେ ମା ଓ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କୁ ମାଲିକକୁ କହିଦେବ କହି ବ୍ଲାକ ମେଲ୍ କରି ଗିରଫ ହୋଇଛି ସେହି ଘରେ ଥିବା ସହାୟକ।





Bhubaneswar shocker Mother and minor daughter raped by domestic help ଏନେଇ କମିସଶରେଟ ପୋଲିସର ବଡଗଡ ଥାନା ପୋଲିସ ସରୋଜ ବେହେରା ନାମକ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଯାହାର ଘର ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ । ସେ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଡଗଡଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ସହାୟକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ।ବଡଗଡ ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର 238, ବିଏନଏସ ଧାରା S-77/64(2)(m)/65(1)/296(b)/351(2) BNS ସହିତ POCSO Act/66-E ଏବଂ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ IT Act ରେ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।





ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ଲୀଳ ଫଟୋ ଉଠାଇ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ-



ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବଡଗଡ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଘରେ ଘରୋଇ ସହାୟକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ସେଠାରେ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କ ନ୍ୟୁଡ୍ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ । ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ରଖିବା ସହ ତାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ଓ ପରେ ତାଙ୍କ ମା' ଉଭୟଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ ମେଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ । ପରେ ବ୍ଲାକ ମେଲ୍ କରିବାର ସୀମା ଟପିଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଭୟଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ଉଭୟଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓକୁ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ଯତୀତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଉଭୟ ମା ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବା ସହ ନାନା ପ୍ରକାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଘର ମାଲିକ ଆଗରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବଦନାମ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବାପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାରୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

Bhubaneswar shocker Mother and minor daughter raped by domestic help (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଚାରି ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ କୁକର୍ମ ସହିତ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାମୁଁକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ - MINOR GIRL RAPE AND MURDER CASE