ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର - SCULPTOR PRIYARANJAN BARAL

ଭୁବନେଶ୍ବରର ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ବଜନାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଆବର୍ଜନାକୁ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ।

Unwanted Materia Into Public Art Bubaneswar Priyaranjan Baral
Unwanted Materia Into Public Art Bubaneswar Priyaranjan Baral (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 26, 2025 at 8:40 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Waste To Art Projects: ଭୁବନେଶ୍ବର: ସେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଖୋକା ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ.. କି ଖଣ୍ଡଗିରି ଛକ ପାଖରେ ଥିବା ଘୋଡା ଓ ମୟୂର ମୂର୍ତ୍ତି.. ସେ BMC ଅଫିସ ଆଗରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବୁହା ଗାଡି ସହ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଳାକୃତି ହେଉ ବା ରାଜମହଲ ଛକରେ ଥିବା ପେପର ବ୍ୟାଗ..କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ରହିଛି ଭଳିକି ଭଳି କଳାକୃତି । ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ବେଳେ ସେସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ସେ ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେ, ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦାମୀ ଓ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହୋଇ ସଜ୍ଜା ଯାଇଛି । ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ସେଗୁଡିକ ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି । ହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ପଛରେ ଥିବା ନାୟକଟି କିଏ ? କାହା ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ଦିସୁଛି ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବରାଳ ।

A Paper Bag installation at Rajmahal Square, a shopping hub
A Paper Bag installation at Rajmahal Square, a shopping hub (ETV Bharat Odisha)

ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବରାଳ

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବରାଳ । ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ଅଙ୍କ କଶିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପ୍ରିୟ । ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ସାମଗ୍ରୀ ଅଦରକାରୀ ନୁହେଁ । ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଉ କି ଲୁହା...ଟାୟାର ହେଉ କି ଗାଡିର ଅଦରକାରୀ ପାର୍ଟସ । ସବୁ ଜିନିଷ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ.. ଅବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀରୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ.. ଏଭଳି ଭାବନା ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ । ଆଉ ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରୁ ଏଭଳି କଳାକୃତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ସେସବୁକୁ ଆପଣ ଘଡିଏ ଅନେଇ ରହିବେ । ତାଙ୍କ କଳାକୃତି ଏବେ ରାଜଧାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ । ଛକ ଛକରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କ ପାରିଦର୍ଶିତା ।

Installation in front of the BMC office in Bhubaneswar
Installation in front of the BMC office in Bhubaneswar (ETV Bharat Odisha)
ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ:

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ । ସହରରେ ପ୍ରମୁଖ ଛକମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବରାଳଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନେକ କଳାକୃତି । ରାଜଧାନୀର କେଉଁ ଛକ ଜାଗାରେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭାପାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଡେଲ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ଘୋଡା ଓ ମୟୂର କଳାକୃତି । ସେହିପରି ରାଜମହଲ ଛକରେ ରହିଛି ବିରାଟକାୟ ପେପର ବ୍ୟାଗ । ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବୁହା ଗାଡି ସମେତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଳାକୃତି, ଭୁବନେଶ୍ଵର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆକର୍ଷଣ ଦୁଇ ଗୁଣିତ କରୁଛି । ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆବର୍ଜନା ବା ଅଦରକାରୀ ଭାବି ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ନୂଆ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ଐତିହଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବରାଳ ।

statue at Bhubaneswar Khandagiri Square
statue at Bhubaneswar Khandagiri Square (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଥମ କଳାକୃତି ଦେଇଥିଲା ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ରାହା:

ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ୨୦୧୫ ମସିହାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରୁଣା ଟାୟାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ । ତାହା ଥିଲା ଡେଙ୍ଗୁ ସଚେତନତା । ପୁରୁଣା ଟାୟାରରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା, ମଣିଷ ଓ ଚେୟାର କରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ସଚେତନାତା କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କର କଳାକୃତିର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶୈଳୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ୨୦୨୦ ମସିହା କୋଭିଡ ସମୟରେ BMCର ସହାୟତାରେ ଭୁବନେଶ୍ଵରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ସୁନ୍ଦରତା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ । କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ।

An Odissi dancer made of scrap and waste materials
An Odissi dancer made of scrap and waste materials (ETV Bharat Odisha)

ଏତେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି:

ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାରେଜ ଓ କବାଡିଆଠୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଯେପରିକି ଅଦରକାରୀ ଲୁହା ଓ ଟିଣ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଡି ପାର୍ଟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ପୁରୁଣା ଟାୟାର ସହିତ ପୁରୁଣା ଅଦରକାରୀ ଲୁହା ଆଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଏକାକୀ ଏହି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଟିମ ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ପୁରୁଣା ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । BMC ସମେତ ଗ୍ୟାରେଜ ଓ କବାଡିଆ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ ହେଲା ସେହି ତୁଳନାରେ କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିପଡନ୍ତି ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍‌ ।

Konark wheel made of scrap
Konark wheel made of scrap (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରିୟଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ପିଲା:

୨୦୧୫ ମସିହାରେ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଏକାକୀ ଏସବୁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କଳାକୃତି ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ଯେ, ଯେତେ ଦିନ ଗଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ କାମର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସେତେ ବଢ଼ିଥିଲେ । ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନଙ୍କ କଳାକୃତି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲା । ଏନେଇ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦ ଜଣରୁ ଅଧିକ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ କି ଆର୍ଟରେ ପାସ ହୋଇ କାମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ।" ତେବେ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ।

Legendary singer Akshay Mohanty's statue at Kalinga Studio square
Legendary singer Akshay Mohanty's statue at Kalinga Studio square (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରିୟଙ୍କ କେଉଁମାନେ କଷ୍ଟମର:

ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ କାମ ଆସିଥାଏ । BMC, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ, କୌଣସି ସହର, କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଓ ମଡେଲ ପାର୍କକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାମ ଆସେ । ସେସବୁ ଯାଗାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯିବ ସେନେଇ ଅର୍ଡର ଆସିଥାଏ । ଏମିିତିକି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଳାକୃତିର ଅନେକ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଏକ ଅର୍ଡର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ।

Statues made from tires
Statues made from tires (ETV Bharat Odisha)


କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସାଜିଛି ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣୀୟ:

ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଛକରେ ରହିଛି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଖୋକା ବାଇ ତଥା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସତ୍ୟନଗରସ୍ଥିତ ବିଏସି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଡେଲ, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ରାଜମହଲ ଛକ ନିକଟରେ ପେପେର ବ୍ୟାଗ, ଖଣ୍ଡଗିରି ନିକଟରେ ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କ ହାତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘୋଡା, ପକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରଜାପତି ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି ।

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ:

ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନକୁ କିଛି ବଡ଼ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ବେଶୀରେ ୧ରୁ ୨ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଏହି କାମରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସହୋଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ୧୫ରୁ ୨୦ ଜଣ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି । କଳାକୃତିକୁ ନେଇ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ କୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାମ ରହିଛି । ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଦାମ ୧୧ ଲକ୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।

ପ୍ରିୟଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁରେ ରହିଛି ଯାଦୁଗରୀ:

ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା କଳାକୃତି ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି । ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ତାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଆର୍ବଜନା ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ । ତେବେ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ବଜନାରୁ କେବଳ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ପରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଆବର୍ଜନାକୁ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି । ପରିବେଶ ସ୍ବଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ହେବା ସହ ଏହି ଆବର୍ଜନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ।

Installation in front of the BMC office in Bhubaneswar
Installation in front of the BMC office in Bhubaneswar (ETV Bharat Odisha)


କିପରି କରନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ:

ଏନେଇ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ବରାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଏସବୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଏବଂ ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଲେପ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ପରେ ଲୁହା ଓ ଟିଣର ପାର୍ଟସ ଆଦି ଲଗାଇ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି କାମକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ନକଲେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥାଏ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରୁ ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବାହାରୁଛି, ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ନକରି ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଅନେକ କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବି । ଏଭଳି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବି । କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତିଆରି ମଡେଲ ପଠାଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି ।"

ଏପଟେ ରାଜଧାନୀବାସୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବରେ ବାହାରେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ତାହାକୁ ନେଇ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରୁଛି ।"


