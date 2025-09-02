ଭୁବନେଶ୍ବର: ବୟସ 73 ବର୍ଷ..ଆଖିକୁ ଭଲ କରି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ..ହାତ ଧିରେ ଧିରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗୁଛି..ହେଲେ ହାତର ଯାଦୁଗରୀରେ ଆଖି ଝଲସିଲା ଭଳି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ତାହା ପୁଣି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ । ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ହେଉ କି ମେଡିସିନ ଖୋଳ.. କୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାରେ ନଫୋପାଡି ସେଥିରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି କଳାକୃତି । ଅଦରକାରୀରୁ ବି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହୋଇ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ । ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ଶୈଳବାଳା ଦାଶ ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ବାହାରେ ନ ପକାଇ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନୟାପଲ୍ଲୀର ଶୈଳବାଳା ଦାଶ । ଘର କାମ କରିବା ସହ ଅବସର ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜରି ଓ ମେଡିସନ ଖୋଲାକୁ ଆଦିକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଘର ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଅବ୍ୟବହୃତ ଓ ଅଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀରୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ହୋଇପାରିବା ସହ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ । ଏଭଳି ଭାବନା ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଶୈଳବାଳା ।
ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରେରଣା:
ଶୈଳବାଳାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଏହି କଳା ପ୍ରତି ଏକ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ଶୈଳବାଳାଙ୍କ ମାଆ ସ୍ବର୍ଗତ ପାର୍ବତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବି ବିଭିନ୍ନ କଳାକୃତି କରୁଥିଲେ । ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ବି କିଛି ନୂଆ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ । ପରେ ବିବାହ ଓ ଘର ଜଞ୍ଜାଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲେ । ଏହା ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 15-20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଅଦରକାରୀ ଜରିରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ବି ରଙ୍ଗୀନ ଜରି ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିରୁ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନର କଳାକୃତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଶୈଳବାଳା । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଏହି ଆଦରକାରୀ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର କରି ମୟୂର, ଫୁଲଦାନୀ, ବିଭିନ୍ନ ଗଛ, ନାଗଫଣୀ ଗଛ ସହିତ ସେ ଜରିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟ ଓ ଛୋଟ କପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପାରିବାର ଲୋକ ବେଶ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଯିଏ ବି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଶୈଳବାଳାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ।
କେଉଁଠୁ ଆଣନ୍ତି ଜରି:
ଶୈଳବାଳା ଆଦରକାରୀ ଜରିଗୁଡିକ ନିଜ ଘର ସହ ସାହି ପଡିଶାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଶୈଳବାଳା ଏଭଳି କଳାକୃତି କରୁଥିବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜରି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୈଳବାଳାଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି । ଯାହା ତାଙ୍କ ଘରର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି ।
ଶୈଳବାଳା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି । ଏମିତିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ମନା କରିଦେଇଛି । ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ ତାକୁ ଘରେ ରଖେ । ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ତାହାକୁ ମୁଁ ମନ ଖୁସିରେ ଦେଇଥାଏ ।"
ଅନେକ ସମୟରେ ଆଦରକାରୀ ଜିନିଷ ବିଶେଷ କରି ଜରିଗୁଡିକ ବାହାରେ ପଡି ରହୁଛି । ଯାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ । ଜରିଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶ ଓ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପରିବେଶକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ସେନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଶୈଳବାଳା ।
ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ:
ଶୈଳବାଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦାଶ (79) ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି କଳାକୃତିକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ସହଯୋଗ ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସେବେଠାରୁ ପାରିବାର ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆଦରକାରୀ ଜରି ଆଦି ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଣି ଶୈଳବାଳାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି । ସେ ଦିନରେ ଘର କାମ ସାରିବା ପରେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଲାଗିପଡନ୍ତି ।"
ତେବେ ନିଜ ସଉକକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୈଳବାଳା । କିଭଳି ଆଦରକାରୀ ଜିନିଷରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଶୈଳବାଳା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।