'ଭାଇ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରାଣ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନ' - RAKSHA BANDHAN 2025

ରାକ୍ଷୀରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା । ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା-ଜୀବନ ରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ।

Traffic Police Rakhi Campaign
Traffic Police Rakhi Campaign (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 9, 2025 at 4:06 PM IST

Updated : August 9, 2025 at 4:22 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: "ଭାଇ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରାଣ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନ "। ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ । ସବୁବେଳେ ଭଉଣୀଟି ତା' ଭାଇର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁରକ୍ଷାର ଡ଼ୋରି ବନ୍ଧି ଥାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଥିବା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସଚେତନା କରିଛନ୍ତି । କାରଣ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଅସାବଧାନତା ତଥା ବେପରୁଆ ଗାଡି ଚଳାନା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଜୀବନହାନୀ ଘଟିଥାଏ । ତେଣୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସଚେତନା କରିଛି ସଡ଼କ ପରିବନ ବିଭାଗ ।

Traffic Police Rakhi Campaign (ETV Bharat Odisha)


"ରାକ୍ଷୀରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା"
ଏହି ରାକ୍ଷୀରେ ହେଲମେଟର ଚିହ୍ନ ଆଉ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଭଳି ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବାର୍ତ୍ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାକ୍ଷୀଟିକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ମନେ ପଡ଼ିବ । କାରଣ ସେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ? ଗାଡି ଚଳାଇବା ସମୟରେ କାରର ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ? ଯାହା ଏହି ରାକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ିବ ।ଏଭଳି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା ରାକ୍ଷୀକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Traffic Police Rakhi Campaign
Traffic Police Rakhi Campaign (ETV Bharat Odisha)

'ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ'

ଏନେଇ ପରିବହନ କମିଶନର ଅମିତାଭ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା । ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ତେଣୁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ରାକ୍ଷୀ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ଏ ନିୟମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର । ଦୁଇ ଚକିଆ ଚଳାଇବା ବେଳେ ହେଲମେଟ ଓ ଗାଡି ଚଳାଇବା ବେଳେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ସମସ୍ତେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ ।"

Road Safety Campaign Traffic Police
Road Safety Campaign Traffic Police (ETV Bharat Odisha)

'ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ'

ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ RTO ପ୍ରଶ୍ନଜିତା କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ହେଉ କି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇଦେଉ । ଆମର ନିଜର କିଛି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ବା ସାମ୍ନାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କିଛି ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ । ଆମେ ସଚେତନତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ଯାହା ନିଜକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ । ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ହେଲମେଟ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ,ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"

Road Safety Campaign Traffic Police
Road Safety Campaign Traffic Police (ETV Bharat Odisha)

'୭୧ % ଦୁର୍ଘଟଣା ବିନା ହେଲମେଟ ପାଇଁ ହେଉଛି '

ସେହିପରି ଟ୍ରାଫିକ ଡିସିପି ତପନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଏହା ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କାରଣ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ଦେଉଛୁ, ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ । ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତିକି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି ୭୧ ପ୍ରତିଶତ ଦୁର୍ଘଟଣା କେବଳ ବିନା ହେଲମେଟ ପାଇଁ ହେଉଛି । ସେଥିପାଇ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ବା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ । ଯାହାଫଳରେ ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ।"

Raksha Bandhan 2025
Raksha Bandhan 2025 (ETV Bharat Odisha)

Bhubaneswar Traffic Police
Bhubaneswar Traffic Police (ETV Bharat Odisha)

'ଆମ ସୁରକ୍ଷା, ଆମ ହାତରେ '
ସେପଟେ ଜଣେ ପଥଚାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ଗୋଟେ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ । ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଜୀବନ ରକ୍ଷା । ଯଦି ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ କେବଳ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉନି ତାର ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣି ଦେଉଛି ଓ ଦୁଃଖ ଆଣୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନିଜେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି । ଏପରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ । ଆମ ସୁରକ୍ଷା, ଆମ ହାତରେ । "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା: ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନାଁ ନୁହେଁ ଏକ ଦାୟିତ୍ବ - RAKSHA BANDHAN 2025

ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋହନ ସରାକରଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ଭେଟି, ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି - SUBHADRA YOJANA THIRD INSTALLMENT

