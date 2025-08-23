ETV Bharat / state

ପୋଲିସ ପରିବାର ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ ଘଟଣା, ଧରାପଡ଼ିଲା ସ୍କର୍ପିଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସହ ଦୁଇ ଗିରଫ - BHUBANESWAR HIT AND RUN CASE

ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ କିଲର କାର୍ ଥାର୍ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍ କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ପୋଲିସ ପରିବାର ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ ଘଟଣା, ଧରାପଡ଼ିଲା ସ୍କର୍ପିଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସହ ଦୁଇ ଗିରଫ
ପୋଲିସ ପରିବାର ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ ଘଟଣା, ଧରାପଡ଼ିଲା ସ୍କର୍ପିଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସହ ଦୁଇ ଗିରଫ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 23, 2025 at 10:47 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କାର୍ ଚଢାଇ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା। ଧରାପଡିଲା କିଲର ସ୍କର୍ପିଓ କାର ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର। ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଯେକି ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ମାନସ ରାଉଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୋକରେ ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମନାଲିରେ ଛୁଟି କାଟୁଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ।

ପୋଲିସ ପରିବାର ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ ଘଟଣା, ଧରାପଡ଼ିଲା ସ୍କର୍ପିଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସହ ଦୁଇ ଗିରଫ (ETV BHARAT ODISHA)



ଏନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ କିଲର କାର ଥାର ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍ କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ସୋହମ ରାଜ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯେକି ଜଣେ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫୋରେକ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିଦନଗର ବ୍ରାଞ୍ଚର। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୋହନ ରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ଘର ପଟିଆର ଜଣେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି। ସୋହମ ରାଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେକି ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର। ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମା ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଓ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାରର। ସେହିପରି ସାଙ୍ଗ ରୋହନ ରଞ୍ଜନ ପଟିଆର ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପୁଅ‌। ଉଭୟ ସ୍କର୍ପିଓ କାର ଯୋଗେ ରାଖୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ସହ ରେସ୍ କରି ଯିବା ବେଳେ ତମାଣ୍ଡୋ ପାଖରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ।


ଏନେଇ ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ଥାର୍ କାର୍ ଡ଼୍ରାଇଭର ଗିରଫ୍ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍ ର ଚାଳକ ଓ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ସେହିଦିନ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ କାଟି ରାଜ୍ୟ ବାହରକୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ମନାଲିରେ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲେ। ଛୁଟି କାଟି ମସ୍ତି କରିଥିଲେ।

ପୋଲିସ ପରିବାର ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ ଘଟଣା, ଧରାପଡ଼ିଲା ସ୍କର୍ପିଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସହ ଦୁଇ ଗିରଫ
ପୋଲିସ ପରିବାର ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ ଘଟଣା, ଧରାପଡ଼ିଲା ସ୍କର୍ପିଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସହ ଦୁଇ ଗିରଫ (ETV BHARAT ODISHA)

ପରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏନ୍ ଏଚ୍ ଅବରୋଧ ସହ ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ପରିବାରର ଦୁଇ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇ ଥିବାବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ମନାଲିରେ ଛୁଟି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଥିଲେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଗାଡି ନମ୍ବର ଟ୍ରାକ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଖବର ପାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଚିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।



ଏନେଇ କେସ୍ ନମ୍ବର ୫୫୨/୨୫, ୧୦୫, ୧୦୬(୧)୧୨୫(ଏ)୧୨୫(ବି)ରେ ପୋଲିସ କେସ୍ କରି ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଗତ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ସ୍କର୍ପିଓ କାର୍ ର ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କିତ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଥାର୍ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କୁ ଫେରାର କରାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ।

FATAL THAR CAR CRASH BHUBANESWAR
FATAL THAR CAR CRASH BHUBANESWAR (ETV BHARAT ODISHA)



ଚଳିତ ମାସ ୯ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାଙ୍ଗରେ ୮ ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ ୨ ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଧରି ପାତ୍ରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ V-2 ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ଭୁବନେଶ୍ବର ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତଥା ବିପଦଜ୍ଜନକ ଭାବେ ଆସୁଥିବା ଥାର୍ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଥାର୍ ଗାଡ଼ିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଧକା ଦେଇ କିଛି ବାଟ ଘୋଷାଡ଼ି ନେବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ, ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

Mother Daughter killed Accident
Mother Daughter killed Accident (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

