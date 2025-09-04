ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ଲୁଟେରା । ମାଳ ମାଳ ସିସିଟିଭି ଓ ପୋଲିସକୁ ଖାତିର ନକରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପୁଣି ଲୁଟେରାଙ୍କ ପାଦ୍ରୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରାତିରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭଳି ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସବୁ କଳାକନା ବୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସହିଦନଗର ଫାଣ୍ଡିଠୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା IT ମାର୍କେଟର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧବିନାୟକ ବଣିକ ସଂଘ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ । ଗତ ୩୦ ତାରିଖ ରାତିରେ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଏକ ସାଉଣ୍ଡ ମେସିନକୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୮୦ରୁ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ । ଫଳରେ ମାଳ ମାଳ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ।
ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରୁ ଲୁଟ୍:
ଏନେଇ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସୁକାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ୩୦ ତାରିଖ ରାତିରେ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଆମ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାରରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଥିବା ସାଉଣ୍ଡ ମେସିନକୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ୮୦ରୁ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ । ଆମେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ । ଏନେଇ ଆମେ ସହିଦନଗର ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ । "
ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପୂଜା କମିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ:
ଏଭଳି ଘଟଣା ପରେ ସହରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ପୁରା ସହର । ଯଦି ଏପରି ଲୁଟେରାମାନେ ରାତିରେ ବୁଲି ବୁଲି ମଣ୍ଡପରୁ ଚୋରି କରିବେ, ତାହାଲେ ପୂଜା କମିଟି ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିବ । ଏନେଇ ଚିଲ୍ଲି ପୋଖରୀ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଆମର ଅଧିକାଂଶ ମଣ୍ଡପରେ ଏବେ ମେଢ଼ରେ ଗହଣା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ଏପରିକି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦାମୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି । ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ଦାନ ବାକ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ନାମିଦାମୀ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଟ୍ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଯାଉଛି ।ହେଲେ ସେସବୁ ଯଦି ଏଭଳି ଚୋରୀ ହେବ, ତାହାଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବେ ପୂଜା କମିଟି ।"
ମଣ୍ଡପ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ବୈଠକ:
ଗତ ସୋମବାର ରାଜଧାନୀର ୧୮୭ଟି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମଣ୍ଡପର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ମଣ୍ଡପରେ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ସାଧା ପୋଷାକରେ ମୁତୟନ ହେବେ ଓ ସିସିଟିଭି ଜରିଆରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏପରି କହିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର:
ସେପଟେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନତା କରିବୁ । ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ । ସହରରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଜରିଆରେ ଆମେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । ପୂଜା କମିଟିମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡାଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ । ଏଥିସହ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ସାଧା ପୋଷାକରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ସହର ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସହର ଭାବେ ଗଣା ହୋଇଛି । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦେକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର