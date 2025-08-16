ETV Bharat / state

ପାତ୍ରପଡ଼ା ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ ମାମଲାରେ 2 ଗିରଫ, କିଲର୍‌ ଥାରର ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର - BHUBANESWAR HIT AND RUN

ଥାର ଧକ୍କାରେ ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ସ୍କର୍ପିଓ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।

Bhubaneswar Patrapada Hit and Run case
Bhubaneswar Patrapada Hit and Run case (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2025 at 2:27 PM IST

2 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାତ୍ରପଡ଼ା ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ ମାମଲା । କିଲର୍‌ ଥାର ଧକ୍କାରେ ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । କିଲର୍ ଥାର୍ ସହ ରେସିଂ କରୁଥିବା ସ୍କର୍ପିଓ ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କିତ ସାହୁ ଓ ଥାର ଗାଡି ଚାଳକ ସହଯୋଗୀ କୃଷ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଥାର୍‌ ଗାଡିକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫେରାର ଡ୍ରାଇଭରର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିପାରିନି ।

Bhubaneswar Patrapada Hit and Run case police arrests two accused
Bhubaneswar Patrapada Hit and Run case police arrests two accused (ETV BHARAT ODISHA)

ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୋଲିସ ଜଣାଇବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ସେଦିନ କେବଳ ଥାର ଗାଡି ନୁହେଁ, ଗାଡି ରେସ କରୁଥିଲେ ମୋଟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ। ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ସହ ମିଶି ପଟିଆରୁ ତମାଣ୍ଡୋ ଆଭିମୁଖେ ଗାଡି ରେସ ବେଳେ ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଝିଅ ଓ ପୁଅକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଥାର୍‌ । ଝିଅ ରେଶମା ରାଉଳ ଓ ପତ୍ନୀ ରେବତୀ ରାଉଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ।

ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା (ଶନିବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରେବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ 8ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ 2ବର୍ଷର ପୁଅ ପାତ୍ରପଡା ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଥାର ଗାଡି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ କିଛି ବାଟ ଘୋଷାଡ଼ି ନେବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଝିଅ ରେଶମା ରାଉଳଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ରେବତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରେବତୀଙ୍କ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଗତ 10 ତାରିଖରେ କେସ ନମ୍ବର 552ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ପ୍ରଥମେ U / S-106 (1) / 125 (a) / 125 (b) BNS ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପରେ ଏହାକୁ U / S-106 (1) / 125 (a) / 125 (b) / 105 BNS କୁ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା

Bhubaneswar Patrapada Hit and Run case police arrests two accused
Bhubaneswar Patrapada Hit and Run case police arrests two accused (ETV BHARAT ODISHA)

ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାକ କରି ଜଟଣୀରୁ ଥାର୍‌କୁ ଜବତ କରିଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କାର ଚାଳକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫେରାର ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆଜି ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡିରେ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଙ୍କିତ ସାହୁ ଏବଂ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ତଥା ଫେରାର ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ବୋଲି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଅଯାଇଛା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଙ୍କିତ ଭୁବନେଶ୍ବର କଙ୍ଗପଡାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପେଠକଣ୍ଟାର ବାସିନ୍ଦା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Bhubaneswar Patrapada Hit and Run case police arrests two accused
Bhubaneswar Patrapada Hit and Run case police arrests two accused (ETV BHARAT ODISHA)

Bhubaneswar Patrapada Hit and Run case police arrests two accused
Bhubaneswar Patrapada Hit and Run case police arrests two accused (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ETV Bharat Logo

