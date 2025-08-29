ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ନିଆଁରେ ଜଳି ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ - BURNED TO DEATH

ନିଆଁରେ ଜଳି ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଛାତ ଉପରୁ ମିଳିଲା ଜଳନ୍ତା ମୃତଦେହ । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ।

Lawyer Allegedly Set Himself On Fire At Pandara Bhubaneswar
Lawyer Allegedly Set Himself On Fire At Pandara Bhubaneswar (ETV Bharat/ IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2025 at 10:07 AM IST

2 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲେ ଆଇନଜୀବୀ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପାଣ୍ଡରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଘଟଣା । ଖବର ପାଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ଵର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ।

Lawyer Allegedly Set Himself On Fire At Pandara Bhubaneswar
Lawyer Allegedly Set Himself On Fire At Pandara Bhubaneswar (ETV Bharat)
'ସାଇକୋ ସମସ୍ୟା ଥିଲା':

ଏନେଇ ଜୋନାଲ ଏସିପି ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ । ବୟସ 46 ବର୍ଷ । ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲେ । ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ବୃଦ୍ଧା ମାଆ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସାଇକୋ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଥର ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ ହେଇଥଥିଲା । ସେ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲେ । ମାନସିକ ଚାପରୁ କିଭଳି ମୁକ୍ତ ରହିବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ମେଡିସିନ୍‌ ଖାଇବା ଛାଡିଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ସେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜୀବନ ହାରିଥାଇପାରନ୍ତି ।"

Lawyer Allegedly Set Himself On Fire At Pandara Bhubaneswar
Lawyer Allegedly Set Himself On Fire At Pandara Bhubaneswar (ETV Bharat)

ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:

ଜୋନାଲ ଏସିପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ତଳେ ଥିଲେ । ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ବହୁ ସମୟ ଧରି ଛାତରୁ ନ ଫେରିବାର ପରିବାର ଲୋକ ପଡୋଶୀଙ୍କ ଛାତ ଦେଇ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଳିଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍‌ ତଦନ୍ତ ପରେ କାରଣ କ'ଣ ଜଣାପଡିବ । ପରିବାର ଲୋକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁ ନାହିଁ । ତଥାପି, ପୋଲିସ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା କରୁଛି‌ ।"

ଛାତ ଉପରୁ ଜଳନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:

ମୃତକ ୪୬ ବର୍ଷିୟ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ବର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପାଣ୍ଡରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ‌ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳୁ ଘର ଛାତ ଉପରୁ ତାଙ୍କ ଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ପାଖରେ‌ ନିଆଁର ଝାସ ଓ କଳା ଦାଗ ଦେଖି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଘର ଲୋକେ । ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

Lawyer Allegedly Set Himself On Fire At Pandara Bhubaneswar
Lawyer Allegedly Set Himself On Fire At Pandara Bhubaneswar (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ବିତିଲା ମାସେ, ପୋଲିସ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ?

ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ, ୯୫% ଶରୀର ପୋଡିଥିଲା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି

ପଡୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀପକ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସ୍ବଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର 2 ଥର ବ୍ରେନ ଡେଡ୍‌ ହୋଇଛି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ କି କାହା ସହିତ ବେସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ସଂଦେହ ଘେରରେ । ଜଣେ ଲୋକ ଛାତରେ ଜଳିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ? ପୋଲିସ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲେ ଆଇନଜୀବୀ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପାଣ୍ଡରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଘଟଣା । ଖବର ପାଇ ମଞ୍ଚେଶ୍ଵର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ।

Lawyer Allegedly Set Himself On Fire At Pandara Bhubaneswar
Lawyer Allegedly Set Himself On Fire At Pandara Bhubaneswar (ETV Bharat)
'ସାଇକୋ ସମସ୍ୟା ଥିଲା':

ଏନେଇ ଜୋନାଲ ଏସିପି ବିଶ୍ବରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ । ବୟସ 46 ବର୍ଷ । ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲେ । ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ବୃଦ୍ଧା ମାଆ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସାଇକୋ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଥର ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ ହେଇଥଥିଲା । ସେ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲେ । ମାନସିକ ଚାପରୁ କିଭଳି ମୁକ୍ତ ରହିବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ମେଡିସିନ୍‌ ଖାଇବା ଛାଡିଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ସେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜୀବନ ହାରିଥାଇପାରନ୍ତି ।"

Lawyer Allegedly Set Himself On Fire At Pandara Bhubaneswar
Lawyer Allegedly Set Himself On Fire At Pandara Bhubaneswar (ETV Bharat)

ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ:

ଜୋନାଲ ଏସିପି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକ ତଳେ ଥିଲେ । ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ବହୁ ସମୟ ଧରି ଛାତରୁ ନ ଫେରିବାର ପରିବାର ଲୋକ ପଡୋଶୀଙ୍କ ଛାତ ଦେଇ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଳିଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍‌ ତଦନ୍ତ ପରେ କାରଣ କ'ଣ ଜଣାପଡିବ । ପରିବାର ଲୋକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁ ନାହିଁ । ତଥାପି, ପୋଲିସ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚୁରା କରୁଛି‌ ।"

ଛାତ ଉପରୁ ଜଳନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର:

ମୃତକ ୪୬ ବର୍ଷିୟ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ବର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପାଣ୍ଡରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ‌ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳୁ ଘର ଛାତ ଉପରୁ ତାଙ୍କ ଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ପାଖରେ‌ ନିଆଁର ଝାସ ଓ କଳା ଦାଗ ଦେଖି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଘର ଲୋକେ । ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଛି । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

Lawyer Allegedly Set Himself On Fire At Pandara Bhubaneswar
Lawyer Allegedly Set Himself On Fire At Pandara Bhubaneswar (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣାକୁ ବିତିଲା ମାସେ, ପୋଲିସ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କି ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ?

ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଛାତ୍ରୀ, ୯୫% ଶରୀର ପୋଡିଥିଲା: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପି

ପଡୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୀପକ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସ୍ବଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର 2 ଥର ବ୍ରେନ ଡେଡ୍‌ ହୋଇଛି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ କି କାହା ସହିତ ବେସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେବେ ସେ କାହିଁକି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତାହା ସଂଦେହ ଘେରରେ । ଜଣେ ଲୋକ ଛାତରେ ଜଳିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ? ପୋଲିସ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

BHUBANESWAR LAWYER SELF IMMOLATIONBHUBANESWAR LAWYER BURN TO DEATHPANDARA BURN FIRE DETHODISHA MAN BURNED TO DEATHBURNED TO DEATH

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.