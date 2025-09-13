ETV Bharat / state

ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳ ନିଖୋଜ; ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା ପୋଲିସ

ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ନିଖୋଜ । ପୋଷ୍ଟର ଜାରି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।

Commissionerate Police office
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2025 at 4:18 PM IST

2 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ନିଖୋଜ । ସପ୍ତାହେ ହେବ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ବଢୁଛି ସସପେନ୍ସ । ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗତ 6 ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ । ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ । କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନିଖୋଜ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।

Missing Woman Traffic Constable
ନିଖୋଜ ପୋଷ୍ଟର:

କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଜାରି କରାଯାଇ ଲେଖାଯାଇଛି, "6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ନିଖୋଜ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ପାଇଁ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।"

ସପ୍ତାହେ ହେବ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇ ଫେରି ନାହାନ୍ତି:

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପିଚୁକୁଳିର ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁ (25) ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି । ଶୁଭମିତ୍ରା ଟ୍ରାଫିକ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ନ କରି ଅଫିସିଆଲ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଭାବେ ଡିସିପି ଟ୍ରାଫିକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ କରନ୍ତି । ଗତ ୬ ତାରିଖ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ । ହେଲେ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏକ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡିଥିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଚିହ୍ନଟ କଲେ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ।

Missing Woman Traffic Constable
ଶୁଭମିତ୍ରଙ୍କ ବାପା ଦୁର୍ଯୋଧନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି । ସେ ଆମ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଆଣନ୍ତୁ । ଏମିତି କେବେ ହୋଇନାହିଁ । ଏତେଦିନ ଧରି ଝିଅ ନିଖୋଜ ବହୁତ ଭୟଭୀତ କରୁଛି । ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ ।"

Missing Woman Traffic Constable
ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ:

ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶୁଭମିତ୍ରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଦିଗ ଭିନ୍ନ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ ନେଇଛି । ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବୁ ।" ତେବେ କନେଷ୍ଟବଳ ଶୁଭମିତ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ନିଖୋଜ ପଛରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟସରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଷ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସ ତନାଘନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

