ETV Bharat / state

'ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବ' - BHUBANESWAR METRO RAIL PROJECT

ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଟିମ୍‌ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।

Bhubaneswar Metro Project Restart by Odisha Govt says minister krushna chandra mohapatra
Bhubaneswar Metro Project Restart by Odisha Govt says minister krushna chandra mohapatra (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2025 at 5:59 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: କେବେ ପୂରଣ ହେବ ରାଜ୍ଯବାସୀଙ୍କ ମେଟ୍ରୋରେ ବସିବା ସ୍ବପ୍ନ ? ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଜିବା ପରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି । ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ ଆସିଛି । ବନ୍ଦ ହେବ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ । କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଟିମ୍‌ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।



ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବ :

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ l ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ଟେକନିକାଲ କମିଟି l ଏହି କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ । ନୂଆ ଟ୍ରାକ ନେଇ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ l ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ସବ କମିଟିର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି l ବୈଠକରେ କମ୍ପ୍ରେହେନସିଭ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି l କେଉଁ ଲାଇନରେ ଯିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ l ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବ l ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ l ସେହି ରାସ୍ତା ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ରହୁଛି , ଖାଲି ଟେଷ୍ଟିଂ ବେଳେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡିଲା l ମେଟ୍ରୋ କାମ ଚାଲିଥିଲା ପୁରା ରାସ୍ତା ଠପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

UD MINISTER ON METRO TRAIN (Etv Bharat)

ମେଟ୍ରୋ ସିଟିକୁ ଟିମ୍‌ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ:

ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, " ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ପ୍ଲାନ ତିଆରି ହେଲା । କମ୍ପ୍ରେନ୍ସିବ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ ତିଆରି ହେବ । ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯେଉଁଠି ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଛି ସେଠାକୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍‌ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ । ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାରେ ମେଟ୍ରୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଟେକ୍ନିକାଲ କିମିଟି ଗୋଟିଏ ତିଆରି ହେଲା ସେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, କେଉଁ ଲାଇନରେ ମେଟ୍ରୋ ଯିବ, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ହେବ, ଏସବୁ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ । କିଛି ଅଫିସର ଓ ଆଉଟ ସାଇଡର କମିଟିରେ ରହିବେ । ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ନିଆଯିବ । ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯିବ, ସେଣ୍ଟରର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଇକି କାମ କରାଯିବ । ଖୁବ ଜଲଦି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ । "


ତେବେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଏହା ମାଟି ତଳେ ଯିବ ତାପରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ଏହାକୁ ନେଇ ମନା କରିଦେଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ l ଆଜି ଏହାର ଦ୍ବିତୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା l ପରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ; ଭାଙ୍ଗି ଯିବ କି ସ୍ୱପ୍ନ ? - BHUBANESWAR METRO WORK
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବାତିଲ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ନୂଆ ରୂପରେଖ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଭୁବନେଶ୍ବର: କେବେ ପୂରଣ ହେବ ରାଜ୍ଯବାସୀଙ୍କ ମେଟ୍ରୋରେ ବସିବା ସ୍ବପ୍ନ ? ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଜିବା ପରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି । ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ ଆସିଛି । ବନ୍ଦ ହେବ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ । କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଟିମ୍‌ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।



ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବ :

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ l ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ଟେକନିକାଲ କମିଟି l ଏହି କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ । ନୂଆ ଟ୍ରାକ ନେଇ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ l ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ସବ କମିଟିର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି l ବୈଠକରେ କମ୍ପ୍ରେହେନସିଭ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି l କେଉଁ ଲାଇନରେ ଯିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ l ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବ l ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ l ସେହି ରାସ୍ତା ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ରହୁଛି , ଖାଲି ଟେଷ୍ଟିଂ ବେଳେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡିଲା l ମେଟ୍ରୋ କାମ ଚାଲିଥିଲା ପୁରା ରାସ୍ତା ଠପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।

UD MINISTER ON METRO TRAIN (Etv Bharat)

ମେଟ୍ରୋ ସିଟିକୁ ଟିମ୍‌ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ:

ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, " ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ପ୍ଲାନ ତିଆରି ହେଲା । କମ୍ପ୍ରେନ୍ସିବ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ ତିଆରି ହେବ । ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯେଉଁଠି ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଛି ସେଠାକୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍‌ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ । ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାରେ ମେଟ୍ରୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଟେକ୍ନିକାଲ କିମିଟି ଗୋଟିଏ ତିଆରି ହେଲା ସେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, କେଉଁ ଲାଇନରେ ମେଟ୍ରୋ ଯିବ, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ହେବ, ଏସବୁ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ । କିଛି ଅଫିସର ଓ ଆଉଟ ସାଇଡର କମିଟିରେ ରହିବେ । ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ନିଆଯିବ । ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯିବ, ସେଣ୍ଟରର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଇକି କାମ କରାଯିବ । ଖୁବ ଜଲଦି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ । "


ତେବେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଏହା ମାଟି ତଳେ ଯିବ ତାପରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ଏହାକୁ ନେଇ ମନା କରିଦେଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ l ଆଜି ଏହାର ଦ୍ବିତୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା l ପରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି l

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ; ଭାଙ୍ଗି ଯିବ କି ସ୍ୱପ୍ନ ? - BHUBANESWAR METRO WORK
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବାତିଲ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ନୂଆ ରୂପରେଖ


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : August 14, 2025 at 6:09 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

UD MINISTER ON METRO TRAINBHUBANESWAR METRO PROJECTODISHA METRO PROJECT UPDATESMINISTER KRUSHNA CHANDRA MOHAPATRABHUBANESWAR METRO RAIL PROJECT

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.