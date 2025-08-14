ଭୁବନେଶ୍ବର: କେବେ ପୂରଣ ହେବ ରାଜ୍ଯବାସୀଙ୍କ ମେଟ୍ରୋରେ ବସିବା ସ୍ବପ୍ନ ? ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଜିବା ପରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି । ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ ଆସିଛି । ବନ୍ଦ ହେବ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ । କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଥିବା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ।
ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରସ୍ତାବ :
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ l ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଗଠନ ହେବ ଟେକନିକାଲ କମିଟି l ଏହି କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ । ନୂଆ ଟ୍ରାକ ନେଇ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ l ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରୀୟ ସବ କମିଟିର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି l ବୈଠକରେ କମ୍ପ୍ରେହେନସିଭ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି l କେଉଁ ଲାଇନରେ ଯିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ l ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ନିଆଯିବ l ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ l ସେହି ରାସ୍ତା ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ ରହୁଛି , ଖାଲି ଟେଷ୍ଟିଂ ବେଳେ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡିଲା l ମେଟ୍ରୋ କାମ ଚାଲିଥିଲା ପୁରା ରାସ୍ତା ଠପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ମେଟ୍ରୋ ସିଟିକୁ ଟିମ୍ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ:
ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, " ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ପ୍ଲାନ ତିଆରି ହେଲା । କମ୍ପ୍ରେନ୍ସିବ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ ତିଆରି ହେବ । ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯେଉଁଠି ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଛି ସେଠାକୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ । ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାରେ ମେଟ୍ରୋ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଟେକ୍ନିକାଲ କିମିଟି ଗୋଟିଏ ତିଆରି ହେଲା ସେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, କେଉଁ ଲାଇନରେ ମେଟ୍ରୋ ଯିବ, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ ଏରିଆ ହେବ, ଏସବୁ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ । କିଛି ଅଫିସର ଓ ଆଉଟ ସାଇଡର କମିଟିରେ ରହିବେ । ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ନିଆଯିବ । ସେଣ୍ଟରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯିବ, ସେଣ୍ଟରର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଇକି କାମ କରାଯିବ । ଖୁବ ଜଲଦି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ । "
ତେବେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଏହା ମାଟି ତଳେ ଯିବ ତାପରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ଏହାକୁ ନେଇ ମନା କରିଦେଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ l ଆଜି ଏହାର ଦ୍ବିତୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା l ପରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି l
