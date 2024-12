ETV Bharat / state

ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ବାର୍ଟର କଡ଼ରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି

hanging body of young man found ( ETV BHARAT ODISHA )

Man Death By Hanging In Front Of Minister Quarter, ଭୁବନେଶ୍ବର: ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ବାଟର କଡ଼ରୁ ଯୁବକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନା ସାମ୍ନା ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କ୍ବାର୍ଟର ସାମ୍ନାରୁ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ବରପୁର ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାରଣା । ମୃତକଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିଛି । ଯେଉଁଠି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି ପୁର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଜଣେ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ନେତାଙ୍କ କ୍ବାଟର ରହିଥିଲା । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗଛରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ମୃତକ ମୁହଁରେ ଏକ ବିଣ୍ଡା ମଡ଼ା ହୋଇଛି। ପାଖରୁ ଏକ ବ୍ୟାଗ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ବାପାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୃତ ଯୁବକ । ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ତଥ୍ୟ ରହିଛି । କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ଟଙ୍କା କାଢି ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି । ତେବେ ସେହି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚରୁ ମିଳିଛି ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟର ଠିକଣା ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ପରିବାର‌ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି ।

