ଦଶହରାରେ ପତ୍ରିକା ବଜାର; ଅପେକ୍ଷାରେ ପାଠକ, ପଶ୍ଚିମାଠାରୁ ଅପୂର୍ବା ଓ କଥାକଳିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଚାହିଦା
ଏବେ ବଜାରକୁ 65ଟି ପୂଜା ପତ୍ରିକା ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 20-25ଟି ଅଧିକ ପତ୍ରିକାର ବଜାର ପ୍ରବେଶ ବାକି ରହିଛି।
Published : September 30, 2025 at 10:50 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ମା'ଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ। ଚାଲିଛି ପାଣ୍ଡପରେ ପୂଜାଅର୍ଚ୍ଚନା। ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ହେଲେ ଦଶହରା ଆସିଲେ ଅନେକ ପାଠକ ପୂଜା ପତ୍ରିକାକୁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପୂଜା ପତ୍ରିକା ଦେଖିବା ଓ ଜିଣିବା ପାଇଁ ପାଠକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ଥିତ ‘ରାଜଧାନୀର ପତ୍ରିକା ହାଟ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକର ମାନ ଓ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଲେଖା।
ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆରେ ଅତିକମ୍ରେ 30-40ଟି ନିୟମିତ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ସେମାନେ ପୂଜା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲେଖା ଓ ବହିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରି ବଜାରକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଏହାସହ କେବଳ ପୂଜା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ପତ୍ରିକା ପୂଜା ବଜାରକୁ ଆସେ। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ପୂଜାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା ପାଖପାଖି 100 ପରେ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବହୁତ କମିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ପରଂପରା ଓ ଉତ୍ସାହ ପାଠକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏବେ ବଜାରକୁ 65ଟି ପୂଜା ପତ୍ରିକା ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 20-25ଟି ଅଧିକ ପତ୍ରିକାର ବଜାର ପ୍ରବେଶ ବାକି ରହିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜି ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ପତ୍ରିକା କିଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାରେ ଅନେକ ପାଠକ ପତ୍ରିକା କାଣିଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂଜା ପତ୍ରିକାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୁଏ। ତେବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ପତ୍ରିକା ବେଶ୍ କମିଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ 20 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି ପତ୍ରିକା ପାଇଁ, ହେଲେ ଅଧିକ ଦାମ ଥିବାରୁ ପତ୍ରିକା କିଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ସେହି ବିକ୍ରି ହେଉନାହିଁ। ଚାହିଦା ଥିଲେ ବି ଅନେକ ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ପଛର ଏକ ମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ।
"ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା ବଜାର ସରଗରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ପତ୍ରିକାକୁ ନେଇ ପାଠକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭଲ ରହିଛି। ଚାହିଦା ନଥିଲେ ବି ବେପାର ମଧ୍ୟ ଜମିଲାଣି। ଏବେ ବଜାରକୁ ପଶ୍ଚିମା, ମହୁରୀ, ସୌରଭ, ଘାସଫୁଲ, ଆଇନା, ଅର୍ପିତା, ଅମୃତାୟନ, କଥା କଳିକା, ଶ୍ରୀ ସାହିତ୍ୟ, ମାଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଦି ପତ୍ରିକା ଦୋକାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ରିକା ବେପାର ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିବାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବେପାର ଜମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବହି ଦୋକାନୀ ତପନ କୁମାର ମିଶ୍ର।
ଏପଟେ ଲେଖକ ଡ. ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ରଥଙ୍କ କହିବା ହେଲା, "ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ବହି ଅପେକ୍ଷା ଡିଜିଟାଲ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ହାର୍ଡ କପି, ପାଣ୍ଡୁଲିପି ର ଚାହିଦା ଟିକେ କମିଛି। ସେମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଆନ୍ତି। ବହିର ଚାହିଦା କମିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ବହି ସେମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି।"
ଏପଟେ ଜଣେ ପାଠକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୁରୁଣା ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକରେ ମିଳୁଛି ଅନେଙ୍କ ପୁସ୍ତିକା। ପୂଜା ବିଶେଷଙ୍କ, ପାର୍ବଣ ବିଶେଷାଙ୍କ ଆଦି ପତ୍ରିକା ରହିଛି। ଯାହା ଉଚ୍ଚମାନର ପତ୍ରିକା ରହିଛି। ତେଣୁ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ନୂଆ ନୂଆ ବହି ନେଲି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଭା ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। କଥାକାର, ଗାଳ୍ପିକ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାନଙ୍କ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ଵାରା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଯାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ନଥାଏ। ଚାହିଦା ରହିଛି ବୋଲି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶନ କରାଯାଉଛି। ନବ ପ୍ରତିଭା ଓ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଲେଖା ବାହାରୁଛି।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର