ସୀତା ହରଣ ତୋରଣକୁ ରୂପା ମୂଷିକ ବାହାନ, ଝଲସିବ ଗଣେଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ - GANESH CHATURTHI 2025

ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସିଜୁଆ ଯୁଗଜ୍ୟୋତି ଯୁବକ ସଂଘ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସୀତା ହରଣ ତୋରଣ । ବରଗଡରେ ଶୋଭା ପାଇବେ ରୂପ ପାଦକୁ ରୂପାର ମୂଷିକ ବାହାନ ।

Ganesh Puja 2025
Ganesh Puja 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2025 at 7:15 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାର୍ବଣର ପସରାରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ । ଆଉ ଗଜାନନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର । ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି । କିଏ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି । ନିଆରା ଓ ଭିନ୍ନତା ପୂଜାକୁ ନେଇ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡିକ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ପୂଜାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେବଳ ଗଜାନନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ଝଲକ ବି ଦେଖିବେ । ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ମହିଳା ପୋଡି ଘଟଣା ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସୀତା ହରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।

Sita Haran Decoration
Sita Haran Decoration (ETV Bharat Odisha)

ସୀତା ହରଣ ତୋରଣ:

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ବର ସିଜୁଆ ଯୁଗଜ୍ୟୋତି ଯୁବକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଘ୍ନରାଜ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିଆରା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଡେକୋରେଟ୍‌ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ତୋରଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବ । ଏଥର ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସୀତା ହରଣର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ତୋରଣ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମାଜରେ ମାୟାଧାରୀ ରାବଣମାନଙ୍କ ବର୍ବରତା ବଢିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ଧର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଶକ୍ତ ହେବାକୁ ଏହି ତୋରଣରେ ଦର୍ଶାଯାଉଛି । ସୀତା ହରଣ ତୋରଣରେ ଝଲସିବ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ।

Sita Haran Decoration
Sita Haran Decoration (ETV Bharat Odisha)

୮୦ ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି:

ଏହି ତୋରଣ କାମରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ବଙ୍ଗୀୟ କାରିଗର ଗତ ୧୫ ଦିନ ଧରି ଦିନରାତି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ତୋରଣର ଉଚ୍ଚତା ୮୦ ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ୬୦ ଫୁଟ ରହିଛି । ବଙ୍ଗୀୟ କାରିଗରଙ୍କ ହାତର ଯାଦୁରେ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସୀତା ଚୋରିର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୃଣୟ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ୧୫ ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେଢ଼ ୧୮ ଫୁଟ ହେବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ ହେବ । ତେଣୁ ଭିଡକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚୋରି ଓ ଛିନତାଇରୁ ବର୍ତିବା ପାଇଁ ୧୫ଟି ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ୧୫୦ ଜଣ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପ ଓ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ । ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ଏମ୍ସ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ କିମି ବ୍ୟାପି ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକର ତୋରଣ ରହିବ ।

ସିଜୁଆ ଯୁଗଜ୍ୟୋତି ଯୁବକ ସଂଘ
ସିଜୁଆ ଯୁଗଜ୍ୟୋତି ଯୁବକ ସଂଘ (ETV Bharat Odisha)
ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:

ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ୩ ଦିନ ବ୍ୟାପି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶେଷ ୩ ଦିନ ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ଅପେରା ପରିବେଷଣ କରାଯିବ । ଏହାସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଯୁଗଜ୍ୟୋତି ଯୁବକ ସଂଘ ସବୁ ବର୍ଷ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଆସୁଛି । ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାରୀ ଅବଳା ବା ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ ଥିମ୍‌ ରହିଛି । ଆଜିର ସମୟରେ ସମାଜରେ ମାୟାଧାରି ରାବଣମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ଧର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଶକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସୀତା ହରଣ ତୋରଣରେ ବାର୍ତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସଭାପତି ବବ୍ରୁବାହାନ ଗୁମାନସିଂ ଓ ସମ୍ପାଦକ ସୁଜିତ କୁମାର ବଳବନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି ।

ବ୍ରାଇଟ ଷ୍ଟାର ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନ
ବ୍ରାଇଟ ଷ୍ଟାର ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନ (ETV Bharat Odisha)

ସିଜୁଆ ଯୁଗଜ୍ୟୋତି ଯୁବକ ସଂଘ ସଭାପତି ବବ୍ରୁବାହାନ ଗୁମାନସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା । ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ । ଯେଭଳି ଚୋରି ଓ ଛିନତାଇ ନହୁଏ ସେଥିପାଇଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଛୁ । ପୋଲିସ ଫୋର୍ସଙ୍କ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଲୋଡିଛୁ । ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ଯକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ।"

ବ୍ରାଇଟ ଷ୍ଟାର ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନ ଗଣେଶ ପୂଜା:

ସେପଟେ ଏଥର ରାଜଧାନୀରେ ବମ୍ବେ ମଡେଲ ଗଣେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୁଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବମ୍ବେ ମଡେଲକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଡ଼ଗଡ଼ରେ ୬୧ ଫୁଟର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବେ । ବ୍ରାଇଟ ଷ୍ଟାର ୟୁଥ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବେ ପୂଜା ପାଇବେ । ଏହା ସହିତ, ୨ ରୂପା ପାଦ ଓ ୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ରୂପା ମୂଷିକ ବାହାନ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇବେ । ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତାକୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ରଖାଯାଇ ୬୧ କେଜିର ଲଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ୧୦ ଦିନ ଧରି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପୂଜା ପାଇଁ ୨୦୦ ସ୍ବେଛାସେବୀ ସହ CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ ।

