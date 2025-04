ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ନକଲି ପୋଲିସର ନକଲି ନୋଟ କାରବାର୍, ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡକୁ ଧରିବାକୁ ଛାନଭିନ - FAKE CURRENCY SCAM IN ODISHA

Bhubaneswar Fake Currency Racket ( ETV Bharat Odisha )

Published : April 9, 2025 at 9:49 AM IST | Updated : April 9, 2025 at 10:05 AM IST

Fake currency notes seized in Bhubaneswar ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରୁ ନକଲି ପୋଲିସ ଗିରଫ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ । ନକଲି ପୋଲିସଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ପୁଳାପୁଳା ନକଲି ଟଙ୍କା । ୨ ନକଲି ପୋଲିସକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି । ନକଲି ନୋଟ୍‌ କାରବାର ପଛର ଗୁମର ଖୋଲିବାକୁ ପୁଣି ପଚରାଉଚରା କରିବ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ସେପଟେ ନକଲି ନୋଟ କାରବାର ନେଇ NIA (National Investigation Agency)କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ।

Bhubaneswar Crime News: 'ଆମକୁ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିଛି': ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା କ‌ହିଛନ୍ତି, "କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗିରଫ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲୁ । ସିନିୟର ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଯେଉଁଯେଉଁ ସବୁ ଯାଗା କହିଥିଲା ସେ ସବୁ ଯାଗାରେ ରେଡ କରିଥିଲୁ । ଜବତ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ପଛର ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଧରିବୁ । ଯଦି ଏନଆଇଏ କିଛି ତଥ୍ୟ ମାଗିବେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇବୁ ।" Bhubaneswar Fake Currency Racket (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଘଟଣାରେ ସହିଦନଗର ଥାନାରେ ୧୩୬/୨୫ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନକଲି ନୋଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଏନେଇ ବିଏନଏସର ଧାରା ୧୭୮, ୧୭୯ରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଜବତ ନକଲି ନୋଟ୍‌କୁ କୋଲକାତାର ସାଲବୋନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୋଟ ମୁଦ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଯାହାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଟଙ୍କାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତରେ ଫୋକସ କରାଯାଇପାରିବ‌ ।

Fake Currency Racket In Bhubaneswar (ETV Bharat Odisha) ଏସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ତଦନ୍ତ: ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯାୟରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ସେହି ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ? କିଏ ଏତେ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲା‌ ? ଏହା ବଦଳରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଇଥିଲେ‌ ? ଯିଏ ଏସବୁ ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ନା ଦେଶ ବାହାରର ? ଏହା ସହିତ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଓ କ୍ବାଲିଟିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତନାଘନା କରୁଛି ପୋଲିସ । ଏପରିକି ଏହି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ? ଗିରଫ ୨ ଜଣ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା କାରବାର କରିଛନ୍ତି ? ସେନଇ ମଧ୍ୟ ଛାନଭିନ କରୁଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । Fake Currency Racket In Bhubaneswar (ETV Bharat Odisha) Fake Currency Scam In Odisha: ନକଲି ପୋଲିସର ନକଲି ନୋଟ କାରବାର: ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୪ ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ ବେଳେ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ନକଲି ଡିଏସପି ଅଫିସର ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସେନାପତିକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ସହିଦନଗର ଥାନା ପୋଲିସ । ଏହାସହ ମାନସର ସହଯୋଗୀ ନକଲି କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶିଷ ସ୍ବାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁଳାପୁଳା ନକଲି ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଓ ପୋଲିସ ପୋଷାକ ଓ ଆଇଡି କାର୍ଡ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ନକଲି ନୋଟ୍‌ର ଅଲଗା କେସ କରି ଏବେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ତନାଘନା କରୁଛି । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନକଲି ପୋଲିସକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରା ଫଚରା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଯୋଜନା କରିଛି । କାରଣ ନକଲି ୩୮୬ଟି ନକଲି ନୋଟ୍ ଯାହାକି ୧ ଲକ୍ଷ ୯୩ ହଜାର ନକଲି ନୋଟ୍ ଟଙ୍କାର କାରବାର ପଛର ସତ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ତେବେ କଲିକତାରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୋଟ ମୁଦ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏନେଇ ଏନଆଇଏକୁ ଜଣାଇବ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ । Fake Police (ETV Bharat Odisha) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ.. ନକଲିକୁ ବାନ୍ଧିଲା ଅସଲି ପୋଲିସ, ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକେଇ ଉଦ୍ୟମ ଅସଲି ପୋଲିସ ହାତରେ ନକଲି ଡିଏସିପି, ପୁଳା ପୁଳା ଜାଲ ନୋଟ୍ ଜବତ Fake Police (ETV Bharat Odisha) National Investigation Agency On Fake Currency Racket In Odisha : ନକଲି ନୋଟ୍ କାରବାର ଘଟଣାରେ ଛାନଭିନ କରିଥାଏ ଏନଆଇଏ (National Investigation Agency) । ଦେଶ ବା ଦେଶ ବାହାରକୁ ନକଲି ଟଙ୍କା କାରବାରର କୌଣସି ଲିଙ୍କ ରହିଥିଲେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ‌ । ଅନେକ ପ୍ରକାର ନକଲି ନୋଟ୍ ଯାହାକି ଦେଶ ଓ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହି ସବୁ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ । ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଖି ଏନଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ । ନୋଟ୍‌ର ପରିମାଣ ଓ ତାର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ଏନଆଇଏ ତଦନ୍ତ କରିଥାଏ । ୨୦୨୨ରେ ଓଡିଶାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ୪୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ନୋଟ । ବିଶେଷ ସୁତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଏସଟିଏଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ୪ଟି ସ୍ଥାନରୁ ଜବତ କରିଥିଲା । ଦେବଗଡ଼ କଚେରିସାହିର ଯୁବକ ତୁଷାର ବିଶ୍ବାଳ ଏକ ବ୍ୟାଗରେ ନଗଦ କ୍ୟାସ ଆଣି ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସୁଥିବାବେଳେ ୧ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ୬୦୦ ଟଙ୍କାର ଜାଲ ନୋଟ୍ ଜବତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏସଟିଏଫ ।

୨୦୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ରାଉଲକେଲା ସେକ୍ଟର ୧୫ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ନକଲି ନୋଟ୍‌ । ୧୬ଲକ୍ଷ ୧୧ ହଜାର ଟଙ୍କାର ୫୦୦ଟଙ୍କିଆ ନକଲି ନୋଟ ଜବତ କରିଥିଲା ଏସଟିଏଫ୍ । ଏହି ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏସକେ ମହମ୍ମଦ ନାମକ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।

୨୦୨୩ ଜୁଲାଇ ୧୩ ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମରାର ଏକ ସହଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ନକଲି ନୋଟ । ପାଖାପାଖି ୧୫ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କାର ନକଲି ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ଓ ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଦର ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଓ ଜନ୍ମେଜୟ ବାଗକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏସଟିଏଫ୍ ଟିମ ।

୨୦୨୩ ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ ବରପାଲିରୁ ୧୪ ଲକ୍ଷ ୨୯ ହଜାର ଟଙ୍କାର ନକଲି ୫୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୋରଖପୁରର ୫୩ ବର୍ଷୀୟ ପାଟୁ ଯାଦବ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବରଗଡ ବରପାଲିର ମହୋତମପଡାର ବଳରାମ ମେହେରକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏସଟିଏଫ୍ ଟିମ ।

ଗତ ୨୪ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୩ରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଟଙ୍କା ଅଦଳବଦଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ।

ଏଯାବତ ଓଡିଶାରୁ ୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ନୋଟ ଜବତ ହୋଇସାରିଲାଣି । ଯାହାକି ଚିନ୍ତା ଜନକ ବିଷୟ ହୋଇଛି । Fake Police (ETV Bharat Odisha) ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

