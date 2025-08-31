ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକାକୁ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ । ବିଏମସିର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ୫ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ସନ ଜଜ୍ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ୍ । ଏହି ମାମଲାରେ ବିଏମସିର ପୂର୍ବତନ ଡ୍ରାଇଭର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହ ୫ବର୍ଷ ଜେଲ ଏବଂ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ଏନେଇ ସରକାରୀ ଆଇନଜୀବୀ ରାଜୀବ ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଏମସି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ୫ ବର୍ଷ ଜେଲ:
ଆଇନଜୀବୀ ରାଜୀବ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି," ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଭୁବନେଶ୍ବର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ୨୦୧୭ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ୭ ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକା ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଫର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଅସଦାଚରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆ ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେହି ଘଟଣାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଓ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ।"
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ?
୨୦୧୭ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ତାରିଖରେ ପୀଡ଼ିତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାଆ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତା ଖେଳୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଘରର ଅନ୍ୟ କୋଠରୀକୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଜାଣିବା ପରେ ମହିଳା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ଋଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଉର୍ମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ସନ ଜଜ୍ ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ୍ ଘଟଣାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ବିଚାର କରି ପୋକ୍ସୋ ଆଇନର ଧାରା ୧୦ ଅନୁଯାୟୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ୫ବର୍ଷର ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକା ୨ ମାସର କାରାଦଣ୍ଡ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।ଏଥିସହ ନାବାଳିକା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଆଘାତକୁ ବିଚାର କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନଗତ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଚାକିରି ଦେବାକୁ କହି ଉଦଳାରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, 2 ଅଟକ - UDALA GANG RAPE CASE
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର, NCW ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା - BHUBANESWAR SAFEST CITY FOR WOMEN
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର