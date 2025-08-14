ETV Bharat / state

ଦିନରେ ରେଞ୍ଚି ରାତିରେ କଲମ, ଉପନ୍ୟାସ ଓ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ପାଣୁ - CYCLE MECHANIC WRITTEN NOVEL

ସାଇକେଲ ମେକାନିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ପାଣୁ ସେଠୀ ଲେଖି ସାରିଲେଣି ହଜାର ହଜାର କବିତା ।

ସାଇକେଲ ମେକାନିକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ନିଶା
ସାଇକେଲ ମେକାନିକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ନିଶା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2025 at 7:51 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

Bhubaneswar Cycle Mechanic written Poems and novels ଭୁବନେଶ୍ବର: ପେଶାରେ ପେଷି ହୋଇ ଅନେକ ନିଜର ନିଶାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପେଟ ପାଟଣାର ଜଞ୍ଜାଳରୁ ବାହାରି ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଉଦାହରଣ । ଆମେ କହୁଛୁ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଁଚି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନାରେ ପରିଣତ କରିପାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣୁ ସେଠୀଙ୍କ କଥା । ସାଇକେଲ ମେକାନିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ପାଣୁ ଲେଖି ସାରିଲେଣି ହଜାର ହଜାର କବିତା, ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ, ଭଜନ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ।

ଉପନ୍ୟାସ ଓ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ପାଣୁ (ETV Bharat)

କେହି ପଚାରିଲେ କହି ଉଠିନ୍ତି ‘‘ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଶବ୍ଦ ଓ ପଦ ଖୋଜିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ । କଅଁଳା ବାଛୁରୀ ନେଖା ସେମାନେ ମୋ ଚାରିକଡରେ ଡେଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିବାକୁ ସମୟ ଟିକକ ଯାହା ଲୋଡା ’’।

  • ଏକ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପାଣୁ

କବିତା, ଭଜନ ଦୁନିଆରେ ସିନା ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି । ଏବେସୁଦ୍ଧା ସେ ହଜାରେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପଲ୍ଲୀ କବିତା, କବିତା, ଭଜନ ରଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପାଖାପାଖି ୨୦ଟି ପାଣ୍ଡୁଲିପି କରିଛନ୍ତି । କେତେକ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶନ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ପୁସ୍ତକ କରିପାରିନାହାନ୍ତି । ହେଲେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ୍‌‌ତକ କବିତା ସଂକଳନ । କେବଳ କବିତା ନୁହେଁ, ୨ଟି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାଣୁ । ରାଜ୍ୟ ଜନଶିକ୍ଷା ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମର ପରିଚୟ ପାଇ କେତୋଟି କର୍ମଶାଳାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । "ସ୍ମୃତି ଏକ ଅଭୁଲା କାହାଣୀ" ଓ "କିଛି ସ୍ମୃତି ରହିଯାଏ ଗୋଧୂଳି ରାସ୍ତାରେ" ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ଲେଖା ଗୁଡିକ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆକାରରେ ରହିଛି । ଯତ୍ନ ଅଭାବରୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ସାଇକେଲ ସଜାଡ଼ି ଦିନକୁ ୪ ଶହରୁ ୫ ଶହ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ।

ସାଇକେଲ ମେକାନିକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ନିଶା
ସାଇକେଲ ମେକାନିକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ନିଶା (ETV Bharat)

ପାଣୁ କୁହନ୍ତି ‘‘ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କଲମ ପାଇଥିଲି । ସେହି କଲମରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମିଳିଲା । ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅସହାୟତା ଭିତରେ ବି କବିତାକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିପାରିନାହିଁ । କାମରୁ ଫୁରସତ ମିଳିଲେ କବିତା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ । ଆଧୁନିକ ଗୀତ, ଭଜନ, ଲୋକଗୀତ, ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଗୀତ ଲେଖି ଚାଲିଛି’’ ।

ସାଇକେଲ ମେକାନିକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ନିଶା
ସାଇକେଲ ମେକାନିକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ନିଶା (ETV Bharat)
  • ସାଇକେଲ ସଜଡା ବାକ୍ସରେ ଖାତା କଲମ

ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳ୍ପନା ଛକରୁ ରାଜମହଲ ଛକକୁ ଆସିବା ବେଳେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିକଟରେ ଆଗ ଓ ପଛ ମୁହାଁ ହୋଇ ଧାଡିକି ଧାଡି କେତେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୋକାନ । ହାତ ଧରା ଧରି ହୋଇ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଖାଉଥିବା କ୍ୟାବିନ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଏକ ଗଛ । ଗଛରେ ଲାଗି ହୋଇ ରହିଥିବା ବାକ୍ସ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜାଦ ମଣିଷ ପାଣୁ ସେଠୀ । ବୟସ ୬୫ ଛୁଇଁଲାଣି । ୟୁନିଟ ୬ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବନ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ବସ୍ତିରେ ପାଣୁଙ୍କ ଘର । ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାଟ୍ରିକ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସମୁଦ୍ରର ଢ଼େଉରେ ନାଆ ବାହୁଥିବା ପାଣୁଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅସୁମାରୀ । ଅସୁମାରୀ ଅଭିଜ୍ଞତାମାନ ରୂପ ନିଅନ୍ତି ପାଣୁଙ୍କର ଲାଳିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତଗୁଡିକରେ । ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ହେଉ ଅବା ଦେଶତ୍ମବୋଧିକ ଜଣାଣ, ସବୁଥରେ ଏକ ଆପଣେଇ ନେବାର ଭାବ ଏବଂ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବାର ପ୍ରତିଧ୍ଵନି । ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ସାଇକଲ ମରାମତି କରିବାରେ ପାଣୁଙ୍କ ଦିନ କଟେ । କିନ୍ତୁ ଏ ପେସାରୁ ଅବସର ମିଳିଲେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ନିମଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ପାଣୁ । ପାଣୁ ନିଜକୁ କବି ବା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିନାହାଁନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପେଟପାଟଣା ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବି ଲେଖିଚାଲିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ କବିତା ଓ ଉପନ୍ୟାସ । ତାହାରି ଭିତରେ ରହିଛି ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ଓ ଭଜନ । ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧନାରେ ପରିଣତ କରିପାରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପାଣୁ ।

ସାଇକେଲ ମେକାନିକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ନିଶା
ସାଇକେଲ ମେକାନିକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ନିଶା (ETV Bharat)

ପାଣୁଙ୍କ ବାକ୍ସରେ ସାଇକେଲ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ସହ ଥାଏ ଖାତା ଓ କଲମଟିଏ । ମନକୁ କେଉଁ ଜଣାଣ ଅବା ଜାଗରଣଧର୍ମୀ ଗୀତଟି ଚାଲି ଆସିଲା ପାଣୁ ସେହି କଳା କିଟି କିଟି ହାତରେ ରେଞ୍ଚିକୁ ଛାଡି ଗୀତ ଲେଖିବାରେ ମସଗୁଲ । ସାଇକେଲ ସଜାଡ଼ିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଘଡ଼ିଏ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ କବିତା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି । ସାଇକେଲ ସଜାଡ଼ିଲେ ପେଟକୁ ଭାତ ଗଣ୍ଡାଏ ଯାଏ, ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର କବିତା ରଚନା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଯୋଗାଏ । ଗାଁର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ହେଉ ଅବା ଗାଁ କଥା, ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭୂତିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆପେ ଆପେ କବିତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ମନର ଭାଷାକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି । କବିତା ରଚନାରେ ରାତି ରାତି ବିତିଯାଏ ତାଙ୍କର ।

ଦୀର୍ଘ ୪୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ହେଲା ବାୟା ବାବା ମଠ ପରେ ରାଜମହଲ ଛକ ନିକଟ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣୁ ସାଇକେଲ ମରାମତି ଦୋକାନ ରହିଛି । ସାଇକେଲ ସଜଡ଼ା ଭିତରେ ବି କଥା କଥାକେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାରେ କବିତା । କବିତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିକୁ ଭାବି କେତେବେଳେ କହିପକାନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କାଗଜ କଲମ ଧରି ଲେଖିଦିଅନ୍ତି । କାମରୁ ଅବସର ମିଳିଲେ ଖାତା କଲମ ଧରି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି କବିତା ଓ ଭଜନ ଲେଖିବାରେ । ପାଣୁ ମଉସାଙ୍କର ଏହି କବିତା ରଚନା ଆଜିକାଲିର ନୁହେଁ, ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଅଛି । କାମରୁ ବିରତି ମିଳିଲେ ସେ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି । ପ୍ରତିଭା ଆଜିଯାଏଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ଅନେକ କ୍ଷୋଭ । ଜଣେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନୀର ଦୁଃଖ, ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ବି ସେ ଲେଖିବା ଛାଡ଼ିପାରିନାହାଁନ୍ତି । ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ସାଇକଲ ମରାମତି କରିବା ଭିତରେ ପେସାରୁ ଟିକିଏ ଅବସର ପାଇଲେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପାଣୁ ।

  • ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ନିଶା

ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ସିକୋ ପଂଚାୟତର ଛତ୍ରପଡା ଗାଁ ୧୯୬୩ ମସିହାରେ ପାଣୁଙ୍କ ଜନ୍ମ । ସ୍ବର୍ଗତ ବାନାମ୍ବର ସେଠୀ ଏବଂ ହାରାମଣି ସେଠୀଙ୍କ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଣୁ ସାନ । ୧୯୮୧ ମସିହାରେ ଗଡମାଣତ୍ରୀ ସ୍କୁଲରୁ ମାଟ୍ରିକ ଯାଏଁ ପଢିଛନ୍ତି ପାଣୁ । ବାନାମ୍ବରଙ୍କ ଚାଷ ଜମିର ଆୟ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ନଅଣ୍ଟ ହେଲା । ୧୯୮୩ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଚାଲିଆସିଲେ ପାଣୁ । ଦିନକୁ ଦିନ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢି ଚାଲିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଣେ ତେଣେ ରୋଜଗାର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ ପାଣୁ । ବୁଲୁବୁଲୁ ବରଗଡ଼ ବ୍ରିଟ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଗାଁର ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ୟୁନିଟ - ୬ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 'ମୋ ପ୍ରେସ'ରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ । ପାଠ ଦି ଅକ୍ଷର ପଢିଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ । ରହିବାକୁ ବଖରେ ଘର ଓ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା । ୧୯୮୫ ରେ ଆମ ସମୟର ସ୍ୱର ପତ୍ରିକାରେ କାମ କଲେ । କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦରମା ବୋଲି କିଛି ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ । ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୧୯୮୭ ରେ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ପାଣୁ । ପରିବାର ଚଳେଇବା କଷ୍ଟକର ହେବାରୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଜଗାର ଅନ୍ବେଷଣ ଆସିଲେ । ସାଙ୍ଗର ସାଇକେଲ ମରାମତି ଦୋକାନରେ ବସି କିଛି କାମ ଶିଖିଥିବାରୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ ।

ସାଇକେଲ ମେକାନିକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ନିଶା
ସାଇକେଲ ମେକାନିକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ନିଶା (ETV Bharat)

ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ବର ବାୟାବାବା ଚିତ୍ରକୁଟ ମଠ ନିକଟରେ ଦୋକାନ କଲେ । ସେତେବେଳେ ୧୦ କିମ୍ବା ୨୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଚଳେଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଥିଲା । ଜଣେ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜମହଲ ଛକ ନିକଟରେ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ କ୍ୟାବିନ ଖଣ୍ଡେ କରାଇ ସାଇକେଲ ଦୋକାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦରେ ପାଣୁଙ୍କ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି । ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ପାଣୁ । ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଗଛ ମୂଳରେ ଦୋକାନ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପାଣୁ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ନିଶାକୁ ଛାଡିପାରିନଥିଲେ ।

ସାଇକେଲ ମେକାନିକ ପାଣୁ ସେଠୀ କୁହନ୍ତି, ‘‘ପେଶା ହେଉଛି ସାଇକେଲ ମରାମତି କରିବା । ଆଉ ଲେଖାଲେଖି ମୋର ନିଶା । ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କାମ ନକଲେ ନଚଳେ । ୧୯୮୧ ମସିହାରୁ ଲେଖାଲେଖି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏଯାଏଁ ଚାଲିଛି । ଜଗନ୍ନାଥ, ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ଭଜନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ହଜାର ହଜାର ଲେଖିଛି । ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ବ୍ୟୟବହୁଳ ପ୍ରକାଶନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ବହି ଛାପିଲେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିରେ ନିବେଶ କଲେ ପରିବାର ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ । ଉପନ୍ୟାସ ଛାପିବେ ବୋଲି କହି ଜଣେ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କର ଦେଖାନାହିଁ । ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଲେଖିଦିଏ । ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି କବିତା ପୁସ୍ତକ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ । କେବଳ କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି କବିତା । ମୋ ଅନ୍ତେ ଯଦି କେହି ଏସବୁକୁ ନେଇ ପୁସ୍ତକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ ’’।

