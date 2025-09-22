ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଳବ ନିର୍ବାଚନ; ପୂର୍ବତନ IAS ବନାମ IAS, ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ନୂଆ ସଭାପତି
ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଳବ ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ହରାଇ ସଭାପତି ହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ।
Pradeep Jena Bhubaneswar Club President ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଭୁବନେଶ୍ଵର କ୍ଲବର ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା । ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ତଥା ଅନ୍ୟତମ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ । ଆସିତଙ୍କୁ ୧୮ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ବାଜି ମାରିନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ । ଚଳିତ ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ୭୪ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ଲବ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ସଂଭ୍ରାନ୍ତ କ୍ଲବ । ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ଲବର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଭୋଟ ଗଣତି ପରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ୧୮ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଦୀପ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଓଡିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ । ସେହିପରି ପ୍ରଗତି ମହାନ୍ତି ୬୦ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇପିଏସ ଲଳିତ ଦାସ ୭୬ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମ୍ବିତ ମହାନ୍ତି ୬୮ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ୧୭୭୪ ଜଣ ଭୋଟର ନିଜର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ଵର କ୍ଲବ:-
- ସଭାପତି: ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା
- ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ: ପ୍ରଗତି ମହାନ୍ତି
- ସମ୍ପାଦକ: ଲଳିତ ଦାସ
- ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ: ସମ୍ବିତ ମହାନ୍ତି
ଇ-ଭୋଟିଂ:
ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ଲବର ପରବର୍ତୀ ସଭାପତି କିଏ ହେବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା । ହେଭିୱେଟ ଆସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ତୃତୀୟ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ୨ ଥର ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ଳବ ସଭାପତି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଜିତିଲେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ କରିଥାନ୍ତେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅବସର ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ଲବ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଶନିବାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇ-ଭୋଟିଂ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ରବିବାର ବାଲାଟ ଉପରେ ଭୋଟ ଦାନ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁ କ୍ଳବ ମେମ୍ବର ଭୋଟଦାନ ପାଇଁ କ୍ଲବକୁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଇ-ଭୋଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲା । ଇ-ଭୋଟିଂରେ ପାଖାପାଖି ୫୯୬ ଭୋଟ ହୋଇଛି । ସେଥିରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ ଆସିତ । ପ୍ରଦୀପ ପାଇଥିଲେ ୨୫୭ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ । ପ୍ରଦୀପଙ୍କଠାରୁ ଇ-ଭୋଟିଂରେ ଆସିତ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ।
IAS ବନାମ IAS:
ଚଳିତ ଥର ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ଲବ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ମହାଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ୧୯୮୬ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ଆସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ତୃତୀୟ ଥର ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲଗାତର ଦୁଇ ଥର ଭୁବନେଶ୍ବର କ୍ଲବ ସଭାପତି ରହିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅବସର ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ୧୯୮୯ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ଲବ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ନବୀନ ସରକାରରେ ଉଭୟ ଆଇଏଏସ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଆସିତ ୨୦୧୯ ଓ ପ୍ରଦୀପ ୨୦୨୩ରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଭୋଟ ଫର ଚେଞ୍ଜ ନାରା ଦେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ । ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ରୁ ଭୋଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲବକୁ ଆସି ମତଦାନ କରିଥିଲେ ସଦସ୍ୟ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।
ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି । ଆସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ତାଙ୍କଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେମାନେ ଭଲ ଫାଇଟ ଦେଇଛନ୍ତି । ୧୦ ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ୟାନେଲ ଭଲ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଜିତିଲା । ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛୁ, ତାହା ପୂରଣ କରିବୁ । ଦୁଇ ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର କେହି ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ । ମୋ ଜୀବନର ଏହା ଦ୍ଵିତୀୟ ନିର୍ବାଚନ । ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଥରେ ମଗାଜିନ ଏଡିଟର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଜିତିଥିଲି । ଏହା କେନ୍ଦୁଝର କଲେଜର କଥା ।"
'ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ':
ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଲଳିତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଏହା ଏକ ନୂଆ ଟିମ । ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବୁ । ଇସ୍ତହାର ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ । ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ।" ପରାଜିତ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିତ କହିଛନ୍ତି, "କ୍ଲବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ । ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ । ସରକାରରେ ମୋ ସହକର୍ମୀ ଥିବା ପ୍ରଦୀପ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଳବର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିବେ । ମୁଁ ପୁର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବି । ମୋ ପ୍ୟାନେଲରୁ ଉପ ସଭାପତି, ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଓ ୬ରୁ ୫ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ।"
