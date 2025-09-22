କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା; ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା
ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
Published : September 22, 2025 at 7:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା। ୧୩ ମାସର ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଭୁଲ ଔଷଧ ଦେବାରୁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ବର୍ଗ। ଏପଟେ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ମୃତ ଶିଶୁର ବାପା ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଦୁଖରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ଅନଲାଇନ ଅଟୋ ସଂଘ। ବିମାନବନ୍ଦର ଛକରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ଯାଏ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ।
ସେପଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ୧୩ ମାସର ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଶିଶୁ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଲିନା ଦାସ। "ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଆସ୍ଥମା ଭଳି ରୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁଥିଲା। ଗତକାଲି ଦିନରେ ଆସିଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲୁ। ରାତିରେ ଅଧିକ ହେବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିବା ପରେ ନର୍ସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି। ୩ ଥର ଅସ୍କିଜେନ ଦିଆଯାଇଛି। ପରେ ମେଡିସିନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିଛୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଆମେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଲିନା ଦାସ।
