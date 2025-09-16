କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପାଳନ ହେବ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଦିବସ; ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ବର୍ଷକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ୪୮ ଲକ୍ଷ ପାସେଞ୍ଜର
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଭାରତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ୧୩ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
Published : September 16, 2025 at 10:03 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାରା ଦେଶରେ ସଫଳତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର । ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ଭାରତରେ ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ । ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ । ସେନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହା ସହିତ ଭାରତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଟେ । ଯାହା ସାରା ଭାରତରେ ୧୩ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ।
ଯାତ୍ରୀ ସେବା ଦିବସ-
ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଥାରେ ଟିକା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ । ସମ୍ବଳପୁର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସହିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲଥ କ୍ୟାମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପରେ ବି ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଥିବା ଅଟୋ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଖି ପାଇଁ ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବ ।
ଭାରତରେ ୧୩ ନମ୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମାନବନ୍ଦର-
ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏୟାର ଫିଲଡ ଏନଭରମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି । ଯାହା ବିଶେଷକରି ପକ୍ଷୀମାନେ ବିମାନବନ୍ଦର ବା ରନୱେ ମଧ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେନେଇ ତଦାରଖ କରିବ ଟିମ । ଯଦି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିବ ତେବେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିବ ଏନେଇ ୨୦-୨୫ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଘଉଡାଇବା ପାଇଁ । ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ବିମାନବନ୍ଦର ଯାହା ବିମାନ ଉଡାନ ଓ ଅବତାରଣ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଆଉ କେଉଁ ସହରରେ ନାହିଁ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବିମାନରେ ପାଖି ମାଡ ହେବା ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ ରହିଛି । ତେବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଭାରତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ୧୩ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ୫୦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ-
ଗତବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ୪୮ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଯାତ୍ରୀ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଭାରତରେ ଏହା ୧୩ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା କୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗମନାଗମନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦେଶକ । ଏହା ସହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ଗମନାଗମନରେ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦର ।
ଲାଭଦାୟକ ବିମାନବନ୍ଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର-
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଭଦାୟକ ରହିଛି । ଗତ ବର୍ଷରେ ୧୦୦ କୋଟି ରୋଜଗାର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୪୭ କୋଟି ଆୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଆଶଙ୍କାରେ ଦୁବାଇ ବିମାନ-
"ଦୁବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା । ହେଲେ ଏପରି କିଛି ଖବର ଆସିନି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସବିଶେଷ ଖବର ଆସିଯିବ । ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ପରିଵର୍ତନ କରିବାକୁ । ହେଲେ ଫ୍ଲାଇଟ ଯେପରି ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ସେ ନେଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତୃପକ୍ଷ, ସରକାର ଓ ବିମାନ ସେବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ଏକ ଲାଭଜନକ ବିମାନବନ୍ଦର । ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୁରଟକୁ ବିମାନ ଯାଉନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସୁରଟକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ିବ । ଶ୍ରୀନଗରକୁ ଡ଼ାଇରେକ୍ଟର ବିମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହି ଛି। ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ଦେଶକ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରଧାନ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର