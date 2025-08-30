ଭୁବନେଶ୍ବର: ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱର । ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା The NARI 2025 ରିପୋର୍ଟ । ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଭୁବନେଶ୍ବର ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସହର । ଯେଉଁଠି ଦେଶର ୩୧ଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ, କୋହିମା, ବିଶାଖପାଟନମ୍, ଆଇଜଲ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ ଓ ଇଟାନଗର ଭଳି ଅନେକ ସରକାର ନାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ବର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଯାହା NCWଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
The NARI 2025 ରିପୋର୍ଟ କଣ କହୁଛି ?
ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ,୩୧ଟି ସହରର ୧୨୭୭୦ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତି ୧୦ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୬ଜଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ କେବଳ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, ରାତି ଅପେକ୍ଷା ଦିନରେ ମହିଳା ନିଜକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ରାତିରେ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଅର୍ଥାତ୍ ବସ,ଟ୍ରେନ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆଦି ଯାତାୟତ ବେଳେ ବା ପାର୍କ, ମଲ୍ ଓ ସୋସାଇଟରେ ଏକୁଟିଆ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳା ନିଜକୁ ସେତେଟା ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ମହିଳାମାନେ ୧୦୦ପ୍ରତିଶତରୁ ୮୬ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । The NARI 2025 ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ଯେ, ପ୍ରତି ତିନି ଜଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକକାର ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମହିଳା:
ଏନେଇ ସ୍ବେଛାସେବୀ ତଥା ଲେଖିକା ଡ଼କ୍ଟର ରୋଜାଲିନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି," ୧୦୦ରୁ ୧୦୦ଲୋକ ଭଲ କି ଖରାପ କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ସମାଜରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ରହିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । କିଛି ନିଶାସକ୍ତ କିମ୍ବା ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ । ରାତି ଅଧରେ ମହିଳାଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣେ ନାହିଁ । ସେ ଚାହେଁ ସାଥିରେ ପୁରୁଷଟିଏ କିଏ ଥାଉ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ପୁରୁଷ ଦ୍ବାରା ହିଁ ଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ । "
'ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସୁରକ୍ଷିତ'
ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ରୋଜାଲିନ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ୧୫ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କିଛି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିନାହିଁ । ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରୁହେ, ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତ ମୋ ସହ ଘଟିନାହିଁ । ଆମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ରହିଛି ।"
ସେହିଭଳି ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ସବରିନା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଭଳି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଆମେ ଯଦି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମାହୋଲକୁ ନ ଯିବା, ତାହାଲେ ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ । ତଥାପି ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ଅସୁରକ୍ଷିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ,ତେବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଫଳରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନାହିଁ । ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଆସିବାର ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିବା । ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରେ ରହିବା । ଯଦି କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟେ ତେବେ ସେଥିପ୍ରତି ପରିବାର ଲୋକେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ । "
ଏପରି କହିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର:
ସେପଟେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର କଥା ଯେ ମିଜୋରାମ ଆଉ ବିଶାଖାପାଟଣା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସହର ଭାବେ ଗଣା ହେଉଛି । ଏହା ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ଆଉ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଭରସା କରୁଛନ୍ତି । କାରଣ ବର୍ଷେ ତଳେ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି । କିନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆମର ସହର ମହିଳଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ।ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏଦିଗରେ । ଆମର HER ଟିମ୍ ହେଉ ବା ମହିଳା ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚରୀମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଦିଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ।"
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର କଥା । ଏହାର ଶ୍ରେୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡାଙ୍କୁ ଯାଉଛି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି । ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟରେ ଲିଗାଲ ସେଲରେ କେସ ହେଉଛି । ଓ୍ବାନ ଷ୍ଟପ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲୁଛି, ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲି୍ଂ ସହ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ମହିଳା କମିଶନ ଭାବେ ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର।"
ଶ୍ବେତପତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ...
ବିଧାନସଭାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଶ୍ବେତପତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୪ରେ ରାଜ୍ୟରେ ୨୮୨୬ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ,୧୩୬୨ଟି ହତ୍ୟା ,୩୭୦ଟି ଡକାୟତି , ୨୯୬୧ଟି ଲୁଟ ଓ ୧୬୮୫୧ଟି ଚୋରି ସହ ୬୧୯୬ଟି ଠକିବା ଭଳି ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ଯାହାକି ୨୦୨୩ରେ ୩୧୮୪ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ୧୩୭୯ଟି ହତ୍ୟା ,୨୯୮୮ଟି ଲୁଟ ,୧୪୮୯୩ଟି ଚୋରି ଓ ୨୨୪୮ଟି ଠକେଇ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର