ମହଙ୍ଗା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏଣିକି ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ହେବ ଶସ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ପରିସରରେ ଉଡାନ ଯାତ୍ରୀ କାଫେର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ. ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଚା ସହିତ କଫି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଦ୍ୟାସାମଗ୍ରୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ଯେଉଁଥିରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଥମେ କଲିକତାରେ ଏହି ଉଡାଣ କାଫେ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଚେନ୍ନାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ପୁନେରେ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲିଚି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଖୋଲିଚି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଏକବର୍ଷ ମଧରେ ଦେଶର 10 ରୁ 15 ବଡ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏହି କାଫେ ଖୋଲିବ।
କାଫେରେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ପାଇବେ ଯାତ୍ରୀ:-
ଉଡାନ କାଫେରେ ଚା'ର ଦାମ୍ ରହିଛି ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା, କଫିର ଦାମ୍ ରହିଛି 20 ଟଙ୍କା, ପିଇବା ପାଣି ବୋଟଲ 10 ଟଙ୍କା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଓ ମିଠା ଆଦି 20 ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଟର୍ମିନାଲ 3:-
ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ବେସାମେରିକ ବିମାନଚଳାଚଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଶର ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍କିମରେ ଆମେ ଦେଶରେ 350 ନୂଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ 120ଟି ନୂଆ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଟର୍ମିନାଲ-3। ଟର୍ମିନାଲ-3 ର ନିର୍ମାଣ ବର୍ତମାନ ପ୍ଳାଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର କାପାସିଟି ବଢୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଟେରମିନାଲ 3ର ନିର୍ମାଣ ହେବ।
ଟର୍ମିନାଲରେ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି:-
ଏହାସହ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଟର୍ମିନାଲରେ ଆମେ ନୂଆ ବିଲଡିଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଟର୍ମିନାଲରେ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂକୃତି, ଇତିହାସ, ଏବଂ ଲିଗାସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହେବ:-
"ଓଡ଼ିଶାରେ 20ଟି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ ରହିଛି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଡେଭେଲପ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ। ଯାହାକୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆମର ଦରକାର। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆମେ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବୁ", ବୋଲି କହିଛନ୍ତିି କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ. ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ।
ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦିଆ ସରିଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଇନ୍-ପ୍ରିନସିପାଲ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଏବଂ ସାଇଟକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଏସବୁରେ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଆମ ତରଫରୁ ସବୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦିଆ ସରିଛି। ଏବେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମର ବି ଅପେକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀରେ କେବେ ବିମାନବନ୍ଦର କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର