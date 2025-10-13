ETV Bharat / state

ଜାଗାବାଡି ବିବାଦ, ଏମ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା

ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସରେ ଲ୍ୟାବ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ।

ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ
ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)
Published : October 13, 2025 at 11:17 AM IST

Updated : October 13, 2025 at 11:46 AM IST

1 Min Read
Aiims Employee Shot Dead ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ଏମ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୋଡାଇ ଗୋଡାଇ ଗୁଳି କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ମୃତକ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲ୍ୟାବ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ । ମୃତ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ଜାଗାବାଡି ବିବାଦରୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ବାପା ।

ଏମ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ଏମ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ:

ଆଜି(ସୋମବାର) ମୃତ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୋଡାଇ ଗୋଡାଇ ଗୁଳି କରିଥିଲେ । 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।

BHUBANESWAR AIIMS
ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସ ପରିସର (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ:

ମୃତ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏମ୍ସ ନିକଟ ରଣସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି । ସେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲ୍ୟାବ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଜାଗାବାଡି ବିବାଦରୁ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ।

ସକାଳ ପାଖାପାଖି 9ଟା ବେଳେ ଗୁଳିମାଡ:

ଗୁଳିମାଡକୁ ନେଇ ମୃତ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ବାପା ପଠାଣି ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜି ସକାଳ ପାଖାପାଖି ୯ଟା ସମୟରେ ଘଟିଛି । ପୁଅ ଘରୁ ଖାଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆସୁଥିଲା । ଅଧା ବାଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସରକଙ୍କରା ନିକଟରେ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି । ଖବର ପାଇ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲୁ ପୁଅର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ।’

ଦାଦା ପୁଅ ଗୁଳି ମାଡ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ:

ସୁଧାଂଶୁଙ୍କ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଜାଗାବାଡି ବିବାଦରୁ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ବାପା ପଠାଣି ଖୁଣ୍ଟିଆ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ସାନ ଭାଇର ପିଲା (ଶିବା) ଗୁଳିମାଡ କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ । ଜାଗାବାଡିକୁ ନେଇ ଗୁଳିମାଡ କରିଥିବେ । ଦୋଷୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ । ଏତିକି ଆମର ଦାବି ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : October 13, 2025 at 11:46 AM IST

TAGGED:

BHUBANESWAR AIIMSBHUBANESWAR FIRINGAIIMS LAB ASSISTANT MURDERଏମ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳିAIIMS EMPLOYEE SHOT DEAD

