3 ମାସ ପରେ ଖୋଲିଲା ଭିତରକନିକା, କିଚିରି ମିଚିର ଶବ୍ଦରେ ଫାଟିପଡୁଛି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ - BHITARKANIKA NATIONAL PARK

Bhitarkanika National Park ( Etv Bharat )

Published : August 1, 2025 at 7:17 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 9:44 AM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ତିନି ମାସ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭୂସ୍ବର୍ଗ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଋତୁ ପାଇଁ ମେ ମାସ ୧ ତାରିଖରୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ବିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରୁ ଭିତରକନିକାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଚଳିତଥର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ:

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କନିକା ରେଞ୍ଜ ଅଧିନରେ ମଠ ଆଡ଼ିଆ,ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଡିଆର ଅରଣ୍ୟ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ (Country Bird) ବାସ କରନ୍ତି। ଗେଣ୍ଡାଳିଆ,ବଗ,ଦା ବେଣ୍ଟିଆ, କାପରଖାଇ, ଅଞ୍ଜନା ପ୍ରଭୃତି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କିଟ ପତଙ୍ଗ ସମେତ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଲାଗିଥିବା ଚାଷ ଜମି ଏବଂ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଗୁଡିକରୁ ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନଯାଇ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନ ଭାବେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି।

ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:

୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ବାଲିଡ଼ିଆ ଠାବ କରାଯାଇ ମୋଟ ୧,୩୦,୧୨୩ଟି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ୩ ତାରିଖରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ,ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ୨୬,୧୧୮ଟି ବସା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୧,୨୩,୮୬୭ ଟି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ୨୦୨୨ ମସିହା ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ୭୭୯୭ଟି ଅଧିକ ଥିଲେ। ୨୦୨୨ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ,୨୪୬୬୪ ଟି ବସାରୁ ମୋଟ ୧,୧୬,୦୭୦ଟି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା।

ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ପାଇଁ ଥିଲା ଆଶଙ୍କା ଓ ଭୟ:

ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଡ଼ଫ୍ଲୁ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସାବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରାଣୀବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ପଦକ୍ଷେପ।

ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବ,ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଧ୍ୱନି:

ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ସଂଲଗ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଡିଆ,ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଡିଆ ଓ ବାଲିଡିଆରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଡିଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଭିତରକନିକାର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ସକାଳ ହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଚାଷ ଜମି ଗାଁ ନିକଟ ପୋଖରୀ,ପାଣି ନାଳରେ ସେମାନେ ପହଁରିବା ସହିତ ବୁଲି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।



କଣ କୁହନ୍ତି ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ଓ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ?

ପରିବେଶପ୍ରେମୀ ବିରଜା ପତିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ,"ଭିତରକନିକାରେ ଦୁଇ ପ୍ରଜାତିର ଦେଶୀୟ ଓ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି।ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଯେପରିକି ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ରାଣୀବଗ, ମଝିଆ ବଗ, ସାନବଗ,ପାଣିକୁଆ ଭଳି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ବାର୍ଡ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷ ସାରା ରହିଥାନ୍ତି। ସେହି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଠଆଡ଼ିଆ,ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ଡିଆ,ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଡିଆ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ବସାବାନ୍ଧି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଏହାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଛଡା ଶୀତଦିନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ସାଇବେରିଆ,ରୁଷିଆ ଭଳି ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶରୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭିତରକନିକାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ସହ ଶୀତ ଶେଷରେ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଗୋପୀନାଥ ଯାଦବ,"ଭିତରକନିକାରେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ବାର୍ଡ ଏବଂ ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି। ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡ ଶୀତଦିନେ ଭିତରକନିକାକୁ ଆସି ରହିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଚିଲିକା ଯାଇଥାନ୍ତି।ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ବାର୍ଡ ବର୍ଷକ ସବୁ ସମୟରେ ଭିତରକନିକାରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି।ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବାର୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ, ଏସିଆ, ରୁଷ ଓ ଚୀନରୁ ଆସିଥାନ୍ତି"ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସର ଅନ୍ଧଗଳି: କାଉ ମିଳନ ଦେଖିବାରୁ, ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ଉଠିଲା ମିଛ କୋକେଇ - CROW MATING YOUTH DECLARED DEAD

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

