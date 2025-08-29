ETV Bharat / state

Youtubeରେ ନୀତିବାଣୀ, ନିଶା ଚୋରି: ବନ୍ଧା ହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବର - YOUTUBE PREACHER TURNED BURGLAR

ନବବିବାହିତଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚୋରଙ୍କ ନଜର । ଧରାପଡ଼ିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିବା କୁଖ୍ୟାତ ଚୋର

YouTube Preacher Turned Burglar Nabbed in Bhubaneswar Theft Case
YouTube Preacher Turned Burglar Nabbed in Bhubaneswar Theft Case (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2025 at 1:04 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପେଶାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ନିଶାରେ ଚୋରି । ଅପରାଧ ଓ ଚୋରି ଭଳି କାମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରି ନୀତିବାଣୀ ଦିଏ । ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖି ନିଜେ ହିଁ ଚୋରି କରେ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଭରତପୁରର ଜଣେ ନବବିବାହିତାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଏମିତି ଜଣେ ଚୋରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।

Bhubaneswar Bharatpur Theft case Commissionerate Police arrested YouTube Preacher (ETV Bharat Odisha)

କଟକରୁ ଧରାପଡିଲା ଚୋର:

ଏନେଇ ପୋଲିସ ସେବା ଭବନରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଧରିଛି । ଚୋରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଟକରୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବୈଦେଶ୍ବର ଖଜୁରୀପଦା ଅଞ୍ଚଳର ମନୋଜ କୁମାର ସିଂ ବୋଲି ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ଯାହା ନାଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଯାବତ 10ଟି ଅପରାଧିକ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛି । ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ଚୋରି ଘଟଣା ସହ ଜଡିତ ।"

accused Manoj Kumar Singh
accused Manoj Kumar Singh (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ 14 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ ନାମକ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଗତକାଲି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି କଟକରୁ ଚୋରକୁ ଧରିଛି ।


କେମିତି କରିଥିଲା ଚୋରି ?

ନବବିବାହିତଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନୋଜ ସିଂ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଏକ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଆସିଥିଲା । ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଲା କାଟି ଘରେ ପଶିଥିଲା । ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କର ବେଡ ରୁମରେ ଥିବା ଆଲମାରିକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରେ ଥିବା ୩୦୦ ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ନେଇ ଛୁ ମାରିଥିଲା ।

police recovered ornaments Cash
police recovered ornaments Cash (ETV Bharat Odisha)
ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ:

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ପାଇଥିଲା । ପରେ ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାରକରି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ଚୋର ମନୋଜ ସିଂ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି । ୨୦୧୧ ମସିହରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିରିଜର ଚୋରି କରି ପୋଲିସର ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା ମନୋଜ । ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ସେ ତମାଣ୍ଡୋ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଓ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଚୋରି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବା ସହ ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା । ଏନେଇ ପୋଲିସ ତନାଘନା ବେଳେ ତାର ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ ପରେ OD13W1744 ନମ୍ବର ଥିବା ଗାଡି ସହ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି । ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗହଣା ଜବତ ପରେ ସେସବୁକୁ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ।

YouTube Preacher Turned Burglar Nabbed in Bhubaneswar Theft Case
YouTube Preacher Turned Burglar Nabbed in Bhubaneswar Theft Case (ETV Bharat Odisha)

ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚୋରି ନକରିବା ପାଇଁ ନୀତିବାଣୀ:

ଏନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚୋରର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ, ଯେଉଁଠି ଚୋର ଜଣଙ୍କ ଚୋରି ନ କରିବାର ନୀତିବାଣୀ ହେଉଛି । ଚୋରି ଓ ଅପରାଧ ଠାରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରହିବେ । ଚୋରମାନଙ୍କ ହାବଭାବ କେମିତି ଥାଏ । କିପରି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକରୁ ଅପରାଧି ପାଲଟନ୍ତି । ସେମାନେ କିପରି ଏସବୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ । ଏଭଳି କିଛି ନୀତିବାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର । ନିଜେ ଚୋରି କରି ଧରାପଡିଛି ଆଉ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ତାର ଅସଲ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି । ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲି ବୁଲି ଚୋରି କରୁଥିଲା । ଆଉ ରାତିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସାଜି ଚୋରି ନ କରିବାକୁ ନୀତିବାଣୀ ଦେଉଥିଲା ।

YouTube Preacher Turned Burglar Nabbed in Bhubaneswar Theft Case
YouTube Preacher Turned Burglar Nabbed in Bhubaneswar Theft Case (ETV Bharat Odisha)

