ଭୁବନେଶ୍ବର: ପେଶାରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ନିଶାରେ ଚୋରି । ଅପରାଧ ଓ ଚୋରି ଭଳି କାମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରି ନୀତିବାଣୀ ଦିଏ । ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖି ନିଜେ ହିଁ ଚୋରି କରେ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଭରତପୁରର ଜଣେ ନବବିବାହିତାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଏମିତି ଜଣେ ଚୋରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ।
କଟକରୁ ଧରାପଡିଲା ଚୋର:
ଏନେଇ ପୋଲିସ ସେବା ଭବନରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖରେ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଧରିଛି । ଚୋରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଟକରୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବୈଦେଶ୍ବର ଖଜୁରୀପଦା ଅଞ୍ଚଳର ମନୋଜ କୁମାର ସିଂ ବୋଲି ପରିଚୟ ମିଳିଛି । ଯାହା ନାଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଯାବତ 10ଟି ଅପରାଧିକ ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଅଛି । ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ଚୋରି ଘଟଣା ସହ ଜଡିତ ।"
ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ 14 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା । ଏନେଇ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ ନାମକ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଗତକାଲି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରି କଟକରୁ ଚୋରକୁ ଧରିଛି ।
କେମିତି କରିଥିଲା ଚୋରି ?
ନବବିବାହିତଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନୋଜ ସିଂ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଏକ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଆସିଥିଲା । ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଲା କାଟି ଘରେ ପଶିଥିଲା । ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କର ବେଡ ରୁମରେ ଥିବା ଆଲମାରିକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରେ ଥିବା ୩୦୦ ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସହ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ନେଇ ଛୁ ମାରିଥିଲା ।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ପାଇଥିଲା । ପରେ ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାରକରି ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ଚୋର ମନୋଜ ସିଂ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକାଧିକ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି । ୨୦୧୧ ମସିହରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିରିଜର ଚୋରି କରି ପୋଲିସର ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା ମନୋଜ । ପରେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ସେ ତମାଣ୍ଡୋ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଓ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଚୋରି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବା ସହ ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା । ଏନେଇ ପୋଲିସ ତନାଘନା ବେଳେ ତାର ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ ପରେ OD13W1744 ନମ୍ବର ଥିବା ଗାଡି ସହ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ସୁନା ଓ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି । ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗହଣା ଜବତ ପରେ ସେସବୁକୁ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଚୋର ଧରନ୍ତୁ, ପୁରସ୍କାର ଜିତନ୍ତୁ...ପାର୍ବଣରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଦେଲା ବମ୍ପର ଅଫର
ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚୋରି ନକରିବା ପାଇଁ ନୀତିବାଣୀ:
ଏନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚୋରର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ, ଯେଉଁଠି ଚୋର ଜଣଙ୍କ ଚୋରି ନ କରିବାର ନୀତିବାଣୀ ହେଉଛି । ଚୋରି ଓ ଅପରାଧ ଠାରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ରହିବେ । ଚୋରମାନଙ୍କ ହାବଭାବ କେମିତି ଥାଏ । କିପରି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକରୁ ଅପରାଧି ପାଲଟନ୍ତି । ସେମାନେ କିପରି ଏସବୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ । ଏଭଳି କିଛି ନୀତିବାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଜଣେ ୟୁଟ୍ୟୁବର । ନିଜେ ଚୋରି କରି ଧରାପଡିଛି ଆଉ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ତାର ଅସଲ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି । ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲି ବୁଲି ଚୋରି କରୁଥିଲା । ଆଉ ରାତିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସାଜି ଚୋରି ନ କରିବାକୁ ନୀତିବାଣୀ ଦେଉଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର