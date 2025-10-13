ETV Bharat / state

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କଲା ଶସ୍ତା ଆଣ୍ଟେନା; ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଇବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଲୋ-କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟେନା ନିର୍ମାଣ କରିଛି, ଯାହାକି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

INDIGENOUS LOW COST ANTENNA
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କଲା ଶସ୍ତା ଆଣ୍ଟେନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଏଣିକି ସମାଧାନ କରିବ ଲୋ କଷ୍ଟ ବା କମ ମୂଲ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ଆଣ୍ଟେନା । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ବିଭାଗୀୟ ଲ୍ୟାବ୍‌ରେ ଏହି ଆଣ୍ଟେନାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଗବେଷଣା ବିଷୟର ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗବେଷଣା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଡଃ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ଆଣ୍ଟେନାକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏପରି ଗବେଷଣାରେ ସଫଳ ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ନେଚରର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ଆଣ୍ଟେନା କିପରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କଲା ଲୋ-କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟେନା (ETV Bharat Odisha)

ଲୋ-କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟେନା କଣ ?

ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଗବେଷ ଦୀପକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଣ୍ଟେନା କୌଣସି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ Wi-Fi router କିମ୍ବା Wi-Fi moduleରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ କମ୍ ଦରରେ ଆମର ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲୋ-କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟେନା କୁହାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ପାରମ୍ପରିକ ଆଣ୍ଟେନାର ଦର 200 ଟଙ୍କାରୁ 300 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଆଣ୍ଟେନାର ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ହେବ । ଏଥିରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶସ୍ତା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ FR-4 ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍‌ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

LOW COST ANTENNA
ଲୋ-କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟେନା (ETV Bharat Odisha)

ପାରମ୍ପରିକ ଆଣ୍ଟେନାଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ?

ଏହି ଆଣ୍ଟେନା ସମ୍ପର୍କରେ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ସାଇନ୍ସର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଧୃବତରଣ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ନୂତନ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଣ୍ଟେନାର ଆକାର 40 ବର୍ଗ ମିମି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଆଣ୍ଟେନା ଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଶସ୍ତା । ଲୋ-କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟେନାରେ 5G ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ଓ ରାଡାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାଟେଲାଇଟ୍‌ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲ୍ଲବ୍ଧ ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଏହା ବର୍ଷା ବା ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଇପାରିବ ।"

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ଗବେଷକଙ୍କୁ ସିଡସ୍ ମନି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରାଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର କୂଳପତି ଅନେକ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗବେଷକ ଦୀପକ କୁମାର ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ସ୍ବଦେଶୀ ଚିପ୍ ବିକଶିତ କଲା ପାରଳା ମହାରାଜା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସହଜରେ ଟ୍ରାକ ହେବେ ଅପରାଧୀ
LOW COST ANTENNA
ନେଚର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଗବେଷଣା (ETV Bharat Odisha)

ନେଚର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ

ଏହି ଗବେଷଣା ଜଣାଶୁଣା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପତ୍ରିକା ନେଚରରେ "Characteristic model inspired broadband circularly polarized metasurface antenna with triple-mode excitation for sub-6GHz applications" ଶୀର୍ଷକ ଅଧୀନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି । ଯାହାକି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଟିମ ପାଇଁ ବେଶ ଗୌରବର କଥା ।

Berhampur University
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV Bharat Odisha)

ସିଡସ୍ ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଉଛି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ

ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ହେଉଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରୟ କରିବାରେ ଗବେଷକମାନେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ । ଏଣୁ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଅନୁଦାନ ରାଶିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଭାବରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଏଭଳି ଭଲ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୂଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ ଦାଶ ।

LOW COST ANTENNA
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କଲା ଶସ୍ତା ଆଣ୍ଟେନା (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 'ମେକ୍‌ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ' ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ

ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେକ୍‌ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଇବା ସହିତ ଏଭଳି ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା କୂଳପତି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହିଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ କୌଶଳ ଓ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

For All Latest Updates

TAGGED:

BERHAMPUR UNIVERSITYRURAL MOBILE COMMUNICATIONମେଡ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଟେନାବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟINDIGENOUS LOW COST ANTENNA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.