ବ୍ରହ୍ମପୁର-ସୁରଟ ମଧ୍ୟରେ ଦୌଡିବ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଆଦି ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର-ସୁରଟ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସଂଯୋଗ କରିବ ।
ବ୍ରହ୍ମପୁର: 5ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ସୁରଟ (ଉଧନା) ମଧ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ । ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ ହେବ । ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ପଥରେ ସଂଯୋଗ ସହଜ ହେବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଏହି ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ।
ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ସୁଗମ:
ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଆଦି ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସଂଯୋଗ ରହିଛି । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ସୁରଟ (ଉଧନା) ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଚଳାଚଳ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ନୂତନ ଟ୍ରେନ ସେବା ଖଣିଜ, ବୟନଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଶ୍ରମଶକ୍ତିର ଗତିବିଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତିଶୀଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ:
ଉଦଘାଟନୀ ଟ୍ରେନକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ଦିନ 12ଟାରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ବିଜୟନଗରମ୍-ରାୟଗଡା-ଟିଟିଲାଗଡ଼-ରାୟପୁର-ନାଗପୁର-ଭୁସାୱାଲ ଦେଇ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଏବଂ ନଗର ଗୁଡିକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ।
ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା:
ଅମୃତ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାରେ ଆଧୁନିକ ଏଲଏଚବି କୋଚ୍, ଉନ୍ନତ ଆସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଅନବୋର୍ଡ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ କରି ଏବଂ ଏକାଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ।
ଟ୍ରେନର ବିବରଣୀ:
ଟ୍ରେନ ନଂ. 9022 ବ୍ରହ୍ମପୁର-ସୁରଟ (ଉଧନା) ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଶନିବାର ଦିନ 12:00ଟା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ । ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ରବିବାର ରାତି 21:00ଟା ସମୟରେ ଉଧନାରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପଲାସା, ବିଜୟନଗରମ୍, ରାୟଗଡା, ଟିଟିଲାଗଡ଼, ରାୟପୁର, ନାଗପୁର, ଭୁସାୱାଲ ଏବଂ ନନ୍ଦୁରବାର ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନରେ ରହଣି କରିବ ।
ରହଣି ସ୍ଥଳ (ଉଭୟ ପଟୁ):
ଟ୍ରେନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକରେ ରହଣି କରିବ,
ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍ ରୋଡ୍, ବୋବିଲି, ପାର୍ବତୀପୁରମ୍, ମୁନିଗୁଡା, କେସିଙ୍ଗା, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ଖରିଆର ରୋଡ୍, ମହାସମୁନ୍ଦ, ଦୂର୍ଗ, ଗୋଣ୍ଡିଆ, ୱାର୍ଧା, ବଡ଼ନେରା, ଆକୋଲା, ମାଲକାପୁର, ଜଲଗାଓଁ, ଧାରଣଗାଓଁ, ଅମଲନେର, ସିନ୍ଧଖେଡ଼ା, ଦୋନ୍ଦାଇଚ, ନୱାପୁର, ବ୍ୟାରା ଏବଂ ବାରଡୋଲି ।
କୋଚ୍ ସଂରଚନା:
- ଟ୍ରେନରେ ୨୨ଟି ଆଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍ ରହିବ
- ଜେନେରାଲ୍ ଶ୍ରେଣୀ ସିଟିଂ କୋଚ- ୧୧ଟି
- ସ୍ଲିପର୍ ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ- 8ଟି
- ଲଗେଜ୍ - 2ଟି
- ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି କାର୍ - 1ଟି
ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ:
ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ପ୍ରଚଳନ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ । ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଲଭ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦୀର୍ଘ ଦୂର ରେଳପଥ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ । ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍, ସୁଲଭ ଭଡ଼ା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଲଏଚବି କୋଚ୍ ସହିତ, ଏହି ସେବା ବିଶେଷତଃ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବଢାଇବା ସହିତ ଲୋକ-କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ ।
