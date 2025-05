ETV Bharat / state

ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭରେ ୧୨ ଅପରାଧି ଗିରଫ, ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିହାରରୁ ଆସୁଥିଲା ବନ୍ଧୁକ - BERHAMPUR POLICE SPECIAL DRIVE

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 22, 2025 at 10:35 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 11:04 PM IST 1 Min Read

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭରେ ମିଳିଛି ସଫଳତା । ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ୬ ଗୋଟି ମାଉଜର ସମେତ ୧୨ଟି ଅଫୁଟା ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏଥିରେ ଜଡିତ ୧୨ ଜଣ ଅପରାଧିଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ନିମଖଣ୍ଡି, ସଦର ଥାନା , ଗୋସାଇଁନୂଆଗାଁ, ବଡ଼ବଜାର ଓ ଦିଗପହଣ୍ଡରୁ ମାଉଜର ଓ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି । ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନୀତି ଶେଖର । Berhampur Police Special Drive (ETV BHARAT ODISHA)

Last Updated : May 22, 2025 at 11:04 PM IST