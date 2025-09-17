ମିଳୁନି ମୂଲ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ପିଢି, ବହ୍ମପୁର ପାଟଶାଢୀ ବୁଣାକାର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ସନ୍ଦିହାନ
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଗରୁ 500 ବୁଣାକାର ଶାଢୀ ବୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ବୁଣୁଛନ୍ତି । ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢି ।
Published : September 17, 2025 at 8:44 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Berhampur Patta Saree Weavers ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଏ କାନ୍ତାମା...ଘର ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଗଣେଶ ନଗର..5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତନ୍ତ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି...ଏବେ ବୟସ 70 ଟପିଲାଣି..କେବଳ ଏ କାନ୍ତାମା ନୁହେଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କେ.କାନ୍ତା...ତାଙ୍କୁ ବି ବୟସ 60 ଟପିଲାଣି....50 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଟ୍ଟ ଶାଢୀ ବୁଣାକାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି...ଏହି ଦୁଇ ଜଣ କେବଳ ଉଦାହରଣ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଏମିତି କିଛି ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୟସରେ ଅପରାହ୍ଣରେ ଶାଢୀ ବୁଣାକାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି...କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ? କାରଣ ଯୁବପିଢି ବୁଣାକାମରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଲେଣି । ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢି ତନ୍ତ କାମ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ...ଦିନେ ଯେଉଁଠି 500 ବୁଣାକାର ପାଟ ବୁଣୁଥିଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଖସି 100ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି...ତନ୍ତ କାମ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ..ବୁଣାକାର ସଂଖ୍ୟା କମିବା....ଧିରେ ଧିରେ ତନ୍ତ କାମ ବୁଡିବା ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁନି ତ ?
ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ, ପାଇଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ:
ଓଡ଼ିଶା ପାଟ ଶାଢୀର ଆଦର କେବଳ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଇଥିବା ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ । ଏଠାକାର ପାଟ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଉନ୍ନତମାନର ପାଟଶାଢୀ ପାଇଁ କେବଳ ଆମ ଦେଶ କାହିଁକି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ।
ଏଠାକାର ଡେରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ପାଟଶାଢୀ ବୁଣି ତେଲଲୁଣର ସଂସାର ପରିପୋଷଣ କରି ଆସିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧିରେ ଧିରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି । କାହିଁକି ଶାଢୀ ବୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉନାହାନ୍ତି ଯୁବପିଢି ? ଯେଉଁ ଶାଢୀ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଁ କମାଇଛି କାହିଁକି ଶାଢୀ ବୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି ? ଏପରି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଇଟିଭି ଭାରତ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କିଛି ସାହିରେ...ଯେଉଁଠି ଆଜିବି ଅନେକ ମହିଳା ପୁରୁଷ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି । ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗଣେଶ ନଗରରେ...
କାହା ଘର ବାହାରେ ସୂତା ଶୁଖୁଥିଲା, କିଏ ଅରଟ ବୁଲାଇ ସୂତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲା, କିଏ ତନ୍ତରେ ଶାଢୀ ବୁଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା । ହାତଗଣତି କିଛି ଘରର ବୟସ୍କ ଲୋକ ବୁଣାବୁଣି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 60 ଟପିଲାଣି....ଯୁବବର୍ଗ କେହି ବୁଣା କାମରେ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା । ଯେଉଁ କାମ ଦିନେ ପିଢି ପରେ ପିଢି କରିଆସୁଥିଲେ । ଏବେ ସେଠାରେ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତି ହାତ ଗଣତି ଲୋକ କେବଳ ବୁଣାବୁଣି କରୁଛନ୍ତି । ଘରର ପୁଅ ଝିଅ କୌଳିକ ବେଉସା ପ୍ରତି ଆଗଭର ହେଉନାହାନ୍ତି । କାହିଁକି ଏପରି ଅନାଗ୍ରହ ? କାହିଁକି ବୁଣାବୁଣି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ଏନେଇ ଆମେ ଏ କାନ୍ତାରା ଯିଏ କି 60 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ବୁଣାବୁଣି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଥିଲୁ । ସେ କହିଥିଲେ, ‘ଏହି କାମ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳୁନି, ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏହିକାମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହେଉନାହାନ୍ତି ।’
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଟଶାଢୀ ବୁଣାଯାଏ ?
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗଣେଶ ନଗର, ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରପେଟା, ଗୋବଦ୍ଧର୍ନପେଟା, ଦେଶୀ ବେହେରା ଭଳି କିଛି ସାହିରେ ବୁଣାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଟଶାଢୀ ।
ଗୋଟିଏ ପାଟ ଶାଢୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ ?
ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରେଶମୀ ସୁତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ପାଟଶାଢୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଦୁଇରୁ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଲାଗି ପଡନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ଶାଢୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୬ ରୁ ୮ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମାସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ୩ ରୁ ୪ ଟି ପାଟଶାଢୀ କିମ୍ୱା ଯୋଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ବଜାରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ଶାଢୀର ଦାମ୍ 11000ରୁ 12000 ଥାଏ ।
କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପାଟ ଶାଢୀ ?
- ଶାଢୀ ବୁଣିବା ପାଇଁ ସୋସାଇଟିରୁ ସୂତା ଅଣାଯାଏ
- ଏହାପରେ ସୂତାକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ
- ରଙ୍ଗ ଓ ମଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ପରେ ସୂତାରୁ ଅରଟରେ ବୁଲାଯାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ
- ଗୋଛାରୁ ସୁତାକୁ ଖୋଲି ହାତତିଆରି ହେବାକୁ ତନ୍ତରେ ରଖାଯାଏ
- ଏହାପରେ ଶାଢୀ ବୁଣିଥାନ୍ତି ବୁଣାକାର
ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୁଣାକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
ପାଟ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ଏହି ସହରର ଅନ୍ୟନାମ ରେଶମ ସହର ଭାବେ ପରିଚିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ସହରର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରପେଟା, ଗୋବଦ୍ଧର୍ନପେଟା, ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ ରୁ ୫୦୦ ବୁଣାକାର ପରିବାର ପାଟବସ୍ତ୍ର ବୁଣାବୁଣି କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ସମୟ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମିବା ସହିତ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ବୁଣାକାର କଲ୍ୟାଣ ସଂଘରେ ୩୧୫ ଜଣ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ୧୦୫ ବୁଣାକାରଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ।
ଶାଢୀ ବୁଣିବାକୁ କମୁଛି ଆଗ୍ରହ:
ପାଟବସ୍ତ୍ରକୁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଭାବେ ବାଛି ନେଇଥିବା ଅନେକ ପରିବାର ଏବେ ଏହି ନାନା ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ । ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ଭଳିକି ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସୁଥିବା ଏହି ବୁଣାକାର ପରିବାରର ନୂତନ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ପାଟ ବୁଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ପରିବାରର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଛାଡି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ।
ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡୁଛି:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପାଟବସ୍ତ୍ର ବୁଣାକାର ଏ.ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କର କହିବା କଥା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହୁଛି । ମହିଳା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କେବଳ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ୧୫ ଦିନରେ ମାତ୍ର ତିନି ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି ।
300 ଟଙ୍କାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି 3200:
ଏ.ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆହୁରି କୁହନ୍ତି, ‘୩୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ପାଟବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତିନି ଶହ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ସେହି ସମୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୨୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି । ଏଥିରେ ସେଭଳି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଛାଡି ପାରୁନି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଣାକାର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳରେ ଏହି ପାଟ ଲୁଗା ବୁଣିଥାଉ । ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୋସାଇଟିରେ ମିଳୁଥିବା ପାଟ ସୂତାକୁ ଆଣୁ, ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ସହିତ ମଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୁଖାଉ, ଏହାପରେ ତନ୍ତରେ ରଖିଥାଉ । ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାଉ ଏହାପରେ ବୁଣାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏପରିକି ପାଟରେ କୁମ୍ଭ ଡିଜାଇନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରାଯାଇଥାଏ ।’
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପାଟ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ସୋସାଇଟି ରହିଛି ?
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପାଟ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତିନୋଟି ସୋସାଇଟି ରହିଛି । ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଚୌଡେଶ୍ୱରୀ ସୋସାଇଟି , ବ୍ରହ୍ମପୁର କଟେନ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଲକ୍ ସୋସାଇଟି ନାମରେ ରହିଛି ।
‘ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳୁନି, ପୂର୍ବରୁ ଶାଢୀର ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ’:
ପାଟବସ୍ତ୍ର ବୁଣାକାର ଟି.ଗଣପତି କୁହନ୍ତି, ‘ଚୌଡେଶ୍ୱରୀ ସୋସାଇଟି ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି । ଏଥିସହ କିଛି ବୁଣାକାର ମହାଜନଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ଅଧିକ ଦର ନୁହେଁ । ଏକ ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ । ଯାହାକି ସେଭଳି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ଲାଭ ପାଟ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟଲୁଗା କହିଲେ ବଜାରରେ ଅତିକମରେ ଏଗାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଏହାର ଦର ରହିଛି ହେଲେ କୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ କହିଲେ ଏହା ୧୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥାଏ । ହେଲେ ସୋସାଇଟି ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧୋତି ସହିତ ଓଢଣୀ (ଯୋଡ) ଅତିକମ୍ ରେ ୯୫୦୦ ଟଙ୍କା ଦରରେ ସୋସାଇଟିରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ନଅ ହାତର ପିନ୍ଧା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ହାତର ଓଢଣୀ ରହିଛି । ଆମେ ଯଦି ପାଟ ବସ୍ତ୍ରର ଡିଜାଇନ୍ କରିବୁ ତାହା ହେଲେ ଏହା ଅଧିକ ଦର ହୋଇପାରନ୍ତା ।’ ହେଲେ ସୋସାଇଟିରେ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ବଜାରରେ ଏହି ଦର ଟିକିଏ ଅଧିକା ରହିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ବୁଣାକାର ।
ଗୋଟିଏ ପାଟ ଲୁଗା ପାଇଁ କେତେ ମଜୁରୀ ମିଳେ ?
ଜଣେ ବୁଣାକାର ସୋସାଇଟିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡେ । ଏହାପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଟ ବୁଣିବା ପାଇଁ ସୂତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । 14 ହାତର ପାଟ ଶାଢୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ 6 ହଜାର ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ମିଳେ । କ୍ବାଲିଟି ହିସାବରେ ପାଟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବେଙ୍ଗାଲୁର, ମାଲଦା ଭଳି ଦୁଇଟି ପ୍ରକାରର ପାଟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ବେଙ୍ଗାଲୁର ସର୍ବାକୃଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବୁଣାକାର ।
ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଏବେ ନାହିଁ:
‘ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେପରି ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା କଥା ତାହା ଦିଆଯାଉନାହିଁ । ପୂର୍ବରୁ ବୁଣାକାର ପରିବାରର ପିଲା ମାନେ ପାଠ ପଢିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ । ଏପରିକି ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ନଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଟି.ଗଣପତି ।
‘ଯୁବବର୍ଗ ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ’
ଗଣେଶ ନଗର ଅନ୍ୟତମ ବୁଣାକାର ଜେ.ରାଙ୍ଗେଶ୍ବର କୁହନ୍ତି, ‘୪୦ ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ସୋସାଇଟି ଅଧିନରେ ରହିଅଛୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର ଅଧିକା ଚାହିଦା ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି ଏବଂ ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ତାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢି ତଥା ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ପାଟ ବୁଣା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି । ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଢି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରେ ଯୁବ ବର୍ଗ ଯଦି ନଆସିବେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ଆଗକୁ ବଢିବ ନଚେତ ଏହା ଶେଷ ହୋଇଯିବ’ ବୋଲି କ୍ଷୋଭର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ।
ଦିନେ ଥିଲେ 400 ତନ୍ତ, ଏବେ ମାତ୍ର ରହିଛି 80:
‘ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ସହରରେ ୪୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତନ୍ତ ରହିଥିଲା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ୮୦ ତନ୍ତ ରହିଛି । ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା । ହେଲେ ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନା କରାଯାଉନି । ଏପରିକି ଗତ ୧୯୯୫-୯୬ ମସିହାରୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଗୋଟିଏ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କେବଳ ହିଁ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଦ୍ୟାବଧି ମିଳିପାରିନାହିଁ । ଏଣୁ ଏପରି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି’ ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଜେ.ରାଙ୍ଗେଶ୍ବର ।
ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଥିଲୁ ସମାଧାନ ହେଲାନି:
ସେପଟେ ୭୦ ବର୍ଷୀୟ ଏ.କାନ୍ତାମାଙ୍କ କହିବା କଥା, ‘ମୁଁ ଛୋଟ ସମୟରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲି । କେବଳ ମାସିକ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଡାଘରକୁ ଖୋଳିବାକୁ ପଡୁଥିବା ଯୋଗୁଁ କେହି ଘର ଭଡା ଦେବାକୁ ଅରାଜି ହେଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତେକ ସାହିରୁ ୫୦ଟି ଲେଖାଏଁ ତନ୍ତ ରହିଥିଲା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି । ହେଲେ ଆଗାମୀ ୫ ରୁ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରୀ କମିଯିବ । ଏପରିକି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବୟନିକାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି । ହେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ ।’
ସେହିପରି ବୁଣାକାର କେ.କାନ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ‘ଏ କାମରେ କିଛି ନାହିଁ । ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କାମ କରିପାରୁନୁ । ପଡୋଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ କାମରେ ରଖୁଛୁ । ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି । ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରହୁନି । 8 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି । ତାହା ବି ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ । ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ ।’
ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଣାକାର:
ରେଶମ ସହରରେ ପାଟ ଶାଢୀ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କମୁଥିବା ବେଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ କେ.ଅନିଲ କୁମାରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ । ସେ କହିଥିଲେ, ‘ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର ଏବେବି ସବୁଠି ଚାହିଦା ରହିଥିବା କହିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିନକୁ ଦିନ କମିଯାଉଛି । ଏପରିକି ଏହି ପାଟ ବୁଣାକାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଧିରେ ଧିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରିବାର ବର୍ଗ ସେଭଳି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନୁହନ୍ତି । ତନ୍ତ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଭଡା ଘର ଖୋଜିବାକୁ ପଡୁଛି, ଘର ଖୋଳା ହେଉଥିବାରୁ ମାଲିକମାନେ ଅରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ।’
ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛି:
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଜୀବିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ରହିଥିବା ୭୦ ରୁ ୮୦ ପରବାରକୁ ଘର ଯୋଗାଇଦେବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପାଟକୁ ବଜାରରେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଯେପରି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ । ବୟନିକା ଭଳି ଯଦି ଏହାର ବଜାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଟ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ହେବ ଏକ ନମ୍ୱର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ସଚିବ ଗୁହା ପୁନମ ତାପସ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ‘ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ସେହି ଆଧାରରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯିବ ।’
ଗୋଟିଏ ତନ୍ତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବସି ଦିନରାତି ଏକ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନର ପାଟବସ୍ତ୍ର । ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଚାକିରିଟିଏ କଲେ ମାସିକ 20ରୁ 30 ହଜାର ମିଳିଯାଏ । ସେଠାରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ 17000ରୁ 18000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରେ ଜଣେ ବୁଣାକାର । ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଅଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢି । ସରକାର ବୁଣାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ନଚେତ୍ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ତନ୍ତ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର