ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପଞ୍ଚମା ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଲଡୁ

Ganesh Chaturthi 2025 ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାତି ପାହିଲେ ବିରାଜିବେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା । ଗଜାନନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ ଆନନ୍ଦ । ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନଙ୍କ ପୂଜା ସବୁଠି ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଉପକଣ୍ଠ ପଞ୍ଚାମା ସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠରେ ବେଶ ଆଡମ୍ବର ସହକାରରେ ପାଳନ ହୁଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ହେବ ଲଡୁ ଓ ଖେଚୁଡି ଭୋଗ । ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଲଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗ୍ବାଲିୟରରୁ ଆସିଛନ୍ତି 40 ଜଣିଆ କାରିଗରୀ ଟିମ୍ । ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଲଡୁ ।
ଆସୁଛନ୍ତି ଗଜାନନ, ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚମା ସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠରେ ମହାଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ ହୁଏ ଗଣେଶ ପୂଜା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ଏହି ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠରେ ଉଭୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡିଶା ସମେତ ଛତିଶଗଡ ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ । ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ହେବ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଲଡୁ:
ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲଡୁ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ପୀଠକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ହେବ ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଲଡୁ । ଏଥିପାଇଁ ଗତ ସାତ ଦିନ ଧରି ଗ୍ବାଲିୟରରୁ ଆସିଥିବା ୪୦ ଜଣିଆ କାରିଗରୀ ଟିମ୍ ଦିନରାତି ଏକ କରି ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ।
ମନ୍ଦିରରେ କଣ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଏଥିସହ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖେଚୁଡି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ବିନା ମୂଲରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଭକ୍ତ ମାନେ ଚଳିତବର୍ଷ ନିଶୁଳ୍ପ (ବିନା ଦର୍ଶନ ଟିକେଟ)ରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯାଇ ବିନାୟକଙ୍କୁ ଯେପରି ଧାଡିରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ଚଳିତବର୍ଷ ବିନାୟକ ପୂଜା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପୂଜା କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ଚାଲିଥିବା ପରମ୍ପରାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ବୟସ୍କ ନାଗରିକ, ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ । ଭିଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତବର୍ଷ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ବୟସ୍କ ନାଗରିକ, ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରଣ୍ଢା ଛକ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଜୁଗୁଡି ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରି ଅଟୋ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଭୋର ସମୟରୁ ରାତ୍ର ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା:
ସିଦ୍ଧବିନାୟକ ପୀଠରେ ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ସମୟ ନିଘର୍ଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାତ୍ର ୨.୧୫ ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ୨.୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକଙ୍କ ମହାଚତୁର୍ଥୀ ପୂଜା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନ ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ରାତ୍ର ୧୦ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ।
ଏଭଳି ରହିଛି ପାର୍କିଙ୍ଗ୍ ସୁବିଧା:
ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ପାର୍କିଙ୍ଗ୍ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି । ଦୁଇ ଚକିଆ ଏବଂ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ପାକିଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ଅଢେଇ ଲକ୍ଷ ଲଡୁ:
ଲଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଗ୍ବାଲିୟରରୁ ଆସିଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ ସାତ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଏଠାରେ ଲଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡିଛୁ । ଗଜାନନଙ୍କ ଲଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ । ବିଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ସହିତ ଡ୍ରାଇ ଫୁଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଜାନନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଲଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଏହା କୌଣସି ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟତଃ ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଲଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।’
କେଉଁଠି ଅଛି ପଞ୍ଚମା ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠ ?
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଳକର ରଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚମା ସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧବିନାୟକ ପୀଠ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ସିଦ୍ଧିଦାତା ଗଣେଶଙ୍କ ଏହି ପୀଠ ବହୁ ପୁରାତନ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ଇଚ୍ଛାପୁର ୧୬ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ରଣ୍ଡା ଛକ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ଅବସ୍ଥିତ । ଓଡ଼ିଶା ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନୁଯାୟୀ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ।
ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୀଠକୁ ନେଇ କଣ କୁହେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ?
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବନବାସ ସମୟରେ ବିନାୟକଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ପୂଜା କରିଥିଲେ । ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ୧୬୦୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପୁରୀ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ଦୁଇଥର ପରାଜୟ ସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସପ୍ନାଦେଶ କାଞ୍ଚିର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ । ଏଣୁ ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପୂଜା ଆରାଧନା କଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ । ସେହିପରି ତତକାଳୀନ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧିନ ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଳନ୍ତରଗଡ଼ ଅଧିନରେ ରହିଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିର । ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟଙ୍କ ଦାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି କିଛି ଜମି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜମି ମହାସୁଲ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ଏହି ପୀଠ:
ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି । ଅଶ୍ଵର୍ଥ ବୃକ୍ଷରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ପୀଠରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷହେଲା ସିଦ୍ଧ ବିନାୟକ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ।
କଣ ରହିଛି ମନ୍ଦିରର ମହତ୍ତ୍ବ ?
ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ଏଠାରେ । ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ମହତ୍ତ୍ଵ ଅଶ୍ୱତ୍ଵ ବୃକ୍ଷ ଗଣ୍ଡିରୁ ଆବିର୍ଭାବ ଶ୍ରୀଗଣେଶ । ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମନୋରମ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ । ପୀଠର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କେରାଣ୍ଡିମାଳ ପର୍ବତ । ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ରହିଆସିଛି । ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ ନୀତିନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ଗୌରୀ ଗଣେଶ, କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ଏହିପରି ଅଷ୍ଟ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର