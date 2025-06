ETV Bharat / state

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ, ନାଳରେ ଭାସି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ - BERHAMPUR MAN DEATH

Published : June 25, 2025 at 8:59 PM IST

By ETV Bharat Odisha Team

Man dies after washed away in drain ବ୍ରହ୍ମପୁର: ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ ନେଲା ଜୀବନ । ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ନାଳରେ ଭାସିଯାଇ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀରେ । ମୃତକ ହେଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ (୫୫) ।

ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ (ETV Bharat Odisha)

କେମିତି ଭାସିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର:

ଚଳିତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ । ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନାଳରେ ଭାସି ଯାଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ଖାରବେଳନଗର ଅଞ୍ଚଳର । ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଡ୍ରେନରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପାଣିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଦିନ 3ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ।

ନାଳ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ: