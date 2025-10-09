ମଝି ଆକାଶରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିମାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଗୌହାଟି ଯାଉଥିବା ବିମାନର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିମାନରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମଝି ଆକାଶରେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ ଯାତ୍ରୀ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନର ହେଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା, ୩୫ ମିନିଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ । ଏହି ବିମାନ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଗୌହାଟୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା । ବିମାନରେ ୧୮୭ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ।
ବିମାନ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପରେ ବିମାନଟି ପୁଣି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଗୌହାଟୀ ଅଭିମୁଖେ ଉଡାଣ ଭରିଥିଲା । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଡିଜିଏମ ଅପରେସନ ଉମାକାନ୍ତ ପଟେଲ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ତତ୍ପରତା-
ମଝି ଆକାଶରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯାତ୍ରୀ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ବିମାନର ପାଇଲଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତୁରନ୍ତ ବିମାନଟି ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ତତକ୍ଷଣାତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟର ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ପୁଣି ଗୌହାଟୀକୁ ଉଡିଲା ବିମାନ-
ଅସୁସ୍ଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ବିମାନର ପୁନଃ ନିରିକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଟିମ୍ ବିମାନ ଉଡାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ବିମାନଟି ଗୌହାଟୀ ଅଭିମୁଖେ ପୁଣି ଉଡାଣ ଭରିଥିଲା । ଭିବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏୟାର ଫିଲଡ ଏନଭରମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ-
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏୟାର ଫିଲଡ ଏନଭରମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି । ଯାହା ବିଶେଷକରି ପକ୍ଷୀମାନେ ବିମାନବନ୍ଦର ବା ରନୱେ ମଧ୍ୟକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେନେଇ ତଦାରଖ କରିଥାଏ । ଯଦି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରହିବ ତେବେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆସିବେ । ଏନେଇ ୨୦-୨୫ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଘଉଡାଇବା ପାଇଁ । ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ବିମାନବନ୍ଦର ଯାହା ବିମାନ ଉଡାନ ଓ ଅବତାରଣ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଆଉ କେଉଁ ସହରରେ ନାହିଁ । ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବିମାନରେ ପାଖି ମାଡ ହେବା ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ ରହିଛି । ତେବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତରେ ଭାରତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ୧୩ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।
