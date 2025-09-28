ଗରିବ ଝିଅଙ୍କ ସାହାରା ବନମାଳା, ବିବାହ ସାଙ୍ଗକୁ ମହିଳାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ
Published : September 28, 2025 at 9:02 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ସେ ଜଣେ ନାରୀ,ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ନାରୀର ବେଦନା, ସେଥିପାଇଁ ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଅନେକ ଗରିବ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରିଛନ୍ତି ବିବାହ।ସେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ । ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ । ନିଜେ ଯେମିତି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଠିଆ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି,ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ କରାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା।ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ନିଜ ରୋଜଗାର ଅଂଶ ସେ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।ଏଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବନମାଳା ଦାଶମହାପାତ୍ର ।ଜଣେ ନାରୀ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ମନର କଥା ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ।ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସକାଳଠୁ ରାତି ଯାଏଁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କଥା ବୁଝିବା ସାଙ୍ଗକୁ ସମାଜସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି ।
ଜଣେ ନାରୀ, ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କ ବେଦନା:
ବନମାଳାଙ୍କ ବିବାହ ଦେବ ଜ୍ୟୋତି ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ହେବା ପରେ ସେ ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ସାଇ ୱାଇଫାଇ ନାମକ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ବନମାଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଭାବେ ଦାଇତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି । ଅଫିସ ଭିତରେ ଯେତିକି କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ । ଗରିବ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗରିବ ଝିଅଟିଏ ବିବାହ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ବନମାଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ସେହି ଝିଅର ବିବାହ ଦାଇତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଗତ ୮ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୨୬ ଜଣ ଗରିବ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବନମାଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ । ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ।
ଜଣେ ଝିଅ ହୋଇ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ ଓ ତା ପରିବାରର ଦୂରାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ପାରନ୍ତି । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବନମାଳା ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା,କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ପୁଣି କାହା ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ତାକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବନମାଳା କରିଥାନ୍ତି । ଏମିତି ସବୁ ସେବା ପାଇଁ ବନମାଳାଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଜଣେ ଶଶକ୍ତ ନାରୀ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ରହିବା ବନମାଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନିଆରା ପରିଚୟ ।
ବନମାଳାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ?
ଦୁଇଟି ଝିଅ ଏବଂ ଶାଶୁ ଶଶୁର ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ସମ୍ଭାଳିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ବୁଝିବା ଏବଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ବନମାଳା ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ସମାଜସେବା ତ ସବୁଦିନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଏବେ ଯାଏଁ ୨୬ ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର କରିଛୁ । ଯେଉଁ ବାପା,ମାଆଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ବାହାଘର କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁଅ ଘରୁ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ସେସବୁ ବାପା-ମାଆ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁ । ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ । ଯେମିତି କି ଝିଅ ଯାଇକି ତା' ଶାଶୁ ଘରେ କିଛି କଥା ନଶୁଣୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁ । ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ଝିଅମାନେ ବାହା ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, ସଂସାର ଗଢିବେ, ତାହା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର କରାଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି । ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ବାହାଘର କରାଉଛୁ ।"
ସମାଜସେବୀ ସହ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନମାଳା:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ପାର୍ଟନରସିପରେ ଏକ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଛି । ଆମକୁ ଏବେ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ ମାଗଣା କୋର୍ସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି । ଆମର ୨୩ ଜଣ ଯୁବତୀ ଏବେ ପାର୍ଲର କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ । ହେଲେ ଏଠି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯଦି ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ବି ସଫଳ କରାଇ ପାରିଲୁ, ତେବେ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବୁ । କଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ହେଉଛି, ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ଯ ଚାଲିଛୁ ।ଏହାରି ଭିତରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କରି ପାରୁଛି, ମୋର ନିଜ ପରିଚୟ ମୁଁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି ।"
ମୋ ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି ମାଡ଼ାମ୍: ସଲମା
ବନମାଳା ନିଜ ଅଫିସରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଗରିବ ଯୁବତୀ ସଲମା ଖାତୁନଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି । ଗୋଟେ ପଟେ ସଲମାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ସହ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି ସେ ।ଏନେଇ ସଲମା ଖାତୁନ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠାରେ ଚାକିରି କରୁଛି । ଆମର ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ମାଡାମଙ୍କ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ମିଳିଛି ତାହା ବହୁତ। ମୁଁ ଗରିବ ପରିବାରର ହୋଇଥିବାରୁ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, ମାଡାମଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୋ ବାହାଘର ସହଜରେ ହୋଇ ପାରିଛି । ମୋ ବାହାଘରକୁ ୯ ମାସ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୨୫ ଜଣ ଗରିବ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି ମାଡାମ । ମୁଁ ୨୬ ନମ୍ବର ଯୁବତୀ । ମାଡାମ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ମଙ୍ଗଳ କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ।"
ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି ବନମାଳା:
ସେହିପରି ବନମାଳାଙ୍କ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସୌମ୍ୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଏଠିକାର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ,ଆମେ ଏଠି ନିର୍ଭୟରେ କାମ କରୁଛୁ । ଆମେ ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା କାମ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଏକ ପରିବାର ଭଳିଆ ରହିଛୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଇଣ୍ଟରଭିୟୁ ଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ସେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନଥିଲେ । ମହିଳା ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି । ମାଡାମ ଆମର ବହୁତ ଭଲ,ବହୁତ ସହଯୋଗୀ । ସେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭଳିଆ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।"
ଇଟିଭି ଭାରତ,ବାଲେଶ୍ବର