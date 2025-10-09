ଉପର ପଡିଆରେ ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା; ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଉପର ପଡିଆରେ ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସତ୍ୟପାଠ ପରେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ।
Published : October 9, 2025 at 8:25 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାଶ/ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଭୟ ପଡିଆରେ ହେବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା । ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତ୍ୟପାଠ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ । ପୂର୍ବରୁ ଉପର ପଡିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକଣା କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଏବଂ ପରାମ୍ପରା ଜଡିତ ଥିବାରୁ ଉପର ପଡିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ନେଇ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ହାଇକୋର୍ଟରେ ସହର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଜନସ୍ବାର୍ଥ ମାମଲା ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଉପର ପଡିଆରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ଉପର ପଡିଆରେ ଯେପରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେପରି ଯାତାୟତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଉପର ପଡିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଦ୍ଵନ୍ଦ ଉପୁଜିଥିଲା । ଏହାସହିତ ସହରର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟର ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ CMCକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ।
ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆକୁ ‘ନୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍’ ଘୋଷଣା-
ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡିଆକୁ ‘ନୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍’ ଘୋଷଣା କରିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ବୁଧବାର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଧେ । ବାଲିଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ର ୫ କିମି ପରିଧି ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ନୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଜୋନ୍’ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି । ପାରା ଗ୍ଲାଇଡର୍ସ, ପାରା ମୋଟର୍ସ, ପାୱାର ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଗ୍ଲାଇଡର୍ସ ଉଡ଼ାଣ ମନା ହୋଇଛି । ଏହାସହିତ ମାଇକ୍ରୋ ଲାଇଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ହଟ୍ ଏୟାର ବେଲୁନ, UAV, ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡାଇବା ମଧ୍ୟ ମନା । ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିବାକୁ ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୫ ତାରିଖଠାରୁ ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ ୨୦୨୫' ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ