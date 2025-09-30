ETV Bharat / state

ବାଲେଶ୍ବରର ନିଆରା ବାଡି ଖେଳ, ଆଖଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାରୀ

ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଏପରି ନିଆରା ବାଡି ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ବାଡି ଖେଳରେ ।

ଆଖଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଆଖଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2025 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Balasore Badi Khela ବାଲେଶ୍ବର: ଆଜି ହେଉଛି ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ । ବୀରାଷ୍ଟମୀରେ ବାଲେଶ୍ବରରେ ରହିଛି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବାଡି ଖେଳ । ହାତରେ ବାଡି ଧରି ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ବାଡି ଖେଳିଥିଲେ । ଶହ ଶହ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ବୀରତ୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏହି ନିଆରା ବାଡି ଖେଳ ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର । 1925 ମସିହାରେ ଡ଼ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜିବି ବାଲେଶ୍ବରରେ ଏହା ଉଜ୍ଜୀବିତ ।

ଆଖଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)

ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ:

ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଧରାବତରଣ ପରେ ପୁଲକିତ ହୋଇଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ । ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନରେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ । ଆଜି ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହେଉଛି ବିରାଷ୍ଟମୀ । ଏହି ବିରାଷ୍ଟମୀରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବାଡ଼ି ଖେଳ ପାଇଁ ମାକଲପୁର ସ୍ଥିତ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଣାମି ନେଇଛନ୍ତି ଆଖଡ଼ା ଦଳ । ପ୍ରଣାମି ନେବା ସମୟରେ ଏହି ବୀରତ୍ବର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇଥିଲେ । ୧୯୨୫ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଡ଼ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉଛି ।

ଆଖଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଆଖଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)

ଖସୁଛି ଆଖଡା ଦଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:

ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଆଖଡ଼ା ଦଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୩୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେତିକି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥର ଆଖଡ଼ାରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମହିଳାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାଡ଼ି, ଖଣ୍ଡା ଆଦି ଚାଳନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।ମହାବୀରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଣାମି ଗ୍ରହଣ କରି ବାଡିଖେଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହାପରେ ବିଜୟାଦଶମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିନେମା ଛକରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିରତ୍ୱର ଗାଥା ବହନ କରିଥାନ୍ତି । ଖେଳ ଭିତରେ ବାନା, ବନାଟି, ରୁକବାଡ଼ି, ଛେଡି ବାଡ଼ି, ଖଣ୍ଡା ଖେଳ, ପଇଁତରା ଆଦି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆଖଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଆଖଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)


‘ନାରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ସୁରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ’:

ନାରୀ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବତୀ ବେବି ଦଣ୍ଡପାଟ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁ ନାରୀଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରି ଏହି ବାଡ଼ି ଖେଳ ଶିଖନ୍ତୁ । କାରଣ ଯଦି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ ନ କରି ପାରିବା ତା ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଲାଭ କଣ । ଯେମିତି ମା’ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁର ବଦ୍ଧ କରି ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମିତି ଆଜିର ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଶିଖିବା ଜରୁରୀ । ରାଣୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ନାରୀମାନେ ବାହାରି ଏହି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖିବା ଦରକାର ।’

ଆଖଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଆଖଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)

ମହାବୀର ଆଖଡା ସଂଘ:

ଅନ୍ୟପଟେ ମହାବୀର ଆଖଡ଼ା ସଂଘକୁ ୧୦୦ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଖଡ଼ା ଦଳଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ସେନେଇ ସଂଘର ସଭାପତି ଗୋପୀନାଥ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ମହାଵୀର ଆଖଡ଼ା ସଂଘର ଶତ ବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ତ୍ତି । ଆଗରୁ ଶତାଧିକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଆସୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଖ୍ୟା କମି ୩୫ ହେଇଛି । ତିନୋଟି ନୂଆ ଆଖଡ଼ା ଏଥର ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଶହରା ଦିନ ଆଉକିଛି ବଢି ପାରନ୍ତି । ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଇ ତା ପରେ ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ଖେଳର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ । ଏ ଆଖଡ଼ା ଖେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡ଼ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ୧୯୨୫ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ମହାବୀର ଆଖଡ଼ା ସଂଘ । ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ପ୍ରତି ଆଖଡ଼ା ଦଳଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥିଲୁ । ଯାହାକି ଆମେ ସେ ଅର୍ଥ ପାଇଥିଲୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ’

ଆଖଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଆଖଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ଶବର ମହିଳା ପୂଜକ

ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା, ପଶୁ ବଳିରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହେଲା ରାଜରାସ୍ତା

ସପ୍ତମାତୃକା ଉପାସନାର ଅନନ୍ୟ ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ, କଣ କୁହେ ଇତିହାସ


‘ମହିଳା ବାଡି ଖେଳ ଶିଖିବା ଉଚିତ୍‌’

ଆଖଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଆଖଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ (ETV Bharat Odisha)


ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଇପ୍ସିତା ଦାସ ଯିଏକି ବାଡ଼ି ଖେଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମ ଥର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ନା ଆଜିର ସମାଜରେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି । ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଉଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାର ଆଵଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେମାନେ କେମିତି ଏହି ସବୁ ଶିଖି ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରି ପାରିବେ । ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ ।’


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

DUSSEHRA 2025BALASORE DURGA PUJABADI KHELAMARTIAL ARTBALASORE BADI KHELA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.