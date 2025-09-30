ବାଲେଶ୍ବରର ନିଆରା ବାଡି ଖେଳ, ଆଖଡ଼ାରେ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାରୀ
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଏପରି ନିଆରା ବାଡି ଖେଳ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ । ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ବାଡି ଖେଳରେ ।
Published : September 30, 2025 at 7:24 PM IST
Balasore Badi Khela ବାଲେଶ୍ବର: ଆଜି ହେଉଛି ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ । ବୀରାଷ୍ଟମୀରେ ବାଲେଶ୍ବରରେ ରହିଛି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବାଡି ଖେଳ । ହାତରେ ବାଡି ଧରି ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ପିଲାଠୁ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ବାଡି ଖେଳିଥିଲେ । ଶହ ଶହ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ । ବୀରତ୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏହି ନିଆରା ବାଡି ଖେଳ ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର । 1925 ମସିହାରେ ଡ଼ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜିବି ବାଲେଶ୍ବରରେ ଏହା ଉଜ୍ଜୀବିତ ।
ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ:
ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଧରାବତରଣ ପରେ ପୁଲକିତ ହୋଇଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ । ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନରେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ । ଆଜି ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ହେଉଛି ବିରାଷ୍ଟମୀ । ଏହି ବିରାଷ୍ଟମୀରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବାଡ଼ି ଖେଳ ପାଇଁ ମାକଲପୁର ସ୍ଥିତ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଣାମି ନେଇଛନ୍ତି ଆଖଡ଼ା ଦଳ । ପ୍ରଣାମି ନେବା ସମୟରେ ଏହି ବୀରତ୍ବର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇଥିଲେ । ୧୯୨୫ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଡ଼ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଜି ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉଛି ।
ଖସୁଛି ଆଖଡା ଦଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଆଖଡ଼ା ଦଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୩୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେତିକି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏଥର ଆଖଡ଼ାରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମହିଳାମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାଡ଼ି, ଖଣ୍ଡା ଆଦି ଚାଳନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।ମହାବୀରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଣାମି ଗ୍ରହଣ କରି ବାଡିଖେଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହାପରେ ବିଜୟାଦଶମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିନେମା ଛକରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିରତ୍ୱର ଗାଥା ବହନ କରିଥାନ୍ତି । ଖେଳ ଭିତରେ ବାନା, ବନାଟି, ରୁକବାଡ଼ି, ଛେଡି ବାଡ଼ି, ଖଣ୍ଡା ଖେଳ, ପଇଁତରା ଆଦି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ।
‘ନାରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ସୁରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ’:
ନାରୀ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବତୀ ବେବି ଦଣ୍ଡପାଟ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ସବୁ ନାରୀଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରି ଏହି ବାଡ଼ି ଖେଳ ଶିଖନ୍ତୁ । କାରଣ ଯଦି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ ନ କରି ପାରିବା ତା ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଲାଭ କଣ । ଯେମିତି ମା’ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁର ବଦ୍ଧ କରି ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମିତି ଆଜିର ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଶିଖିବା ଜରୁରୀ । ରାଣୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ନାରୀମାନେ ବାହାରି ଏହି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖିବା ଦରକାର ।’
ମହାବୀର ଆଖଡା ସଂଘ:
ଅନ୍ୟପଟେ ମହାବୀର ଆଖଡ଼ା ସଂଘକୁ ୧୦୦ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଖଡ଼ା ଦଳଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି ସେନେଇ ସଂଘର ସଭାପତି ଗୋପୀନାଥ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ମହାଵୀର ଆଖଡ଼ା ସଂଘର ଶତ ବାର୍ଷିକୀ ପୂର୍ତ୍ତି । ଆଗରୁ ଶତାଧିକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଆସୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଖ୍ୟା କମି ୩୫ ହେଇଛି । ତିନୋଟି ନୂଆ ଆଖଡ଼ା ଏଥର ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଶହରା ଦିନ ଆଉକିଛି ବଢି ପାରନ୍ତି । ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଶସ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଇ ତା ପରେ ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ଖେଳର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ । ଏ ଆଖଡ଼ା ଖେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡ଼ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ୧୯୨୫ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରମାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ମହାବୀର ଆଖଡ଼ା ସଂଘ । ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ପ୍ରତି ଆଖଡ଼ା ଦଳଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିଥିଲୁ । ଯାହାକି ଆମେ ସେ ଅର୍ଥ ପାଇଥିଲୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ’
‘ମହିଳା ବାଡି ଖେଳ ଶିଖିବା ଉଚିତ୍’
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଇପ୍ସିତା ଦାସ ଯିଏକି ବାଡ଼ି ଖେଳରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମ ଥର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ନା ଆଜିର ସମାଜରେ ମହିଳାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି । ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ବିଷୟରେ ଖବର ପାଉଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବାର ଆଵଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେମାନେ କେମିତି ଏହି ସବୁ ଶିଖି ନିଜର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରି ପାରିବେ । ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ ।’
