ସୁନହଟ ମା' କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବଦଳେନି ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ, କ'ଣ ରହିଛି ଇତିହାସ ?

ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନହଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ମା' କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ । ମହମାରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । କେବେ ବି ବଦଳେନି ମା'ଙ୍କ ରଙ୍ଗ ।

Balasore Sunhat Maa Kanak Durga Idol Golden Color History
Balasore Sunhat Maa Kanak Durga Idol Golden Color History (ETV Bharat)
Published : September 12, 2025 at 8:49 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ୧୯୪୨ ମସିହାର କଥା । ବ୍ୟାପିଥିଲା ମହାମାରୀ ହଇଜା । ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଥିଲେ । ମହାମାରୀରୁ ମୁୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କରି ମା'ଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ ଲୋକେ । କନକ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା । ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯିବା ପରେ ମହାମାରୀରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିଲା । କିଛିଦିନ ପରେ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୁନେଲି ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ବଦଳାଇଲ ବୋଲି ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା । ପୁଣି ଥରେ ମା'ଙ୍କ ସେହି ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା । ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଯାହା ମନୋସ୍କାମନା ନେଇ ଆସିଥାଏ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏଭଳି କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ବାସ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନହଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ମା' କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ।

Balasore Sunhat Maa Kanak Durga Idol Golden Color History (ETV Bharat)

ସୁନହଟ ମା' କନକ ଦୁର୍ଗା:

ଶରତର ଶାରଦୀୟ ପୂଜାରେ ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ । ପୀଠ ଠାରୁ ମଣ୍ଡପ ଯାଏଁ ସବୁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନହଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମା' କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଆବାହନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଥର ୮୩ତମ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଏଠାରେ ଏକ ବିଶେଷ ମା' କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ରଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ କନକ ବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ । ଏମିତି କି ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି । କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ମା' ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁରାଣୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ ଇତିହାସ ।

Balasore Sunhat Maa Kanak Durga
Balasore Sunhat Maa Kanak Durga (ETV Bharat Odisha)

ବଦଳେନି ମା'ଙ୍କ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ:

ଦିନେ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମା'ଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଉ ସେବେଠାରୁ ମା' କନକ ଦୁର୍ଗା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗରେ ହିଁ କେବଳ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ବିଗ୍ରହ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ନାହିଁ । ୧୯୪୨ ମସିହାରେ ସୁନହଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଜା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିଲା । ସବୁଠି ଖାଲି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମୃତଦେହ ବିଛୁରି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ଲୋକମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ଏମିତି ଏ ବିପଦରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ସେନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏମିତି ବିପଦ ସମୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ବର୍ଗତ ମୁରଲୀ ମୋହନ ଦାସଙ୍କୁ ମା' କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲା । ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗରେ ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା । ସମୂହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମା' କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପରେ ମହାମାରୀ ହଇଜା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ । ବାସ୍ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏଠାରେ ମା' କନକ ଦୁର୍ଗା କେବଳ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ପ୍ରତିମା ଭାବେ ପୂଜା ପାଇଆସୁଛନ୍ତି ।

Balasore Sunhat Maa Kanak Durga
Balasore Sunhat Maa Kanak Durga (ETV Bharat Odisha)

ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ରହିଛି ବିଶ୍ବାସ:

ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମାନସିକ ନେଇ ମା' କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି । କୁହାଯାଏ, ଏଠାରେ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ, ତାହା ପୂରଣ କରନ୍ତି ମାଆ । ସେଥିପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ନେଇ ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ମାନସିକ ପୁରଣ ହେବା ପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତି । ଏବେ କମିଟି ଦ୍ବାରା ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି । ପୂଜା କମିଟି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହେବ । ପାଖାପାଖି ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି । କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ।



କ'ଣ ରହିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ:

ମା' କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନ ଓ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କମିଟିର ଉପଦେଷ୍ଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି,"୧୯୪୨ ମସିହାରେ ଏକ ମହାମାରୀ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କରି ମା'ଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ମୁରଲୀ ମୋହନ ଦାସ, ବାଙ୍କବିହାରୀ ଦାସ ଓ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଥମ କରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ, କନକ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ । ପୂଜା କରିବା ପରେ ମହାମାରୀରୁ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ଥି ଲାଭ କରିଥିଲେ । ୧୯୪୩ ମସିହାରେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା । ମଝିରେ ମା'ଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା' ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ଯେ, ମୁଁ କନକ ଚଣ୍ଡୀ ଭାବେ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି । ମୋ ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ବଦଳାଇଲ । ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ଅଦ୍ୟାବଧି ଚାଲିଛି । ଆଉ ବଦଳିବାର ନାହିଁ, ପାର୍ଶ୍ଵ ଦେବାଦେବୀ ବି ସେହି ରଙ୍ଗରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ମହମାରୀରେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଗୋଡ଼ ହାତ କାମୁଡି ଖାଉଥିଲେ । ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କର । ମାଆ କନକ ଦୁର୍ଗା ଏଠି ଜୀବନ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମା' ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ।"

Balasore Sunhat Maa Kanak Durga
Balasore Sunhat Maa Kanak Durga (ETV Bharat Odisha)

ମା'ଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ:

ଅନ୍ୟପଟେ କନକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି କାହ୍ନୁଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଅତୁଳନୀୟ ଯାହାର କିଛି ତୁଳନା ନାହିଁ । ମା'ଙ୍କ କରୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅପାର । ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକଧାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି ମା' ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି । ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ବିଧି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ହୁଏ । ମାଆଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ଘଣ୍ଟାଏ ହୁଏ ଆଳତୀ ପୂଜା । ସେହି ସମୟରେ ମାଆଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଚମକୁଥାଏ । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଚମ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି । ମାଆ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି । ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ରାତ୍ରି ଡିୟୁଟି କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା, ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦ, ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥାଏ । କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ମାନସିକ କରି ଏଠାକୁ ଡାଲା ନେଇକି ଆସନ୍ତି । ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ୧୨ ଶହରୁ ୧୫ ଶହ ଡାଲା ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ।"

Balasore Sunhat Maa Kanak Durga
Balasore Sunhat Maa Kanak Durga (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

