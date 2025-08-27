ETV Bharat / state

1 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୁରା ଭୋଜନ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଯୁବଶକ୍ତି ସଙ୍ଗଠନର ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ - FOOD IN 1 RUPEES

ଗରିବଙ୍କ ଭୋକ ଚିହ୍ନି ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବଶକ୍ତି ସଂଗଠନର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ । 1 ଟଙ୍କାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ପେଟପୁରା ଖାଇବେ ।

Balasore Social Worker Annapurna Program Food In RS 1 Aahar
Balasore Social Worker Annapurna Program Food In RS 1 Aahar (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2025 at 8:33 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ । ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ ଶହ ଶହ ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ମାତ୍ର 1ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଯୋଗାଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛି ।

Balasore Social Worker Annapurna Program Food In RS 1 Aahar (ETV Bharat Odisha)

1 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୁରା ଭୋଜନ

ବାଲେଶ୍ଵର ସହରର ମିଶନ ପଡ଼ିଆରେ ସକାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ । ଏଥିପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ରୋଷେୟା । ଭାତ, ଡାଲି, ଘାଣ୍ଟ, ଖଟା, ପାମ୍ପଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାପରେ ଦିନ ପ୍ରାୟ 12ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ । ପ୍ରାୟ 5 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏକ ଡବାରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଖୁସିରେ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ । ସଂଗୃହିତ ଟଙ୍କା ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବଶକ୍ତିର ସଭାପତି ତପନ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ।

Balasore Social Worker Annapurna Program Food In RS 1 Aahar
Balasore Social Worker Annapurna Program Food In RS 1 Aahar (ETV Bharat Odisha)

ଯୁବଶକ୍ତି ସଂଗଠନର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ:

ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସହ କେତେଜଣ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦାନରେ ଏମିତି ଟଙ୍କାକିଆ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଟଙ୍କାକିଆ ଭୋଜନ ଅଧିକାଂଶ ଗରିବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିଛି । ପ୍ରତି ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଏମିତି ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯୁବଶକ୍ତି ସଂଗଠନ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

Balasore Social Worker Annapurna Program Food In RS 1 Aahar
Balasore Social Worker Annapurna Program Food In RS 1 Aahar (ETV Bharat Odisha)

1 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ଶାନ୍ତି:

ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବଶକ୍ତିର ଏ ଟଙ୍କାକିଆ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ ଭୋକିଲାମାନଙ୍କ ପେଟ ଶାନ୍ତି କରାଇଥିବା ବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରୁ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା । ଏମିତି ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ନୀଳଗିରି ଆମ୍ବୁଡ଼ିହା ଅଞ୍ଚଳର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଘରୁ କେତେବେଳେ ପଖାଳ ଆଣେ ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଇଥାଏ । ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆସି ଏଠାରେ ଖାଇଲି । ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ମୁଁ ପେଟପୁରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିଥିବାରୁ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।"

Balasore Social Worker Annapurna Program Food In RS 1 Aahar
Balasore Social Worker Annapurna Program Food In RS 1 Aahar (ETV Bharat Odisha)
ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେବା:

ଏହିଭଳି ଟଙ୍କାକିଆ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବଶକ୍ତିର ସଭାପତି ତପନ କୁମାର ବେହେରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେବା । ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପେଟ କେମିତି ଭୋକିଲା ନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ । ଅନ୍ନର ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି ଆମେ ଏହି ଯୋଜନାର ନାଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଖିଛୁ । ଆମର ଯେଉଁ ୮୦୦ରୁ ୯୦୦ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଡାଲି ଦେଇଛନ୍ତି ତ କିଏ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏମିତିକି ବଜାରରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇ ଆମେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ।

Balasore Social Worker Annapurna Program Food In RS 1 Aahar
Balasore Social Worker Annapurna Program Food In RS 1 Aahar (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତ୍ୟକ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର ଦିନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଦିନ ବଢି ପାରେ । ଗୋଟେ ପତ୍ର କି ଗ୍ଲାସ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ । ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ଆହାର ସରକାର ପ୍ରତିଦିନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏକ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ଭୋଜନ କେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କରି ପାରିବେ ତାହା ଆମର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ । ଚାରି ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ନିଆଯାଉଥିବା ଏହି ଏକ ଟଙ୍କା ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ । ଲୋକମାନଙ୍କର ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆତ୍ମୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।"

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା:

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଏହି ଟଙ୍କାକିଆ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ସରକାରୀ ଦଳର ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବଶକ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପୁଣି ଏକ ଟଙ୍କାରେ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗୋଶାଳାକୁ ଦାନ କରାଯିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏକା ମୁଁ କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା:

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଏହି ଟଙ୍କାକିଆ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିବା ସରକାରୀ ଦଳର ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବଶକ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ପୁଣି ଏକ ଟଙ୍କାରେ। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗୋଶାଳାକୁ ଦାନ କରାଯିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏକା ମୁଁ କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

