Simulia Rape Attempt Case ବାଲେଶ୍ବର: ସମ୍ବଲପୁର ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ 2 ଦିନ ନବିତୁଣୁ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଗତକାଲି(18 ଅଗଷ୍ଟ) କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ 20 ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ । ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ:
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 8ଟା ବେଳକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଳାସ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅବିନାଶ ପାତ୍ର ନାମକ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇ ଜବରଦସ୍ତି ବାଇକରେ ବସାଇ ସୋର ଆଡକୁ ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଏକ ଘରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡରେ ଛାଡି ଦେଇ ଅବିନାଶ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଓଢଣୀକୁ ବାଇକରେ ବାନ୍ଧି ଘୋଷାଡିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଯୁବତୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସିମୁଳିଆ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଗିରଫ:
ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ 394/25ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଅବିନାଶଙ୍କୁ ସିମୁଳିଆ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଏପଟେ ମେଡିକାଲରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।
ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲେ ବିଧାୟକ:
ଏହି ଘଟଣାରେ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସିମୁଳିଆ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଝିଅର ମା’ଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ସେ ସମାଧାନ ନୁହେଁ ବରଂ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ସେ ଯୁବକ ଗିରଫ ହୋଇଛି । ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାପାଇଁ ଚେଷ୍ଠା କରିବି ।’
ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଥିଲା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ:
ସମ୍ବଲପୁରର ଯୁଯୁମୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଗତ ରବିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ନାବାଳିକା ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ପଡିଆକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା । ଆଉ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବା ନେଇ ଗତକାଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ ଭାମୁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର