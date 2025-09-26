ପାଞ୍ଚଟି ବସ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରିବ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା
ବାଲେଶ୍ବର ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ । ପୁଣି ଏକାଠି ହେବେ ପାଞ୍ଚଟି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ।
Published : September 26, 2025 at 8:53 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଯେଉଁମାନେ ସହରକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ରଖିବା ଭଳି ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି,ଏଥର ସେମାନେ ନିଜସ୍ବ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି । ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବର ସହରର ପାଞ୍ଚଟି ବସ୍ତି । ସହରର ମିର୍ଜା ପୋଖରୀ, ଭାସ୍କରଗଞ୍ଜ, ବଟେଶ୍ୱର, ଓଲନ୍ଦା ସାହି ଓ ବଉଳ ପୋଖରୀ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି । ପାଞ୍ଚଟି ବସ୍ତିର ପ୍ରାୟ ୮୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପରିବାର ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରୁ ପଇସା ଏକାଠି କରି ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଜୟ ଭୀମ ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କମିଟିର ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା:
ପ୍ରଥମ ଥର ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତଥିବା ବେଳେ କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ପୂଜା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେନେଇ କମିଟିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୋହିତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରଥମେ ପାଞ୍ଚ ସାହିର ମୋ ଜାତି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି । ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପୂଜା କରୁଚୁ। କାହାର ଏଠି ସହଯୋଗ ନାହିଁ, ଆମ ଜାତି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅଛି । ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆମର ରୋଜଗାର ବହୁତ କମ କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ହେଉଚି ବହୁତ ବଡ଼। ବହୁତ ଇଛା ଥିଲା ଆମେ ଆଣି ମାଆଙ୍କୁ ବସାଇବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମାଆ ଆଜି ଏଠି ବସି ପାରିବେ। ବହୁତ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ ହେବ ପୂଜା, ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ରଖିଛୁ। ଆମେ ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଛୁ ସେତିକିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି, ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି କଣ କାମ କରି ଆଣିକି ଦେଇକି ଆଜି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସାଉଛୁ। "
ପାଞ୍ଚଟି ବସ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରିବ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା:
ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନେଇ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ । ବସ୍ତିରେ ମା' ଦୁର୍ଗା ଆସୁଥିବା ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମିଳା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲୁ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଥର ମା' ଆମକୁ ଚାହିଁଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଘୃଣା କିମ୍ବା ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ ସେହି ଗ୍ରାମକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିକି ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ। ପାଞ୍ଚ ଗାଁର ଆମ ଜାତି ଏକ ହେଇକି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ବସ୍ତିରେ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ସୁଇପର ସଂଘ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଗାଁ ଏକ ଥିଲା, ପରେ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି । ଆମକୁ ମା’ ଏକ କଲା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ।"
ସେହିପରି ବଉଳ ପୋଖରୀ ବସ୍ତିର ସୀମା ବେହେରା ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ନେଇ ଖୁସିଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ସାହିରେ ୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ମିଶିକି ଏଥର ପୂଜା କରୁଛୁ। "
