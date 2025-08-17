ETV Bharat / state

କାଲିଠୁ ଅଣରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି RI, ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି - RI PROTEST

ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଅଗଷ୍ଟ 18ରୁ ଅଣରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ । କାମରେ ଅଧିକ ଚାପ ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ।

Balasore Revenue Inspector Protest
Balasore Revenue Inspector Protest (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2025 at 7:43 PM IST

RI Protest ବାଲେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ (୧୮ ଅଗଷ୍ଟ) ସମସ୍ତ ଅଣ-ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ସଂଘ । ଏନେଇ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଦାବିପତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଣରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆରଆଇ (ETV Bharat Odisha)

କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ସଂଘ ?

ସେମାନେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାକୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ C2C କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୫ଟି ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଟାର୍ଗେଟ ଚାପ ଦିଆଯାଉଛି । ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନହେଲେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଦରମା ବନ୍ଦର ଧମକ ମିଳୁଛି । ଯାହାକି ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ସେହିପରି ମୃତ ରେକର୍ଡ ଟେନାଣ୍ଟଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ନିଜ ଅଫିସ ଛାଡି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । ଏପଟେ ଅଫିସ କାମ ଅଧା ହୋଇ ପଡ଼ିରହୁଛି । ଏହା ସହିତ କୃଷକ କାର୍ଡ ଡାଟା ଯାଞ୍ଚ (ମଣ୍ଡି କାର୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍) ଏକ ବିରାଟ ବୋଝ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ସଂଘ ?

ଅଣ-ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ KMS-2025 ପାଇଁ ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ, ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆପ୍‌ରେ କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନୁମୋଦନ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଶସ୍ୟ ସର୍ଭେ, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଭଳି କାମ ଚାପ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ଅଣରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆରଆଇ
ଅଣରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆରଆଇ (ETV Bharat Odisha)

କାଲିଠୁ ବନ୍ଦ ଅଣରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ:

ଅନ୍ୟପଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ (ଲାପଟପ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟର, ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ) ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରାୟ ୯୦୦୦୦ ଚିଟଫଣ୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ, ଦସ୍ତାବିଜ ଭେରିଫିକେସନ, ସୁପାରିଶ ଅନଲାଇନ ଓ ଅଫଲାଇନରେ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ଆର ଆଇ କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତାହା ଜବ ଚାର୍ଟ ବାହାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର (ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖ)ରୁ ଅଣରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

କାମରେ ଚାପ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ:


ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଣରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡିକ ସମବାୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚିଟଫଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ । C2C ଯଦିଓ ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ।’

କଣ ଦାବି କରିଛି ସଂଘ ?

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମର ଦାବି ରହିଛି, କ୍ୟାଡରର ପୁନର୍ଗଠନ, ପ୍ରତ୍ୟକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆରଆଇ ସର୍କଲ, ପ୍ରତ୍ୟକ ଆରଆଇ ଅଫିସରେ ଗ୍ରୁପ-ଡି ଷ୍ଟାଫ ନିଯୁକ୍ତି, ଏବଂ ଏଆରଆଇ ତଥା ବହୁ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ସେସବୁ ପୂରଣ କରାଯାଉ । ବିନା ଷ୍ଟାଫରେ କେମିତି କାମ କରି ପାରିବେ, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାକଥା ଆମେ ଦେଇ ପାରୁନାହୁଁ । ପ୍ରବଳ ଚାପ ରହୁଛି ଆମ ଉପରେ । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ବେସିସରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ । ଷ୍ଟାଫ ଯଦି ନଦେବେ ଆମେ କାମ କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ । ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଅଣରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସି2ସି ବନ୍ଦ କରିବୁ।’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

