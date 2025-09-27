ନୂଆବଜାରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ମାଆଙ୍କ ଆରାଧନା
ନୂଆବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ନିଆରା ପରମ୍ପରା । ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଳିତ ଭାବେ କରନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । ଡିଜେ ନୁହେଁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜାରେ ହୁଏ ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ।
Balasore Nuabazar Durga Puja ବାଲେଶ୍ଵର: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ଧରାପୃଷ୍ଟକୁ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ମା' ଦୁର୍ଗା । ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ପୂର-ପଲ୍ଲୀ, ସହର-ବଜାର । ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍ବଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାରିଗର । ବାଲେଶ୍ବରର ସହର ବଜାର ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି । ନୂଆବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଚଳିତଥର ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ସଦୃଶ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ।
ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ । କେଉଁଠି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ଆଲୋକମାଳାରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଉଛି । ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ନୂଆବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ଚଳିତବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ସଦୃଶ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିଛି । ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ବାକି ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ଇଂରେଜ ଅମଳରୁ ପାଳିତ ହେଉଛି:
୧୯୩୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆବଜାରର ବଙ୍ଗୀୟମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି । ଏହି ପୂଜାକୁ ସହରର ଦ୍ବିତୀୟ ପୁରାତନ ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ କମିଟି ୯୦ ବର୍ଷର ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଜେଟ ରହିଛି । ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ତୋରଣ ରହିଛି । ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ୬୦ ଫୁଟ୍ ରହିବ । ତୋରଣ ଓ ମଣ୍ଡପ ବଙ୍ଗୀୟ କାରିଗର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଭାଇଚାରାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମହାସଂଘରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଦି ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ୧୫ ଫୁଟ୍ ରହିବ । ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦିରେ ମୁକୁଟ ରହିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଲୋକମାଳାର ସାଜସଜ୍ଜା ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ।
ଏଠାରେ ହୁଏ ପ୍ରଦୂଷଣରହିତ ପୂଜା:
ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କମିଟି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଇଂରେଜ ଅମଳରୁ ଚାଲିଆସୁଛି । ୧୯୩୫ ମସିହାରେ ଏଠାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପ୍ରଦୂଷଣରହିତ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି । ଏହା ହିଁ ଏହି ମଣ୍ଡପର ବିଶେଷତ୍ବ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡିଜେ ପାଇଁ ସହରରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର ନୂଆ ବଜାର କମିଟି ପାରମ୍ପରିକ ବାଜାରେ ଭସାଣି କରେ ।"
ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜା:
ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଦାସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି " ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୁକୁଟ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ । ନବମୀ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ । ଆମେ ଢାକି ବାଜାରେ ଦଶହରାକୁ ମନାଇ ଥାଉ । ଏଠାରେ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ହୋଇଥାଏ । ମୂର୍ତ୍ତିକାର, ସାଜସଜ୍ଜା ଆଦି ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କାରିଗର ଆସିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ନୂଆବଜାରରେ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରା ରହିଛି, ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି । ପୂଜା ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଵଇଛାରେ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ହିଁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ।"
ଭସାଣିରେ ବାଜେ ପାରମ୍ପାରିକ ବାଦ୍ୟ:
" ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ମଠ ଭଳି ସାଜସଜ୍ଜା କରା ଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଡାଲା (ଭୋଗ) ଲାଗେ । ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ପୂଜା ହେଉଥିବାରୁ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ମାନସିକ କରନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି । ନୂଆ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ । 'ଏହା ସହ ଭସାଣି ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଏନାହିଁ । ୧୫ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଡିଜେ ଛାଡ଼ି, ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ବଜାଇ ଭସାଣି କରୁଛୁ ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କମିଟି ସଦସ୍ୟ ହରିଶଙ୍କର ସାହୁ ।
