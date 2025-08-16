ବାଲେଶ୍ବର: ଦିନେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭୋଗ ଚୋରି କରି ସେ ପାଇଛନ୍ତି ଚୋରର ଆଖ୍ୟା । କ୍ଷୀର ଭୋଗ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେହି କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାଜିଗଲେ ଚୋର, ଆଉ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ କ୍ଷୀର ଭୋଗ । ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋପୀନାଥ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଚୋରି କରି 'କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ' ବୋଲି ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ । ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ପୌରାଣିକ କଥା ବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ:
ଭକ୍ତ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ, ବୃନ୍ଦାବନର ତାଙ୍କର ସେବିତ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଗୋପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରୁ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ନେବା ଉଦେଶ୍ୟରେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ରେମୁଣା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା କ୍ଷୀରଭୋଗ(ଅମୃତକେଳି)କୁ ଦେଖି ଭୋଗ ପାଇବାର ସେ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଗୋପୀନାଥ ଭକ୍ତର ମନକଥା ଜାଣିପାରି ବାରଟି କ୍ଷୀରଭୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୀରଭୋଗ ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧାବସ୍ତ୍ରରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ପୂଜକକୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଉଠାଇ ଭକ୍ତ ମାଧବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ୍ଷୀରଭୋଗ ଦେଇଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୂଜକ ଉଠି ସ୍ନାନକରି ସତକୁ ସତ ଦେଖିଲେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷୀରଭୋଗଟିଏ ଅଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୀରଭୋଗଟି ନେଇ କିଛି ଦୂର ରେ ବସି କୀର୍ତନ କରୁଥିବା ମାଧବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ସେଇ କ୍ଷୀରଭୋଗ ପାଇ ଆନନ୍ଦରେ ନୃତ୍ୟ କରି ମୁର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ 'କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ' ନାମରେ ଏହି ପୀଠ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଭୋଗ କ୍ଷୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅମୃତକେଳି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼କଥା ହେଲା ମନ୍ଦିରରେ ରାଧା ଦେବୀ ନାହାଁନ୍ତି କେବଳ ଗୋପୀନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି।
କ୍ଷୀର ଭୋଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି:
ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ କ୍ଷୀର ଆସେ ଆଉ ସେହି କ୍ଷୀର କେବଳ କାଠ ଚୁଲିରେ ତିଆରି ହୋଇ ଅମୃତ କେଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 300 ରୁ 400 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆସେ ଅମୃତ କେଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ। କ୍ଷୀର କୁ କାଠ ଚୁଲି ରେ ମାରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଏ ପ୍ରସାଦ। ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁମ୍ଭାର ସେବକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ମାଟି କୁଡ଼ୁଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିକ୍ରୀ କରାଯାଏ।
ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ସୁଦୂର କଲିକତାରୁ କ୍ଷୀରଚୋରା ମନ୍ଦିରରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାଲ କହିଛନ୍ତି,"ମନରେ ଥିବା ଅନେକ ଭାବନା ଓ ମନସ୍କାମନା ନେଇ ଆଜି ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଛି । ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ଆମ ସିରିଅଲ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରାଇବୁ । ଏଠି ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କଲିକତାରୁ ମୋ ପରିବାର ନେଇକି ଏଠାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି। ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ, ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। "
ଭକ୍ତ ତୃପ୍ତିରେଖା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଏଠାକୁ ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛି । ଆଗରୁ କେବେ ଆସି ନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି ।"ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ରାଧାରାଣୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଏଠିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବହୁତ କୃପା ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ମାନସିକ କରିଛୁ, ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଭଗବାନଙ୍କ ସେ କୃପା କଥା ବୟାନ କରି ହେବନି ।"
ଏପରି କହିଲେ ସେବକ:
ସେବାୟତ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ବରାଳ କହିଛନ୍ତି," ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର କଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ତୀର ମୁନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାରର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି 'କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ' । କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ ଯେ ମୋର ଜଣେ ଭକ୍ତ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ନ ପାଇ ସେଠି ଭଜନ କରୁଛି। ମୋ ପଣତ କାନିରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଜେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦିଅ। ଏହାପରେ କ୍ଷୀରଚୋରା ହୋଇଗଲେ ଗୋପୀନାଥ। ଗୋପୀନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେବତା। ସେହି ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଅନ୍ୟତମ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରାଧା ନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ସୀତା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀରାମ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର। ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ପୂଜା ହେଉଛି।"
'କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥରେ ରାଧା ନାହାନ୍ତି':
ଅନ୍ୟପଟେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି ରାତି ୧୧ ଟା ଯାଏଁ ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ନାନ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ । କ୍ଷୀରଚୋରାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ମତ ରହିଛି। ଏଠି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଗୋପୀନାଥ ହେଲେ ମଝିରେ, ଡାହାଣରେ ହେଲେ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ବାମରେ ରହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏହି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏଠି ରାଧା ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ହିଁ ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରସାଦ ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର