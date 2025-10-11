ବେଆଇନ୍ ବାଣ ତିଆରି ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ମାଆ-ପୁଅ ଗୁରୁତର
ଜଳେଶ୍ୱର ଶାଳୀକୋଠା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ । ବାଣ ତିଆରି ସମୟରେ ମଶାଧୂପରୁ ନିଆଁ ଝୁଲ ଖସି ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ। ଗୁରୁତର ମାଆ-ପୁଅଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ।
ବାଲେଶ୍ୱର: ପୁଣି ବାଣ ବିସ୍ପୋରଣ । ବେଆଇନ୍ ବାଣ ଭିଡ଼ିବା ସମୟରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଶାଳୀକୋଠା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମଶାଧୂପରୁ ନିଆଁ ଝୁଲ ଖସି ଏଭଳି ବିସ୍ପୋରଣ ଘଟିଛି । ଆହାତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରେମୁଣା ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଜଳେଶ୍ୱର ବାଣ ବିସ୍ପୋରଣ:
ଶାଳୀକୋଠା ଅଞ୍ଚଳର ଆଶିଷ ଦତ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାଣ ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅ ମଶାଧୂପ ନେଇ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ମଶାଧୂପରୁ ନିଆଁ ଝୁଲ ଖସି ବାଣରେ ପଡ଼ିଥିଲା ।ଫଳରେ ବାଣ ବିସ୍ପୋରଣ ଘଟି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନିତା କୁମାରୀ ଦତ୍ତ ଓ ନାବାଳକ ପୁଅ ଅରୁଣ ଦତ୍ତ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲେଶ୍ବର ରେମୁଣା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ ।
ଏପରି କହିଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ:
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଦୀପାନିକା ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଣ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ । ମୋର ବଡ଼ ଯାଆ ଓ ଦେଢଶୁର ବାଣ ଭିଡୁଥିବା ବେଳେ କୁନି ପୁଅ ମଶାଧୂପ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ତାହା କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାରି ନଥିଲେ। ମଶାଧୂପରୁ ନିଆଁ ଖସି ବାଣରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଯାଆ ଓ ପୁତୁରା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ, ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଏବେ କଟକରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି।"
ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ:
ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ? ତାହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ।ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନାରେ 451/25ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି। ବେଆଇନ ବାଣ ତିଆରି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି ।"
